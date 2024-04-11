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Thursday, 11 April 2024, 11:55 HKT/SGT
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來源 PredicXion
Andy Cheung帶領來自幣安、OKX、Celsius及Betfair等機構前員工，打造AI預測市場交易所

香港, 2024年4月11日- (亞太商訊) - 隨著比特幣減半前夕，加密世界可能迎來歷史上最大的牛市， PredicXion宣布利用AI來整合導航信息，打造新一代的預測市場交易 所。 專案由前OKX前營運長Andy Cheung領導，團隊包括前幣安、OKX、火幣、Celsius及Betfair等產業巨頭背景人才。

PredicXion不僅僅是一個平台，它以AI人工智慧為核心，是一個全面的生態系統，旨在滿足未來金融的需求。 它獨特地結合了預測市場、借貸服務和交易所，使金融參與變得更加容易和吸引。

PredicXion透過利用AI人功智能係統，確保預測市場內的話題在趨勢前沿，不斷自動刷新相關吸引的內容。 這種模式不僅展示了交易所創新的潛力，也解決了多年來區塊鏈產業幾乎未見變化的迫切需要演變的問題。

「傳統交易所長期缺乏創新，令一般人對進入加密世界卻步。PredicXion打破了這些障礙，利用預測市場，為進入區塊鏈世界提供了一條清晰的道路，」OKX 前首席營運官、這一項目的 關鍵人物Andy Cheung表示。

平台現已在開發當中，團隊計劃在第3季前再完成融資，以幫助擴展和開發。 預測市場內容可由官方或社群發起，PredicXion也為投資者提供成為借貸領域流動性提供者(LP)的有利機會，從而區別於其他平台。

「這種模式確保雙贏的局面，投資者不僅支持平台的成長，也從其成功中受益。部分爆倉和清算資產將被重新投資於有前景的項目，創造出成長和創新的循環。”

隨著PredicXion準備在2024年啟動，團隊經驗和策略時機將對加密和金融預測市場產生重大影響。 PredicXion邀請社群和投資者加入，從現在開始，共同塑造這個未來金融。

網址：https://predicxion.io/ 



話題 Press release summary

部門 Blockchain Technology
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