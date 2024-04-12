中信資源：超額完成年度目標 「投資+貿易」雙輪驅動加速成長可期

香港, 2024年4月12日 - (亞太商訊) - 2023年，全球能源行業面臨「調整」與「重塑」。受全球經濟復蘇乏力、大國博弈加劇、安全衝突擴大等多重因素影響，大宗商品價格回落。在原油、鋁錠和煤炭價格均大幅下跌的情況下，中信資源（01205.HK）克服重重困難，深入挖潛、嚴控成本，完成了全年業績指標。

根據業績公告，於2023年，中信資源實現收入38.26億港元，完成全年預算的108%；實現歸母淨利潤5.52億港元，完成全年預算134%。

經營穩健 財務狀況達到近年最好水準

公開資料顯示，中信資源是一家以石油煤炭開採、生產、銷售，以及鋁產品投資為主的上市公司，主要業務分為油氣及非油的礦業投資業務。

油氣業務方面，2023年，國際油價全年平均值同比下降18.4%。面對此不利因素，中信資源積極通過多項增儲上產措施、完善安全管理體系、推進新工藝、新技術的應用，支撐油氣業務保持平穩發展，作業產量、權益產量穩定，維持高位運行。2023年全年，油氣業務實現營業收入約14.7億港元，貢獻歸母淨利潤約6.9億港元，同比上升約12.0%。

非油業務方面，在合營項目管理上，中信資源澳大利亞公司有效履行股東責任，多措並舉推進參股項目實現價值提升；深度配合AWC合作夥伴推動解決探礦權許可證審批問題，避免重大價值損失。在業務經營上，波特蘭鋁廠簽署新的電力套保協議，有效期延長至2035年，鎖定未來電力成本，延長了鋁廠使用壽命。另外，煤炭業務當地管理層通過對煤礦項目開展多次調研，推動項目降本增效措施落地，生產經營正逐步進行優化和提升。

在業務經營實現穩健發展的同時，中信資源的財務指標亦持續向好。流動性方面，公司現金流充裕，2023年經營性現金流11.84億港元，連續3年超10億港元。償債能力方面，2023年，公司資產負債率下降至32.5%，有息負債率下降至15.4%，為歷史最佳水準。投資回報方面，2023年，公司ROE達到7.1%，超額完成了年初制定的6.9%的目標。

值得一提的是，中信資源向來重視股東回報，長期堅持分紅，為股東創造穩定、可持續的收益。2023年，公司支付股息4.7億港元，為歷史最高水準。2016年至2023年，公司累計現金分紅16.1億港元，平均股息率為34%，2023年股息率達到36%，繼續保持在穩定水準。

積極探索貿易業務 打造新增長極

近年來，中信資源堅持「控風險、穩主業、求突破」的發展主基調，持續拓展新業務，探索新的增長空間。2023年11月，公司開始了新貿易體系的搭建，初步完成了貿易平臺的搭建、交易對手准入審批、貿易融資額度申請等工作，開啟「投資+貿易」雙輪驅動的發展模式，並進一步明確了公司主業包括「石油天然氣開採及貿易」、「以鋁產品為核心的礦產開發及貿易」和「新能源開發」。

據悉，中信資源此前一直將業務關注重點放在投資和生產環節，未能全面發揮公司的價值創造能力。利用公司現有投資的產品份額，進行風險可控的油品貿易業務，有助於釋放公司的貿易優勢，提高公司權益油的市場銷售價格，提升整體收入水準。同時，深入能源交易環節也有利於拓寬公司的能源供應管道，分散能源供應風險。此外，貿易業務的延伸，又可以推動公司融資結構的擴大，增強公司的融資能力。

根據中信資源計劃，2024年，公司將加強戰略研究，在實現收益最大化的前提下，推動石油天然氣開採及貿易，以及以鋁產品為核心的礦產開發及貿易，探索新能源開發機會。隨著油氣貿易業務的開展，相信在「投資+貿易」的雙輪驅動下，中信資源的抗風險能力、盈利能力都將得到提升，實現更高質量的發展。

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