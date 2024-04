Wednesday, 17 April 2024, 13:53 HKT/SGT Share: 中國同輻公佈2023年度業績 開疆拓土不斷提升經濟效益 營收超66億邁上新台階

財務概要

- 實現營業收入人民幣6,635.0百萬元,同比增長7.8%;

- 毛利為人民幣3,482.2百萬元,毛利率為52.5%;

- 淨利潤為人民幣776.1百萬元,同比增長2.8%;

- 歸母淨利潤為人民幣371.0百萬元。

香港, 2024年4月17日 - (亞太商訊) - 中國同輻股份有限公司(「中國同輻」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1763.HK)公佈集團截至2023年12月31日止年度(「2023年」或「報告期」)之經審核的合併財務報表。 截至2023年12月31日止年度,集團經營五個業務分部,包括藥品、放射源產品、輻照、放射治療設備及相關服務,以及其他業務。2023年,集團持續加大市場開拓力度,經濟效益實現持續增長。全年實現營業收入人民幣6,635.0百萬元,同比增長7.8%;毛利為人民幣3,482.2百萬元,毛利率為52.5%;淨利潤為人民幣776.1百萬元,同比增長2.8%;歸母淨利潤為人民幣371.0百萬元。 藥品業務:存量產業發展如火如荼 穩步擴大行業影響力 2023年,在藥品業務部分,集團穩定向國內醫療機構提供放射性藥物,加強核醫學診療技術向臨床科室推廣等市場開發工作,持續推進存量產業發展。集團通過學術會議等方式,面向大眾及核醫學客戶進行了治療用碘化鈉膠囊等新產品和科研用放射性核素的核醫學科普,提升了在核醫學領域的影響力。2023年12月,集團旗下原子高科股份有限公司生產的治療用碘化鈉膠囊以國家醫保談判藥品的身份順利進入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2023年)》。 報告期內,集團藥品實現營業收入人民幣4,128.6百萬元,同比增長5.2%,占總收入的比重為62.2%。其中,顯像診斷及治療用放射性藥物方面實現收入人民幣1,682.8百萬元,同比上升15.3%;呼氣檢測方面實現收入人民幣2,323.8百萬元。 放射源產品業務:成功服務神舟十五號載人飛船 市場份額保持高水平 2023年,集團為神舟十五號載人飛船研製的配套放射源在本次任務中表現良好,確保了Y高度控制裝置準確發出反推發動機點火指令,返回艙安全軟着陸,保證了神舟十五號載人飛行任務的圓滿成功。退役放射源再利用技術在循環經濟應用研究領域做出突出貢獻,獲得四川省低碳科學技術獎一等獎。报告期内,新型国产氪[85kr]测厚源正式投入市场。 報告期內,集團放射源產品實現營業收入人民幣586.2百萬元,同比增長0.9%。伽瑪刀源、探傷源持續保持穩定的高市場佔有率,營收持續保持增長,其中伽瑪刀源實現營業收入人民幣73百萬元,探傷源實現營業收入人民幣89百萬元。 輻照業務:持續創新合作模式 新品銷售再創新高 2023年,公司創新合作模式,持續在EB固化產業佈局和深耕,快速完成EB板材工藝和產線打通,同時在EB彩塗板和EB薄膜上進行佈局,打造EB固化系列產業生態圈。集團附屬公司中核比尼(北京)核技術有限公司順利完成馬來西亞GrandTen Holdings公司400萬居里BFT型γ輻照裝置售後維保工作,該項目是中核比尼(北京)核技術有限公司第一個出口項目,已安全運營十年無事故。 報告期內,集團積極開拓輻照產品市場,輻照新產品銷售再創新高,輻照新產品銷售收入達到人民幣28.5百萬元以上。輻照相關業務全年營業收入實現人民幣170.8百萬元。 放射治療設備及相關服務:加快高端放療設備國產化 首款產品成功獲批 2023年,集團加速推進高端放療設備國產化。2023年9月28日,集團旗下中核安科銳(天津)醫療科技有限責任公司(「中核安科銳」)國產高端螺旋斷層放療系統(TOMO C)成功獲批國家藥品監督管理局頒發的醫療器械註冊證。該產品成為中國高端醫療領域的首款國產螺旋斷層放療產品,並於10月25日在天津舉辦了TOMO C正式量產發佈會暨投資者交流會活動。 此外,移動式數字化醫用X射線攝影系統研製項目產出成果CNHE-MDR於2023年6月獲批醫療器械產品註冊證。智能化鈷60錐束聚焦立體定向治療系統項目完成產品型檢,順利進入臨床試驗階段。SPECT/CT項目順利通過國防科工局總體驗收,驗收評定等次為「優秀」。 報告期內,集團核醫療設備及相關服務全年營業收入實現人民幣933.7百萬元,同比增長27.5%,占總收入的比重為14.1%,為第二大收入來源。 國際業務:逐步深化全球佈局 多項業務取得突破 報告期內,集團積極開拓國際市場,向印度尼西亞、巴西、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾、印度、孟加拉國國、新加坡、越南等數十個國家和地區出口呼氣檢測試劑盒、放免藥盒、放藥分裝設備、醫療設備和器械等產品,共實現出口收入人民幣430百萬元。2023年,常規醫療類產品國際業務收入仍大幅增長。 市場開拓:有序推進品牌建設 充分發揮IAEA平台價值 報告期內,集團持續推進品牌建設工作。2023年5月,集團聯合四川省八部門,成功舉辦「四川省醫用同位素及放射性藥物產業發展推進峰會」。2023年9月,助力並參加核技術應用產業高質量發展大會、第二屆中國-東盟和平利用核技術論壇等,展示核醫學裝備和核醫療數字展品;參加中華醫學會核醫學分會2023學術年會,發佈輻智1.0智慧核醫學系統;2023年10月,協辦第二屆國際核技術應用產業發展論壇,全面展現中國同輻核技術應用產業驅動者的行業地位。 此外,集團積極發揮IAEA協作中心平台價值,提升國際影響力。2023年8月,集團以IAEA放藥及放射源協作中心的名義承辦「亞太地區放藥製備國際培訓班」,集團持續推動營銷中心改革,推動放藥、放射源及放射性粒子業務協同、高質、安全發展。在國產核素市場推廣方面,就國產Lu-177,Ge/Ga發生器的生產、銷售、配送、服務等事項進行內部資源協同整合,為2024年達產後的市場開拓奠定基礎。 科研創新:多個項目開展臨床試驗 知識產權工作成效顯著 一直以來,集團積極研發各種顯像診斷及治療性藥品,致力於填補中國各治療領域的空白,滿足醫療需求。截至2023年12月31日,集團擁有多種處於各種研發階段的顯像診斷及治療用放射性藥品,其中,氟化鈉注射液已完成臨床試驗並提交上市註冊申請,碘-MIBG注射液正在開展III期臨床試驗,鍀硫化膠體注射液、Ga-Dotatate注射液、氟貝他嗪注射液、氟司他明注射液、氟-L多巴注射液、鑥氧奧曲肽注射液等藥物已批准開展臨床試驗,以及其它多種處於臨床前研發階段的顯像診斷及治療用放射性藥品。 報告期內,集團知識產權工作取得明顯成效,共申請專利298項,獲得專利授權240項,其中5項國外外觀專利獲得授權。截至2023年12月31日,擁有有效專利945項,其中發明專利149項,科技實力不斷增強。註冊商標11項,登記著作權38項,發佈國家標準1項、能源行業標準1項、團體標準6項,在編/待發佈國家標準1項、農業行業標準1項、核行業標準4項、團體標準12項。 在科技獎勵與榮譽方面,報告期內集團共獲得1項省部級科技獎、4項社會科技獎、1項集團級科技獎,3項中核集團科創大賽獎項。 未來展望 展望未來,中國同輻將充分發揮核醫學在神經退行性疾病、心腦血管病、惡性腫瘤等重大疾病診斷及治療方面的獨特優勢,通過提供優質的產品、服務及整體解決方案,更好地守護人民生命健康,助力「健康中國」建設。 2024年,公司將牢牢把握發展機遇,全力以赴保持良好增長勢頭,全力推動經濟效益再創新高,切實提高創新能力和價值創造能力,不斷增強核心功能,不斷提升核心競爭力,更好發揮科技創新、產業控制、安全支撐三大作用,努力完成規劃目標任務,加快建成國際知名的同位素與輻射技術應用產品和服務供應集團。 關於中國同輻股份有限公司 中國同輻股份有限公司(簡稱「中國同輻」或「公司」)自1983年成立以來,即開始核技術應用領域的探索發展,在行業已深耕40年,是國內該領域的領軍業。公司主要從事診斷及治療用放射性藥品、醫用和工業用放射源產品的研究、開發、製造及銷售,提供輻照滅菌服務及伽瑪射線輻照裝置的設計、製造及安裝的工程、採購及建設(「EPC」)服務,同時,向醫院及其他醫療機構提供核醫療裝備及獨立醫學檢驗等服務。 核醫藥行業是一個高潛力、高門檻、高收益的行業,作為中國核醫藥行業的領軍企業,中國同輻是國內最大的顯像診斷及治療用放射性藥品、尿素呼氣試驗藥盒及測試儀、以及放射免疫分析藥盒製造商。在放射源產品方面,中國同輻是國內放射源研究和應用領域唯一具備產業化、規模化研發生產能力的核心企業。在輻照方面,中國同輻是中國第三大輻照加工服務提供商,是中國唯一一家提供輻照裝置上游生產及下游設計安裝服務的供貨商,其兩家子公司為中國生態環境部批准從事輻照裝置設計、製造、安裝的三家EPC服務提供商中的兩家。



