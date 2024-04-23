中國生物製藥董事會主席及首席執行長近日連續增持公司股份合共750萬股

香港, 2024年4月22日 - (亞太商訊) - 中國生物製藥（1177.HK）2024年年初至今多次回購公司股份的同時，董事會成員亦接連增持公司股份，集團董事會主席謝其潤女士於4月19日增持250萬股公司股份，集團執行董事及首席執行長謝承潤先生亦增持500萬股公司股份。

中國生物製藥公司層面的持續回購，和董事會主席及首席執行長的增持充分顯示集團管理層對集團自身價值及發展前景充滿信心。未來，集團將進一步聚焦核心業務和創新，持續提升四大治療領域的研發效率和質量，並積極推進國際化佈局，有望在2024年實現加速增長。

中國生物製藥董事會主席謝其潤女士 中國生物製藥董事會首席執行長謝承潤先生

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