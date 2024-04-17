PaySaxas啟動，提供全球支付，為進出口市場提供獨特解決方案



Vancouver, BC, 2024年4月18日 - (亞太商訊) - PaySaxas，跨境交易行業的最新參與者，宣布推出全球支付，為國際貿易提供獨家獨特的解決方案，包括內部加密場外交易市場。 PaySaxas - 全球貿易專注功能 PaySaxas智能支付平台專注於長期以來全球貿易行業需求的特定功能。具體來說，該服務引以為傲的是信使金融服務 - 這涉及到關係經理直接與客戶在他們選擇的信使中進行溝通，而不是排隊和支持票。這種新興趨勢為客戶提供了與決策者直接接觸的即時訪問，而不是漫長的延遲。PaySaxas還提供了一個非常需要的付款撤回窗口，用於撤回付款，更重要的是 - 一個內部加密場外交易市場服務，允許客戶使用加密貨幣支付和收款，實現即時法幣轉換。配備了最新的KYC和AML篩選技術，以及一支致力於全球貿易的優秀團隊，PaySaxas旨在佔領一個長期渴望創新和快速支付的市場。 貨幣和功能 PaySaxas提供美元，泰達幣，歐元，日元，英鎊和其他主要數字和法定貨幣賬戶，成為市場上首家無縫服務於數字和法定貨幣支付不斷增長需求的提供商之一。以低費率和優質的對應網絡，這個支付領域的新參與者正在市場上掀起一股獨特功能和服務的風暴，這些功能和服務以前從未出現過。預計將推出的其他功能目前尚未公布，但它們承諾通過在每筆支付上提供急需的安全，保障和防欺詐措施，將交易服務轉變為客戶的真正合作夥伴，為客戶提供更多的支付解決方案，減少日常交易中的麻煩。 行業深度和知識 作為加拿大的貨幣服務企業授權機構和立陶宛的加密服務提供商，PaySaxas獨特地處於利用傳統法幣和加密市場的位置。通過多語言支持和了解全球貿易痛點的團隊，PaySaxas解決方案為客戶提供了更多的支付解決方案，並減少了日常交易中的麻煩，使他們能夠專注於其收入和業務增長。 關於PaySaxas PaySaxas不僅是一個支付平台; 它是一個致力於改變用戶交易體驗的戰略夥伴。敬請關注即將推出的功能，它將進一步提升用戶的支付流程，提供安全性，保障性和創新性的獨特融合。加入PaySaxas，重新定義用戶進行全球貿易的方式 - 在便利與尖端技術的交匯處。 社交平台鏈接

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