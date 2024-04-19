標題：巨星傳奇：2023年IP業務收入同比增長82.9%

香港, 2024年4月18日 - (亞太商訊) - 3月27日晚間，巨星傳奇發佈2023年全年業績，公司實現營收4.3億元，同比增長25%；受益於IP創造與營運業務的強勢增長，毛利達2.76億元，同比增長24.0%；經調整純利（經扣除上市開支及以股份為基礎的薪酬開支）7440萬元。

財報顯示，巨星傳奇的業務主要涵蓋IP創造及營運和新零售兩大板塊。從數據表現來看，IP業務2023年實現收入1.9億元，同比增長82.9%，占全年營收的44.2%，與新零售業務營收占比基本持平。增長顯著的原因在於《周遊記2》在浙江衛視、Netflix及其他線上平臺播出，於2023年產生了許可費及廣告收入8410萬元；與中國移動就推出周杰倫數智人的合作產生收入1130萬元；就銷售第三方產品而於其抖音帳號進行的直播帶貨產生收入2210萬元。

除現有的IP業務外，財報稱，巨星傳奇正持續通過製作各類IP內容，以實現其商業價值最大化。

一方面，考慮到視頻彩鈴年產值規模已突破百億元，且以視頻彩鈴為核心的移動融媒用戶數已超4億，通信管道每日播放數達7億次，發展空間巨大，巨星傳奇已與咪咕音樂合作，推出一系列以其明星IP為特色的視頻彩鈴，如《周遊記2》，並計畫打造獨有的視頻彩鈴，進一步實現收入多元化。

另一方面，2023年演出市場的強勢復蘇也給巨星傳奇帶來了啟發。根據中國演出行業協會數據，2023年全國演出市場總體經濟規模739.94億元，較2019年增長29.30%，達到歷史新高。基於此，2024年巨星傳奇計畫參與多場線上及線下活動和表演的投資或策劃，包括周杰倫《嘉年華》世界巡迴演唱會福州站、杭州站，由劉畊宏及Vivi參加的「健身嘉年華」以及透過元宇宙舉辦的演唱會等，進一步抓住市場復蘇帶來的潛在增長機會。

報告期內，新零售仍是巨星傳奇收入最大的業務板塊，2023年營收穩定在2.4億元，占比55.8%，基本盤穩固。值得注意的是，巨星傳奇旗下兩款產品均獲得了灼識諮詢市占率第一的認證。按GMV計，魔胴咖啡於2020年至2023年連續四年獲中國防彈飲料市場第一，愛吃鮮摩人抹茶粉則於2023年成為抖音天然粉賽道市場份額第一的產品。據悉，2024年1月，「魔胴」品牌還獲得了「江蘇省高知名商標」認證，顯示出其市場知名度和競爭力。

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