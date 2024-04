Tuesday, 16 April 2024, 17:44 HKT/SGT Share:

來源 SinoMab BioScience Limited 中國抗體SM17治療特應性皮炎(AD)之臨床前結果刊登於國際科學期刊《Allergy》 驗證其治療AD療效與JAK1抑制劑相當 耐受性安全性俱佳

香港, 2024年4月16日 - (亞太商訊) - 聚焦研究、發展、生產及商業化免疫性疾病療法的香港生物製藥公司—中國抗體製藥有限公司(上市編號:3681.HK,下稱「中國抗體」或「本公司」)欣然宣佈,SM17,一種針對IL-17RB的人源化單克隆IgG4抗體,其臨床前結果於2024年4月9日成功刊登於歐洲過敏與臨床免疫學學會(EAACI)官方期刊《Allergy》。獲刊登之文章以動物數據比較了SM17與FDA獲批的JAK1抑制劑在臨床前環境中緩解特應性皮炎(AD)症狀的療效,驗證使用SM17治療的動物表現出與使用FDA獲批的JAK1抑制劑治療的動物相似、甚至更好的治療反應。《Allergy》是由國際同行評議、被廣泛引用的國際性期刊,本次文章獲得刊載進一步確認SM17在治療特應性皮炎(AD)方面的科學有效性,並彰顯SM17為該領域中一種具有革命性潛力的產品。 SM17是一種全新、全球首創(First-in-Class)的單克隆IgG4抗體,以白細胞介素25(IL-25)受體(科學命名亦稱為 IL-17受體B(IL-17RB))為靶點,更是一款針對IL-17RB靶點的全球首創單抗藥物,具有治療特應性皮炎、哮喘、特發性肺纖維化及其他免疫性及自身免疫疾病的潛力。在美國完成的I期臨床試驗中(NCT05332834),SM17顯示出良好的安全性,並未報告任何與藥物相關的嚴重不良反應(SAE),在安全性和耐受性方面優於其他JAK1抑制劑。 特應性皮炎(AD)是一種慢性炎症性皮膚病,其特征包括劇烈瘙癢和反覆出現水疱。目前,特應性皮炎患者對現有治療的滿意度很低,因此更安全、更有效的治療方案有着巨大的市場需求和上升空間。AD由Th2免疫驅動,而IL-25是通過啟動ILC2和Th2細胞來驅動Th2炎症的主要介質之一,導致皮炎期間患者出現皮膚腫脹、瘙癢、皮膚過敏及其他AD症狀。本公司已開發了靶向IL-25受體的組成部分IL-17RB,即單克隆IgG4抗體SM17,旨在阻斷由IL-25引發的早期(上游)反應,希望實現快速、有效、安全的AD差異化治療模式。目前市場現有的產品除了起效快、療效好但存在安全隱患的JAK1 抑制劑以外,則是反應相對較慢、療效較差但安全性較好的抗IL-4Rα抗體。《Allergy》刊登文章和美國I期研究結果皆從科學角度驗證了SM17治療AD的良好療效和安全性。 除了AD,SM17亦有治療其他疾病的潛力,譬如哮喘、特發性肺纖維化及其他2型免疫性疾病,治療前述疾病的研究仍在持續進行中。 中國抗體製藥有限公司執行董事、主席兼首席執行官梁瑞安博士表示:「中國抗體專注於通過卓越的科學研究開發創新產品,持續致力於發掘滿足免疫疾病迫切需求、填補免疫治療空白的差異化產品。我們對SM17在治療AD方面的優勢治療潛力得到了科學驗證和認可,並刊登於在著名業內期刊《Allergy》而感到振奮。根據Grand View Research, Inc.的最新報告,到2030年,全球AD市場規模預計將達到276.8億美元。目前,用於治療AD的兩種最常見的處方產品為FDA獲批的抗IL-4Rα抗體和JAK1抑制劑。研究表明,與抗IL-4Rα抗體相比,JAK1抑制劑起效更快,治療反應更好,但由於JAK1抑制劑携黑框警告,因而抗IL-4Rα抗體以其更好的安全性而更容易被醫學界接受。根據我們的研究數據顯示,SM17似乎具有兩全其美的優勢:SM17在『反應時間(止癢)』(未發表的研究數據)和『療效』方面(誠如《Allergy》刊登之文章臨床前结果所述)與JAK1抑制劑相當(甚至更好)。而根據我們在美國的I期研究所示,SM17在耐受性和安全性方面與抗IL-4Rα抗體相當(甚至更好)。SM17是一種創新且具有全球首創潛質的產品,具有差異化的療效和安全性,在現有市場中極具競爭力。臨床前研究結果將在2024年4月啟動的一項針對AD患者的概念臨床試驗中確認。」 關於中國抗體製藥有限公司 中國抗體製藥有限公司聚焦研究、發展、生產及商業化免疫性疾病療法,研發總部位於香港、生產基地位於中國。公司注重科技研發,其旗艦產品舒西利單抗(Suciraslimab, SM03)為全球首項用以治療類風濕關節炎的CD22單抗,已在中國完成類風濕關節炎三期臨床試驗,並被列為國家十三五重大新藥創制專項重大項目。此外還有多個全球首創(First-in-class)在研藥物,部分已處於臨床階段,適應症覆蓋類風濕關節炎、阿茲海默症、系統性紅斑狼瘡、天皰瘡、多發性硬化症、視神經脊髓炎譜系疾病、哮喘等具有重大未滿足臨床需求的疾病。 關於《Allergy》 《Allergy》是歐洲過敏與臨床免疫學學會(EAACI)的官方期刊,國際權威臨床醫學期刊,旨在推動、影響和交流過敏/免疫學學科的各個方面,包括教育、基礎、轉化和臨床研究,並保持基礎和臨床過敏/免疫學之間的聯繫。《Allergy》作為一份國際性期刊,投稿人和讀者來自各個國家,主要刊登原創文章、綜述、立場檔、指南、社論、新聞和評論、致編輯的信和通信。 有關更多SM17的研究的資訊,請參閱《Allergy》期刊中的發表文章。 鏈接:http://doi.org/10.1111/all.16120 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表中國抗體製藥有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司 趙泳絲小姐/張曉茵小姐/楊童童小姐 電郵:sinomab@financialpr.hk 電話:(852)2610 0846 傳真: (852)2610 0842



部門 制药及生物技术

