Tuesday, 16 April 2024, 18:08 HKT/SGT 益美國際拓展國際綠能佈局,盈利前景廣闊可期

香港, 2024年4月16日 - (亞太商訊) - 近日,據益美國際控股[01870]披露,擬認購紐西蘭綠色能源服務商Future Energy Auckland約51.22%股權 總價210萬紐西蘭元,約合港幣9,996,000元。繼續加碼綠色新能源業務。 集團主要從事為永久吊船提供設計及建造解決方案,新能源發電及儲能系統的開發、設計、生產及銷售以及提供售電服務。集團為香港永久吊船行業龍頭企業,2022年因疫情影響主動剝離虧損的外牆工程業務,並積極部署前景廣濶的綠色能源業務,且於2023年迅速實現同比扭虧。全年錄得收益為1.92億港元,同比增長26.40%;年內溢利達1863.1萬港元。 Future Energy Auckland為一間於新西蘭註冊成立的有限公司,主要在新西蘭從事可持續能源產品的設計、銷售、安裝及維護,包括但不限於太陽能電池板、電池、電動車充電解決方案、熱水泵及空調。此次收購新西蘭業務資產,是集團把握新業務機遇,積極發展新能源業務並全力拓展國際市場的重要里程碑。 當前,因應全球暖化議題,世界各國多以發展可循環利用的再生能源來降低溫室氣體排放,同時在全球電價上漲及能源危機的催化下,全球可再生能源行業得以迅速發展,根據IEA預估,2025年全球再生能源發電量將超越燃煤發電,成為最大電力來源。到2027年,全球再生電力比例將大幅增長至38%,其中風能及太陽能佔比將接近20%。 新西蘭低碳能源佔比較高,處於全球領先位置,其中約88%以上的電力來自於低碳能源,並逐步向100%可再生電力過渡。紐西蘭政府積極出台政策支持太陽能行業的發展。並推出“太陽能熱水系統(Solar Water Heating)補貼計劃”和“屋頂太陽能發電系統(Rooftop Solar Photovoltaic)補貼計劃”等,以鼓勵更多的企業和居民安裝太陽能發電系統,從而實現電力自給自足,或節省家庭開支。 據悉收購目標公司Future Energy Auckland儘管因COVID-19疫情而受到衝擊,仍顯著擴大了收入來源,並在新西蘭境內能源市場錄得迅速增長,顯示出強大的增長動能。根據認購契據,Future Energy Auckland未來三個年度的經審核綜合收益總額將不少於五千萬新西蘭元,相當於約2.38億港元,將給集團帶來長期穩定收益。按10%平均市場純利率計,可賺約2,380萬港元。 目前,集團以自主品牌”SUNEWTRAL”推出優質儲能產品。因此,此次入股Future Energy Auckland不僅有助於公司在新西蘭拓展相關業務及深化業務間協同效應,亦將加強其在發電廠項目方面的資源及專才。同時支持集團在泛太平洋地區的屋頂太陽能電池板安裝業務,在業務資源整合上發揮更大效益,加速實現雙贏發展。疊加集團自身業務運營收益穩定,未來增長可期,可高看一線。



