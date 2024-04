樂華娛樂集團收購頂尖虛擬偶像IP及A-SOUL女團，加速泛娛樂產業佈局

Monday, 22 April 2024, 21:01 HKT/SGT Share:

香港, 2024年4月22日- (亞太商訊) - 上週,樂華娛樂集團(股票代碼:2306.HK)宣布,已正式開展對虛擬偶像女團A-SOUL及虛擬偶像思諾、心宜IP的策略性收購,此舉標誌著樂華娛樂在泛娛樂領域的多元化業務佈局邁出了堅實的一步,進一步鞏固其在行業內的領先地位。 A-SOUL女團自2020年出道以來,憑藉其創新的3D實時直播技術和跨領域的多元化發展,迅速積累了超過2500萬的忠實粉絲,成為國內虛擬偶像領域的佼佼者。 A-SOUL曾在「2022年中國虛擬人創新勢力獎」中,一舉斬獲「最受歡迎虛擬團體組合」單項大獎。在《2022年上半年中國虛擬人百強榜》中,A-SOUL女團全部成員更是上榜TOP10。此次收購不僅將A-SOUL的頂尖技術和龐大粉絲基礎納入樂華娛樂的版圖,更預示著樂華娛樂在虛擬偶像業務上的深度佈局和長遠規劃。 此外,樂華娛樂此次收購的虛擬偶像IP還包括了自2023年10月正式出道以來便備受矚目的思諾和心宜。這兩位新興虛擬偶像以其出色的歌舞實力,迅速在國內虛擬偶像市場佔有了一席之地。透過這次「大量」收購,樂華娛樂展現了對虛擬偶像產業長期發展的堅定信心和長期承諾。 根據艾媒諮詢發布的《2023年中國虛擬偶像產業發展研究報告》,中國虛擬偶像產業市場規模和核心市場規模正以強勁的增長態勢持續擴張,預計到2025年將分別達到6402.7億元和480.6億元。樂華娛樂的這項策略性收購,無疑是對這個蓬勃發展市場的積極回應。 透過此次收購,樂華娛樂不僅加強了在虛擬偶像領域的業務能力,更將透過頂尖的虛擬技術與豐富的IP資源,為集團的多元化業務發展注入新的活力,同時也為集團帶來更廣闊的市場空間和更大的商業價值。 作為“藝人經紀第一股”,樂華娛樂在繼續鞏固其藝人經紀管理業務的基礎上,不斷探索業務多元化的可能性。此次收購虛擬偶像IP,加之先前與元隆雅圖簽署的策略合作,樂華娛樂在藝人IP衍生品開發銷售等領域的商業策略思維日益成熟,展現出其在產業多元化發展道路上的堅定步伐和策略性思維。隨著虛擬偶像IP的全權加入,樂華娛樂在虛擬偶像業務的佈局更加完善,預計將在未來的泛娛樂市場中展現出更強的粉絲號召力和市場競爭優勢。樂華娛樂的策略性佈局,無疑將為其帶來更穩健、更長遠的發展。 關於樂華娛樂: 樂華娛樂(02306.HK)成立於2009年,是中國內地集藝人經紀、藝人培訓、音樂製作、發行、虛擬藝人商業發展及藝人相關衍生品銷售等多項業務於一體的中國知名藝人管理公司。樂華娛樂集團目前已成為包括藝人管理、音樂IP製作營運及泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平台,樂華娛樂集團是中國首批實施國際化策略並將業務擴展至海外的藝人管理公司之一,公司透過不斷拓展樂華線下多功能娛樂中心、直播電商以及海外藝人管理業務,不斷擴大樂華的影響力。



