Tuesday, 23 April 2024, 12:33 HKT/SGT Share: 大行花旗、瑞銀、高盛等持續看好復星國際聚焦主業戰略

香港, 2024年4月23日 - (亞太商訊) - 近日,復星國際(股份代號:00656)在2023年度業績公佈後,接連獲投資大行唱好。4月12日,高盛發出研究報告,指出復星產業運營利潤達人民幣49億元,較2022年同比增長約20%;歸屬於母公司股東淨利潤達人民幣13.8億元。高盛給予復星國際4.9港元目標價,目標升幅逾13%,預期復星健康、快樂、富足業務未來將繼續穩健發展,指出復星醫藥雖然受去年新冠相關產品業務收入下降影響,但預期其2024年銷售收入將可復蘇;預期復星旅文2024年的利潤將可因度假村及旅遊服務相關業務的業績表現好轉,股東應佔溢利將進一步增至人民幣3.21億元;指出2023保險業務實現淨利潤人民幣7.9 億元,預期2024 年由於利差上升,旗下BCP利潤將保持強勁。 瑞銀於3月底發表的研報,也看好復星國際聚焦主業的戰略,指出未來復星將繼續堅定執行退出非核心資產策略,集中資源於可持續的、可預測的、穩定的核心業務,力圖在這些領域實現更高效的資源配置和利潤增長。瑞銀認為,隨著這一戰略執行的落地,復星的盈利狀況有望進一步提升,給予目標價格6.30港元。瑞銀預計,隨著中國經濟增長動能的恢復、復星「瘦身健體」策略的繼續執行,以及未來對股東的分紅持續增加,復星國際的估值將進一步提升。 此外,花旗銀行也發表報告,看好復星後市前景。花旗認為,得益於保險業運營利潤的提升、Club Med營業額同比增長19.2%超出預期,以及資產更有效的管理,復星的資產組合盈利率已明顯改善。報告指出,復星會繼續尋找合適時機,退出非核心非戰略資產,通過生態產業之間的協同,來推動未來發展。該行給予復星「買入」評級,目標價格為6.30港元,預期升幅約57%。



