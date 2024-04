Friday, 12 April 2024, 13:34 HKT/SGT Share: 雲頂新耀耐賦康(R),引領IgA腎病治療新時代

香港, 2024年4月12日 - (亞太商訊) - 近日,Vertex Pharmaceuticals公佈以49億美元現金收購Alpine Immune Science,在目前的市場環境下,該筆巨額收購交易引起極高的市場關注,再次凸顯了腎科領域,尤其是IgA腎病賽道的巨大潛力。這一創紀錄的交易,超過了先前2023年諾華以35億美元對Chinook的收購,變相證明了大型製藥企業對腎科領域的高度重視和信心。諾華對Chinook的收購已經說明了腎科領域的巨大潛力,而Vertex Pharmaceuticals對Alpine Immune Sciences的收購,更是在此基礎上提升了市場對IgA腎病賽道的估值和期待。 本次收購的重點產品是一款Alpine正在開發的自免藥物Povetacicept (ALPN-303),該藥物是一款針對IgA腎病的創新藥物,在針對IgA腎病試驗中,顯示出了同類最佳的潛在療效,目前已經完成了II期臨床試驗,並且有望在2024年下半年進入III期臨床開發階段。公佈并購的同日,Vertex Pharmaceuticals展示了Povetacicept的最新臨床資料,結果顯示兩種劑量(80 mg及240 mg)在IgA腎病治療過程中均具有良好的耐受性,這不僅為IgA腎病患者帶來了新的希望,也為腎科領域的投資者提供了重要的參考價值。 在此背景下,雲頂新耀的核心產品耐賦康®無疑成為了市場關注的焦點。作為目前全球首個且唯一獲得FDA和EMA批准的對因治療IgA腎病的藥物,耐賦康®在雲頂新耀的推動下,在上市獲批和商業化方面取得了重大突破進展。雲頂新耀公佈的最新消息顯示,耐賦康®已在歐洲、中國內地、中國澳門和新加坡獲得上市批准,並於2023年12月在中國澳門成功商業化上市,預計將在今年5月份在中國內地上市。 2024年作為雲頂新耀商業化的關鍵一年,公司計劃於今年將耐賦康®的上市批准範圍擴大至中國香港、中國臺灣及韓國等更多國家和地區,並計劃參與國家醫保談判,並且持續致力於在2025年將耐賦康®納入醫保目錄,讓更多患者獲益。對比上述收購案例,耐賦康®將會給雲頂新耀帶來更豐厚的商業價值,更值得市場關注。 耐賦康®的成功不僅體現在其治療效果上,更在於它滿足了一個迫切的市場需求。據統計,IgA腎病在亞洲人群中最為高發,許多患者面臨著在其預期壽命內發展至腎衰竭的風險。目前中國約有400-500萬IgA腎病患者,耐賦康®將為這一特定人群提供前所未有的治療機會。2023年6月,雲頂新耀已在海南博鰲試驗區啟動早期准入計劃,約有700名患者註冊了該項目,體現了市場對耐賦康®的迫切未滿足醫療需求。此外,約有20000名中國患者已通過慈善基金會的IgA腎病患者項目註冊登記,這些患者將在耐賦康®中國內地商業化上市後成為雲頂新耀的患者群體。 Alpine的候選藥物儘管有其自身潛力,但目前僅有24周的二期臨床實驗資料作為支撐,距離國內獲批上市保守估計還需5年的時間。而雲頂新耀的腎科領域核心產品耐賦康®,作為國際頂級期刊《Nature》子刊《Nature Reviews Disease Primers》(IF=81.5)KDIGO指南優化後的治療策略,已推薦其以優先於激素類藥物來治療IgA腎病,並預計在未來5年將成為一線基礎治療藥物。考慮到中國IgA腎病患者的病情發展速度和嚴重程度,耐賦康®的市場地位將更加穩固。 雲頂新耀,作為一家專注於創新藥及疫苗研發、臨床開發、製造及商業化的生物製藥公司,將持續聚焦腎病、抗感染疾病和自身免疫性疾病等藍海賽道,通過繼續擴大管線鞏固其在這些關鍵領域的領先地位。除了核心產品耐賦康®外,雲頂新耀在腎科領域還有其他產品處於研發階段,其中一款BTK抑制劑Ever001,雲頂新耀擁有該在研藥物的全球開發、生產和商業化的權益,公司預計在今年下半年公佈原發性腎小球疾病1b期clinical POC試驗結果。這將為公司測算最大化全球權益的價值提供重要的資料支援。 總而言之,Vertex Pharmaceuticals與Alpine Immune Sciences的交易,不僅是市場對IgA腎病治療潛力的認可,更是對雲頂新耀及其核心產品耐賦康®未來前景的有力肯定。在腎科領域,耐賦康®將繼續成為改變患者生活的關鍵力量。隨著更多臨床資料的公佈,上市批准以及商業化上市等關鍵節點的到來,我們有理由相信,耐賦康®將在IgA腎病治療領域綻放光芒。



