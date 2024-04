Thursday, 18 April 2024, 10:01 HKT/SGT Share:

來源 The Executive Centre 德事商務中心(TEC)2023年收入創新高 - 收入高達3.15億美元,按年增長11.2%,創出記錄新高;

- 經調整稅息折舊及攤銷前利潤(經調整EBITDA)按年增長12%,高達5600萬美元;

- 新增26個亞洲據點,南亞和中東地區據點增至疫情前的兩倍水平

香港, 2024年4月18日 - (亞太商訊) - 德事商務中心(TEC)是領先業界的優質靈活辦公空間供應商,為亞太和中東地區的34 個城市的4.7 萬多名企業會員提供服務,今天公布2023年財政年度業績。憑藉推動一系列戰略擴張,以及不斷致力為客戶提供最佳的辦公空間解決方案和服務,TEC於2023年錄得非凡業績,年度收入高達3.15億美元,按年增長11.2%,創下記錄新高。 TEC多年來深耕大中華、南亞和中東等高增長地區,奠定了成功的基石。在2023年,大中華區佔TEC總收入的47%,而南亞和中東地區則合計貢獻了22%,體現了這些市場對高級靈活辦公空間的強勁需求。與此同時,2023年的經調整稅息折舊及攤銷前利潤(經調整EBITDA)較去年同期上升12%,達到5,600萬美元。經調整EBITDA升幅主要受大中華區以及南亞和中東地區業績帶動,兩者分別佔37%和34%。綜觀TEC所在的城市,以新加坡的業績位居榜首,佔經調整EBITDA的14%。 2023年,TEC的全球布局實現了指數級增長,新增多達26個新據點。受強勁的客戶需求推動,TEC在南亞和中東地區開設了12個新中心,增長尤其顯著,使TEC業務在該地區的據點增至疫情前的兩倍水平。同時,由於客戶需求持續上升,TEC亦致力於了解和滿足當地企業的獨特需求,在中國內地、北亞、東南亞和澳洲增設了新的據點。 同期,TEC 全球平均出租率維持於 88%,業務成績優秀,反映了客戶對TEC的服務深感滿意,以及全球靈活辦公空間日益增長的趨勢。 此外,TEC的成功有賴於公司能夠靈活應對不斷變化的現代經濟和勞動力需求。綜觀今年業績,共享辦公室和虛擬辦公室業務的全球收入錄得15%增幅,表現亮眼。其中,東南亞和中東兩個關鍵市場分別實現了高達35%和37%的年增長率。共享辦公室和虛擬辦公室產品全面的配套服務由TEC內部團隊提供,支援客戶的專業商務和營運需求,幫助企業家快速進入新市場並擴展規模,而無需在固定的辦公室設施上進行長期投資。 根據TEC按服務劃分的收入數據,實體會議設施和活動空間的使用率呈上升趨勢。此業務的全球年增長率高達39%,其中香港、新加坡和東京等城市的使用率尤其領先。大中華、東南亞和中東地區亦錄得顯著增長,分別按年上升55%、57%和65%,顯示了企業面對面的交流有所復甦,反映了靈活活動空間和解決方案對滿足客戶在拓展人脈網絡和營運業務方面仍然非常重要。 德事商務中心創辦人及行政總裁Paul Salnikow表示:「我們對卓越服務的堅定承諾以及預判市場趨勢的能力,使我們能夠在快速變化的全球商業環境中實現甚至超越我們設下的目標。我們很高興能夠繼續積極發展、推動創新,並策略性地擴展我們的足跡,以支持客戶的成長和成功。」 TEC今年迎來30 週年的里程碑。憑藉強勁的財務業績和行之有效的商業模式,TEC具備優越條件繼續保持其於優質辦公空間行業的領先地位,始終如一地履行為全球會員提供卓越服務和設施的使命。展望未來,TEC擁有清晰的願景,致力不斷擴展業務,續創輝煌成績。 德事商務中心簡介 德事商務中心為亞洲高級服務式辦公室專家,在1994年於香港創立,至今在15個國家和地區的34個城市設有超過200家商務中心,成為亞洲第三大的服務式辦公室集團。 德事商務中心專為目標宏大的專業人士和業界領袖服務,他們尋找的不僅是辦公空間,更是能夠幫助他們大展鴻圖的地方。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡,橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲,並銳意走得更遠、發展得更快。我們每所中心都位於優越的地段,辦公空間設施一應俱全,迎合會員所需。德事商務中心與會員攜手見證每一個里程碑和重要的時刻,協助有志之士邁向成功。 由私人擁有的德事商務中心總部設於香港,提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施,滿足各個業務所需。 了解更多詳情,請瀏覽 www.executivecentre.com 媒體查詢

