

香港, 2024年4月12日 - (亞太商訊) - 近日，Vertex Pharmaceuticals公佈以49億美元現金收購Alpine Immune Science，在目前的市場環境下，該筆巨額收購交易引起極高的市場關注，再次凸顯了腎科領域，尤其是IgA腎病賽道的巨大潛力。這一創紀錄的交易，超過了先前2023年諾華以35億美元對Chinook的收購，變相證明了大型製藥企業對腎科領域的高度重視和信心。諾華對Chinook的收購已經說明了腎科領域的巨大潛力，而Vertex Pharmaceuticals對Alpine Immune Sciences的收購，更是在此基礎上提升了市場對IgA腎病賽道的估值和期待。 本次收購的重點產品是一款Alpine正在開發的自免藥物Povetacicept (ALPN-303)，該藥物是一款針對IgA腎病的創新藥物，在針對IgA腎病試驗中，顯示出了同類最佳的潛在療效，目前已經完成了II期臨床試驗，並且有望在2024年下半年進入III期臨床開發階段。公佈并購的同日，Vertex Pharmaceuticals展示了Povetacicept的最新臨床資料，結果顯示兩種劑量（80 mg及240 mg）在IgA腎病治療過程中均具有良好的耐受性，這不僅為IgA腎病患者帶來了新的希望，也為腎科領域的投資者提供了重要的參考價值。 在此背景下，雲頂新耀的核心產品耐賦康®無疑成為了市場關注的焦點。作為目前全球首個且唯一獲得FDA和EMA批准的對因治療IgA腎病的藥物，耐賦康®在雲頂新耀的推動下，在上市獲批和商業化方面取得了重大突破進展。雲頂新耀公佈的最新消息顯示，耐賦康®已在歐洲、中國內地、中國澳門和新加坡獲得上市批准，並於2023年12月在中國澳門成功商業化上市，預計將在今年5月份在中國內地上市。 2024年作為雲頂新耀商業化的關鍵一年，公司計劃於今年將耐賦康®的上市批准範圍擴大至中國香港、中國臺灣及韓國等更多國家和地區，並計劃參與國家醫保談判，並且持續致力於在2025年將耐賦康®納入醫保目錄，讓更多患者獲益。對比上述收購案例，耐賦康®將會給雲頂新耀帶來更豐厚的商業價值，更值得市場關注。 耐賦康®的成功不僅體現在其治療效果上，更在於它滿足了一個迫切的市場需求。據統計，IgA腎病在亞洲人群中最為高發，許多患者面臨著在其預期壽命內發展至腎衰竭的風險。目前中國約有400-500萬IgA腎病患者，耐賦康®將為這一特定人群提供前所未有的治療機會。2023年6月，雲頂新耀已在海南博鰲試驗區啟動早期准入計劃，約有700名患者註冊了該項目，體現了市場對耐賦康®的迫切未滿足醫療需求。此外，約有20000名中國患者已通過慈善基金會的IgA腎病患者項目註冊登記，這些患者將在耐賦康®中國內地商業化上市後成為雲頂新耀的患者群體。 Alpine的候選藥物儘管有其自身潛力，但目前僅有24周的二期臨床實驗資料作為支撐，距離國內獲批上市保守估計還需5年的時間。而雲頂新耀的腎科領域核心產品耐賦康®，作為國際頂級期刊《Nature》子刊《Nature Reviews Disease Primers》（IF=81.5）KDIGO指南優化後的治療策略，已推薦其以優先於激素類藥物來治療IgA腎病，並預計在未來5年將成為一線基礎治療藥物。考慮到中國IgA腎病患者的病情發展速度和嚴重程度，耐賦康®的市場地位將更加穩固。 雲頂新耀，作為一家專注於創新藥及疫苗研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司，將持續聚焦腎病、抗感染疾病和自身免疫性疾病等藍海賽道，通過繼續擴大管線鞏固其在這些關鍵領域的領先地位。除了核心產品耐賦康®外，雲頂新耀在腎科領域還有其他產品處於研發階段，其中一款BTK抑制劑Ever001，雲頂新耀擁有該在研藥物的全球開發、生產和商業化的權益，公司預計在今年下半年公佈原發性腎小球疾病1b期clinical POC試驗結果。這將為公司測算最大化全球權益的價值提供重要的資料支援。 總而言之，Vertex Pharmaceuticals與Alpine Immune Sciences的交易，不僅是市場對IgA腎病治療潛力的認可，更是對雲頂新耀及其核心產品耐賦康®未來前景的有力肯定。在腎科領域，耐賦康®將繼續成為改變患者生活的關鍵力量。隨著更多臨床資料的公佈，上市批准以及商業化上市等關鍵節點的到來，我們有理由相信，耐賦康®將在IgA腎病治療領域綻放光芒。



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