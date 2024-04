Thursday, 11 April 2024, 13:32 HKT/SGT Share:

來源 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd ShareInvestor 迎來 25 週年慶典; 控股公司更名為 AlphaInvest

新的企業形象反映了集團自 1999 年成立以來的發展和未來方向

集團子公司和金融數據平台將保留 ShareInvestor 品牌,其他產品也將保留現有品牌

作為 25 周年紀念的一部分,集團將推出升級版的 ShareInvestor.com 網站 新加坡, 2024年4月11日 - (亞太商訊) - 作為新加坡最大的獨立金融數據和媒體平台的控股公司,ShareInvestor.com Holdings 私人有限公司在慶祝公司成立 25 周年之際,榮幸地宣布公司將進行品牌升級,包括更名及推出全新的企業標誌。 新的控股公司名稱為 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd.(簡稱“AlphaInvest” 或 “集團” ),其新標誌如下所示: AlphaInvest 集團高級管理層(從左至右)Christopher Lee 先生(集團首席執行官)、Shanison Lin 先生(集團投資者平台董事總經理)和 Lim Dau Hee 先生(集團首席運營官兼首席技術官) 集團旗下在新加坡、馬來西亞和印尼的子公司以及在泰國的關聯公司將繼續保留ShareInvestor(“SI”)的品牌名稱。此外,集團旗下的金融數據平台 ShareInvestor.com 以及其他產品品牌也將延續使用原品牌。 控股公司更名和品牌升級恰逢今年集團成立 25 周年。它更貼切地展現了集團不僅在原有的股票數據服務上持續發展,還在投資者關係管理和區域市場的投資者教育領域保持領先地位。 該集團的控股公司已在會計和企業管理局(ACRA)註冊為“AlphaInvest Holdings Pte.Ltd“,並 於 2024 年 3 月 8 日 正 式 生 效 。 有 關 集 團 的 簡 介 , 請 參 閱 http://www.alphainvestholdings.com/ 。 集團首席執行官兼聯合創始人李錫良先生(Christopher Lee)表示:“我們的使命是透過投資者教育及市場數據產品,讓散戶投資者作出明智的投資決策。我們現在面臨的主要挑戰是服務於下一代年輕投資者,並擴展到新的資產類別。這與我們的投資者關係諮詢業務發展齊頭並進,使企業能夠與投資者進行有意義的互動。我們的最終願景是為所有人創造更好的投資成果。” 集團首席執行官兼首席技術官, 也是集團聯合創始人的林道啟先生(Lim Dau Hee) 補充道:“在過去的 25 年裡,我們一直利用技術使投資者能夠做出更好的選擇。我們很高興能夠幫助投資者建立多元化的投資組合。AlphaInvest 必須繼續創新,為我們的客戶提供服務,並保持行業領先地位。” 自 1999 年創立至今,集團走過了一段充滿變革與成就的二十五年歷程。2008 年,集團被新加坡報業控股(SPH)收購。作為 SPH 的一部分,經過 10 年的盈利運營後,集團的創始人和管理團隊於 2018 年以 1700 萬新元的估值進行了管理層收購。 2023 年,ShareInvestor 以 3000 萬新元的總估值收購合併了 InvestingNote。InvestingNote由林新汕先生(Shanison Lin)創立,是新加坡和馬來西亞最大的股票投資社交平台,用戶群體以年輕投資者為主。林先生是ShareInvestor的前員工,現在是AlphaInvest高級領導層之一。集團致力於在東南亞地區進一步擴展其龐大的客戶群體,目前已涵蓋 300,000 名散戶投資者和700 家上市公司。 自 2008 年以來一直擔任集團主席的 Patrick Daniel 先生說:“集團很幸運擁有一支敬業的管理團隊,面對充滿挑戰的時代,他們一直努力發展業務。 除了 Christopher、Dau Hee 和 Shanison,我們還有 Waterbrooks 的 Wayne Koo、SI Thailand 的 Janista Taosuwan、SI Malaysia 的 Edward Stanislaus 和雅加達 PTSI 的Ahmad Mustafid。他們共同組成了一個強大的領導團隊,我相信 AlphaInvest 將成功地發揮協同效應並抓住新機遇。” 推出改版 ShareInvestor.com 網站 改版後的 ShareInvestor.com 市場數據網站為本地和全球股票分析提供了大量數據和一套全面的工具。該團隊將在未來幾個月內繼續推出新功能和其他數據分析工具。 預覽版現在可供現有用戶使用,完整版將在未來幾個月內向所有用戶推出。 未來方向 公司已在東南亞建立起作為頂尖投資者關係服務提供者的聲譽,而新的企業形象展示了集團持續的進步與對未來拓展的願景,邁向超越傳統股票平台服務,尋找新的發展機遇。 該集團處於有利地位,可以擴展到其他資產類別,例如貨幣、商品和數字資產,比如 NFT 和加密貨幣。集團的方針是與這些領域的合作伙伴合作,建立雙贏的夥伴關係。 AlphaInvest 將繼續加強其在投資者關係和投資者教育方面的知名品牌組合。在保留其獨特的品牌標識的同時,將加強內部合作,以利用內在的協同效應,為整個集團帶來更多價值。 AlphaInvest 的數字出版物 Investor-One 和 Inve$t 周刊電子雜誌將在區域發行。這些刊物以其視覺吸引力和深入淺出的內容為特色,它們將吸引超過 130,000 各階層投資者,範圍涵蓋從初學者到專業投資者。 集團致力於擴展其 InvestingNote 平台,該平台已成為新加坡和馬來西亞最大的投資者社區。它旨在為日益增長的 Z 世代以及 Tik-Tok 世代的投資者打造一個互動的空間,在這裡,他們可以自由分享投資心得、交換觀點,並建立網絡聯繫。 集團 的 Waterbrooks Consultants 為上市公司和非上市公司提供定制的公共關係、品牌和危機公關諮詢服務,將與集團的投資者關係服務更緊密地整合。 AlphaInvest 目前負責舉辦一年一度的重大投資者活動,例如 INVEST Fair 和 REITs Symposium 研討會。 抓住該地區的機遇,集團將拓展業務版圖,服務於馬來西亞、印尼和泰國日益壯大的投資者社群。 投資者及媒體查詢,請聯繫:

AlphaInvest Holdings Pte Ltd

Christopher Lee,董事

電子郵件:christopher.lee@alphainvestholdings.com Waterbrooks Consultants Pte Ltd

Wayne Koo,董事

電子郵件:wayne.koo@waterbrooks.com.sg

電話: +65 9338 8166 關於 AlphaInvest Holdings Pte. Ltd.(www.alphainvestholdings.com) 願景: 創造更好的投資成果 使命: 賦能投資者做出明智的決策,以及幫忙企業更有效地與投資者互動。作為一家領先的區域性金融服務、媒體和技術公司 AlphaInvest Holdings Pte Ltd(簡稱“AlphaInvest”或“集團”)成立於 1999 年,致力於為投資者提供值得信賴的產品和服務,幫助他們做出明智的投資決策。其核心業務領域包括投資者關係、市場數據工具和投資者教育。 AlphaInvest 集團運營著該地區最大的投資者關係網絡,擁有大約 700 家上市公司客戶,其平台用戶覆蓋超過 30 萬人。集團在四個國家(新加坡、馬來西亞、泰國和印尼)擁有 120 多名員工。 集團進行了多項戰略投資: 投資者關係/公共關係公司 Waterbrooks Consultants Pte Ltd (www.waterbrooks.com.sg)

新加坡領先的投資者社交媒體平台 InvestingNote (www.investingnote.com)。 InvestingNote 是新加坡與馬來西亞最大且最活躍的投資社交平台,它是一個由社區推動的平台,旨在通過社交網絡和眾多投資工具,幫助投資者及交易員分享股票相關的新聞與見解。 ShareInvestor(www.shareinvestor.com) 是新加坡、馬來西亞和印尼的領先金融數據平台,為散戶投資者和金融專業人士提供市場數據和投資工具。 Waterbrooks (www.waterbrooks.com.sg)是一家專業的投資者關係和公共關係顧問公司,提供定制的品牌和公關諮詢服務,幫助公司與投資者保持有效的溝通和關係。 AlphaInvest 的數字出版物包括: Investor-One (www.investor-one.com),一個關於投資者教育、市場新聞、企業發展和數據分析的網站;

(www.investor-one.com),一個關於投資者教育、市場新聞、企業發展和數據分析的網站; Inve$t,一本在新加坡和馬來西亞出版的週刊電子雜誌。 AlphaInvest 組織金融投資研討會和展覽會給投資者參加。其在新加坡和馬來西亞舉行的年度大型活動InvestFair™(www.investfair.com.sg)吸引了數千名參與者。其他主要展覽包括最大的房地產投資信託基金研討會 REITs Symposium(www.reitsymposium.com)。



話題 Press release summary



部門 Exchanges & Software, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network