Avance Clinical 在4月23日至25日波士頓世界孤兒藥物會議上展示臨床突出成績



美國北卡羅來納州和澳大利亞阿德萊德, 2024年4月20日 - (亞太商訊) - Avance Clinical，作為备受讚譽的北美和澳大利亞領先生物技術公司的CRO，將出席2024年波士頓 世界孤兒藥物會議（4月23日至25日），與生物技術公司分享他們在罕見疾病藥物開發方面的專業知識（展台號：730）。 Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen表示，Avance Clinical致力於推進研究，確保患者更快地獲得對其生活產生重大影響的治療方法。 她說：“Avance Clinical在該領域擁有深厚的治療知識，在過去五年裡全球完成了50多項罕見病和孤兒疾病的試驗，包括脆性X綜合徵、杜氏肌肉萎縮症、雷特綜合徵和原卟啉症。” 該公司在該領域取得成功的核心是與特定疾病倡導團體、患者登記處以及量身定制的招募策略的合作，以增強患者招募和保留。 Lungershausen表示：“我們對管理小型患者人群的獨特挑戰有著廣泛的了解。我們以患者為中心的方法將患者置於我們運營的核心，通過選擇經驗豐富的研究場所和診所確保最佳護理。” 她說：“Avance Clinical在計劃過程的早期階段與客戶合作，以定制試驗設計，以適應患有罕見疾病的患者面臨的獨特需求和挑戰，從而提高患者獲得關鍵藥物的機會。” Avance Clinical善於制定適應性、以患者為中心的方案，符合監管標準。該公司在研究設計方面的創新方法，加上超過26年的交付FDA和EMA質量數據的經驗，使Avance Clinical成為一家能夠有效應對監管環境複雜性的CRO公司。 Lungershausen將Avance Clinical描述為一家中等規模、敏捷、響應迅速且擁有迅速推進高質量臨床項目的成熟記錄的CRO公司。她說：“這使得我們成為罕見疾病焦點生物技術公司的理想合作夥伴。” “Avance Clinical致力於加快其生物技術客戶的藥物開發，從臨床前階段到第三階段”，她說。 “這是我們的 GlobalReady 計劃，我們有90多個生物技術客戶利用這一獨特的、簡化的多區域流程。通過全球化策略，我們確保每一步都高效進行”，她說。 “生物技術公司正在尋找一個能夠無縫幫助快速轉變、提供高質量數據並受到FDA和其他監管機構認可的合作夥伴。我們內部的全球監管事務團隊幫助生物技術公司自信地應對監管複雜性，並支持我們的客戶進行FDA、EMA和TGA的提交”，她說。 “此外，我們的GlobalReady Site Partnership Network擁有超過1,250個高素質的研究場所，遍布美國各地，確保在我們的生物技術臨床試驗中實現最大效率和效果，特別是在罕見和孤兒適應症中”，她說。 市場研究領導企業Frost & Sullivan的最新分析顯示，生物技術公司面臨的主要挑戰之一是找到與其業務方向相符的生物技術公司合作的CRO合作夥伴。 “超過60%的美國生物技術公司 在尋找合適的CRO合作夥伴加速其藥物開發項目時遇到了延遲”，Lungershausen表示。（ 這裡查看報告） 這份全面的報告強調了越來越多的生物技術公司傾向於與適當規模的CRO合作，以滿足生物技術需求快速發展的趨勢。 北美運營執行副總裁John Mann將與Avance的臨床試驗專家團隊一起參加波士頓的會議，其中包括科學與監管事務高級副總裁Kevin Leach和業務發展總監Clint Henry。 訪問展位＃730，討論您即將進行的臨床試驗，並瞭解更多關於Avance Clinical Advantage的信息，該公司全球支持生物技術公司開展臨床開發項目。 點擊此處與團隊預約會議 瞭解有關GlobalReady模型的信息。

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訪問展位＃730，討論您在2024年4月23日至25日波士頓世界孤兒藥物大會上的藥物開發計劃。 媒體聯繫方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com 關於Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司，他們需要快捷靈活的臨床研究服務。www.avancecro.com Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領導 。 臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策，讓我們可以更經濟，精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究覆蓋超過120個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。 技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。



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