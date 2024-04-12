茶百道（2555.HK）正在招股：引領現製茶飲賽道 營收淨利顯著提升

香港, 2024年4月15日 - (亞太商訊) - 今年以來，消費行業延續恢復態勢，港股消費板塊開始回暖，不少消費領域企業擬通過上市，進一步增強自身的綜合實力，以抓住行業的復蘇機遇。特別是在新式茶飲賽道，自去年以來已有多家茶飲企業遞交上市申請。距上市只差臨門一腳的茶百道（02555.HK）搶得先機，即將成為新式茶飲第二股。

4月15日-4月18日，茶百道開啟招股。本次IPO，公司擬全球發售1.48亿股H股，發售價為每股17.50港元，每手200股，擬募資近26億港元，預期將於4月23日上市交易。中金公司擔任獨家保薦人。

研發賦能多樣化產品 品牌勢能持續向上

作為市場領軍企業，茶百道致力於加強產品開發推動茶飲消費。公司在嚴選原料、嚴控品質的基礎上，通過對消費者口味變化的深入洞察，在升級經典產品的同時，不斷推出深受消費者歡迎的創新性新品。以2023年為例，年內茶百道共計研發250多款產品，其中上新48款產品，並完成對13款經典產品配方的升級。

經過多年的升級及發展，茶百道已形成由經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲構成的豐富的產品矩陣。品質穩定且多元的產品，為消費者帶來差異化的消費體驗，使茶百道能夠始終滿足不斷變化的消費者需求，引領消費趨勢，成為備受年輕人喜愛的新式茶飲品牌。根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計，茶百道在中國現製茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%。

此外，茶百道還通過靈活多元的數字化營銷、IP營銷、跨界聯名等方式，不斷提升品牌知名度，觸達新目標客群，並提高現有客戶黏性。得益於品牌勢能的持續提升，公司積累了龐大且忠實的會員基礎。於2023年第四季度，茶百道活躍會員人數達到2,040萬名，會員複購率達35.0%，高於行業平均水平。

業績良好 行業高增長下彈性可期

在品牌聲譽日隆的同時，茶百道也取得了可觀的業績表現。2021年至2023年，公司收入分別為3,644.2百萬元（人民幣，下同）、4,231.7百萬元及5,704.3百萬元，年複合增長率為25.1%。同期，公司淨利潤由778.5百萬元，964.8百萬元及1150.8百萬元，年複合增長率為21.6%。從財務數據來看，茶百道不但收入規模擴大，盈利能力也在持續提高，顯示出公司良好的經營狀況和發展潛力。

再看公司所處的現製茶飲行業。近年來中國現製茶飲市場快速增長。根據弗若斯特沙利文的報告，2018年至2023年間，中國現製茶飲店行業規模複合增長率高達25.2%，遠高於同期中國軟飲料行業4.4%的整體增速。隨著消費升級和優質茶飲需求上升，預計2024年至2028年，中國現製茶飲店行業市場規模複合增長率將達到15.4%，為現製茶飲企業提供發展機遇。

此外，行業格局變化為茶百道這種頭部企業帶來的機會也同樣不容忽視。目前現製茶飲市場較為分散，中國現製茶飲店市場有約3,000個現製茶飲店品牌，按2023年零售額計，前五大參與者的市場份額合計約為40.2%。隨著行業集中度的提升，頭部企業層出不窮的產品創新以及強大的品牌優勢，將助力企業在此過程中佔據更多的市場份額。

作為現製茶飲賽道的領先企業，茶百道產品創新動能強勁，品牌優勢顯著，使其有足夠能力充分把握行業擴張及行業集中度提升帶來的發展機遇，釋放更高的業績增長彈性。

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