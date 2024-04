Wednesday, 17 April 2024, 19:18 HKT/SGT Share: 品創控股入股杭州拜偲科 瞄準萬億電商市場

香港, 2024年4月17日 - (亞太商訊) - 品創控股有限公司(8066.HK)公佈,其間接全資附屬公司北京德生萬利時印藝科技有限公司與杭州拜偲科智能科技有限公司訂立注資協議,擬認購杭州拜偲科註冊資本。完成後,北京德生萬利時將持有杭州拜偲科經擴大註冊資本之20%。標誌集團正式進軍萬億級中國電子商務市場,進一步拓展集團業務,擴闊收入來源。 中國電子商務市場於過去數年持續增長,加上COVID-19疫情爆發,推動消費者轉向網上購物,造就電商市場、短視頻平台及直播商業迅速成長,並促使企業向線上轉型,網紅營銷、直播帶貨能力更成為企業成功的關鍵。根據市場研究公司eMarketer的資料,預期中國零售電子商務市場將繼續增長,並於2027年達約人民幣28.8萬億元,可見市場潛力之龐大。 品創控股看準電商市場為其增長戰略及實現多元化發展的重要契機,遂收購從事電商業務的杭州拜偲科,以為集團未來業務發展和創收能力帶來強勁增長。杭州拜偲科以直播帶貨方式在線銷售商品為核心業務,同時提供互聯網短視頻營銷服務及網紅人設IP打造,其直播業務從2022年年底開始籌備,聚焦於投資回報率最高之三類產品,女裝、健康產品及美容產品,自2023年起錄得收入。自2023年6月至2024年3月短短10個月,通過直播產生的交易價值已逾人民幣9,000萬元,表現矚目亮眼。 目前,杭州拜偲科為中國著名女裝品牌代播,同時積極拓展自主品牌,並已註冊品牌LULU OCEAN,專注發展瑜珈服裝等沒有季節性限制的運動型女裝。杭州拜偲科計劃將是次融資資金用於互聯網直播拉動的自有品牌,促進商品銷售。更值得關注的是,其資深管理人員包括曾擔任「阿里巴巴」電商平台及領先短視頻平台「抖音」之高級人員,經驗深厚豐富,成功推動杭州拜偲科榮獲騰訊視頻號平台的品牌直播平台第一名。 是次入股將助力品創控股把杭州拜偲科的直播帶貨能力收歸旗下,開拓電商業務,構建自有品牌,把握中國零售電子商務市場之增長勢頭。不難看到,在積極的業務拓展計劃下,品創控股正在持續探索不同領域的增長機會,後續也將為其打開更大的成長空間。 品創控股剛公佈2023年業績,收入大幅增加35.3%至約港幣79.1百萬元,純利扭虧為盈至約港幣4.3百萬元,加上是次入股,將引發市場對其價值的重新評估,成為品創控股短期在市場表現的重要催化劑。長期來看,品創控股的業務不斷拓展,盈利能力持續增強,為集團未來的發展奠定了堅實基礎,相信集團的長期價值將繼續顯現。



