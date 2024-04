Friday, 12 April 2024, 18:17 HKT/SGT Share: 中信資源:超額完成年度目標 「投資+貿易」雙輪驅動加速成長可期

香港, 2024年4月12日 - (亞太商訊) - 2023年,全球能源行業面臨「調整」與「重塑」。受全球經濟復蘇乏力、大國博弈加劇、安全衝突擴大等多重因素影響,大宗商品價格回落。在原油、鋁錠和煤炭價格均大幅下跌的情況下,中信資源(01205.HK)克服重重困難,深入挖潛、嚴控成本,完成了全年業績指標。 根據業績公告,於2023年,中信資源實現收入38.26億港元,完成全年預算的108%;實現歸母淨利潤5.52億港元,完成全年預算134%。 經營穩健 財務狀況達到近年最好水準 公開資料顯示,中信資源是一家以石油煤炭開採、生產、銷售,以及鋁產品投資為主的上市公司,主要業務分為油氣及非油的礦業投資業務。 油氣業務方面,2023年,國際油價全年平均值同比下降18.4%。面對此不利因素,中信資源積極通過多項增儲上產措施、完善安全管理體系、推進新工藝、新技術的應用,支撐油氣業務保持平穩發展,作業產量、權益產量穩定,維持高位運行。2023年全年,油氣業務實現營業收入約14.7億港元,貢獻歸母淨利潤約6.9億港元,同比上升約12.0%。 非油業務方面,在合營項目管理上,中信資源澳大利亞公司有效履行股東責任,多措並舉推進參股項目實現價值提升;深度配合AWC合作夥伴推動解決探礦權許可證審批問題,避免重大價值損失。在業務經營上,波特蘭鋁廠簽署新的電力套保協議,有效期延長至2035年,鎖定未來電力成本,延長了鋁廠使用壽命。另外,煤炭業務當地管理層通過對煤礦項目開展多次調研,推動項目降本增效措施落地,生產經營正逐步進行優化和提升。 在業務經營實現穩健發展的同時,中信資源的財務指標亦持續向好。流動性方面,公司現金流充裕,2023年經營性現金流11.84億港元,連續3年超10億港元。償債能力方面,2023年,公司資產負債率下降至32.5%,有息負債率下降至15.4%,為歷史最佳水準。投資回報方面,2023年,公司ROE達到7.1%,超額完成了年初制定的6.9%的目標。 值得一提的是,中信資源向來重視股東回報,長期堅持分紅,為股東創造穩定、可持續的收益。2023年,公司支付股息4.7億港元,為歷史最高水準。2016年至2023年,公司累計現金分紅16.1億港元,平均股息率為34%,2023年股息率達到36%,繼續保持在穩定水準。 積極探索貿易業務 打造新增長極 近年來,中信資源堅持「控風險、穩主業、求突破」的發展主基調,持續拓展新業務,探索新的增長空間。2023年11月,公司開始了新貿易體系的搭建,初步完成了貿易平臺的搭建、交易對手准入審批、貿易融資額度申請等工作,開啟「投資+貿易」雙輪驅動的發展模式,並進一步明確了公司主業包括「石油天然氣開採及貿易」、「以鋁產品為核心的礦產開發及貿易」和「新能源開發」。 據悉,中信資源此前一直將業務關注重點放在投資和生產環節,未能全面發揮公司的價值創造能力。利用公司現有投資的產品份額,進行風險可控的油品貿易業務,有助於釋放公司的貿易優勢,提高公司權益油的市場銷售價格,提升整體收入水準。同時,深入能源交易環節也有利於拓寬公司的能源供應管道,分散能源供應風險。此外,貿易業務的延伸,又可以推動公司融資結構的擴大,增強公司的融資能力。 根據中信資源計劃,2024年,公司將加強戰略研究,在實現收益最大化的前提下,推動石油天然氣開採及貿易,以及以鋁產品為核心的礦產開發及貿易,探索新能源開發機會。隨著油氣貿易業務的開展,相信在「投資+貿易」的雙輪驅動下,中信資源的抗風險能力、盈利能力都將得到提升,實現更高質量的發展。



