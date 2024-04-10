聯控旗下正奇控股投資企業中瑞股份成功上市

|
|
|Tuesday, 9 April 2024, 17:31 HKT/SGT
|
香港, 2024年4月9日 - (亞太商訊) - 據正奇控股微信公號報道，4月8日，聯想控股（3396.hk）旗下正奇控股投資企業常州武進中瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱「中瑞股份」）在深交所創業板成功上市，股票代碼為「301587」。這是正奇控股2024年收穫的第2個IPO，也是公司累計收穫的第14個IPO企業。
中瑞股份成立於2001年5月，是全球領先的鋰電池安全結構件一體化解決方案提供商。在圓柱型鋰電池蓋帽領域，中瑞股份處於國內第一、全球龍頭的地位，也是國內領先的鋰電池零部件製造企業，此外，還是目前國際上少數幾傢具備4680鋰電池結構件生產能力的企業之一。公司產品定位中高端，下游應用包括新能源汽車、電動工具、電動自行車、智能家居等。目前已與 LG 新能源、能元科技、比克電池等國內外行業領先鋰電池廠商建立了長期穩定的合作關係，具備較強的市場競爭力。
本次IPO，中瑞股份擬募集資金8.95億元，主要用於動力鋰電池精密結構件項目、研發中心建設項目。
基於對新能源及新能源汽車產業的看好，以及中瑞股份的行業領先地位，正奇控股先後於2018年、2021年投資了中瑞股份，助力其進一步快速發展。正奇控股董事長兼總裁李德和表示，中瑞股份在鋰電池結構件領域深耕多年，具備突出的技術實力，祝賀中瑞股份成功上市，也期待中瑞股份借力資本市場，加強技術創新研發、產品技術升級以及產能提升，在鋰電池結構件領域實現更大的突破。
新能源汽車是正奇控股聚焦的產業之一。近年來，正奇控股已經佈局了新能源汽車產業鏈中的固態電池、設備、材料、電池結構件等多個細分賽道，通過投貸聯動、資源整合等舉措賦能產業，所投企業不斷發展壯大。未來，正奇控股將繼續秉承聯想控股產業報國的理念，深化「金融+投資+產業」業務模式，助力科創企業，服務新質生產力。
正奇控股股份有限公司（以下簡稱「正奇控股」）是一家專注於科創企業的創新型投資控股集團。成立於2012年10月，由聯想控股股份有限公司在安徽省合肥市設立，現由聯控控股，註冊資本33.23億元。目前在長三角、粵港澳大灣區、京津冀地區、長江經濟帶這四大增長極都實現了戰略布點，業務範圍覆蓋全國。
秉承聯想控股產業報國的理念，在「生態賦能、產融共創、投貸聯動、正合奇勝」的總體思路指引下，正奇控股打造「金融+投資+產業」的業務模式，充分發揮投貸聯動優勢，圍繞國家戰略性新興產業進行深耕。正奇控股從為產業提供金融服務，到通過投資切入核心產業，最終進入實體產業，堅持產業之心，為產業賦能。
截至2023年底，正奇控股累計服務產業客戶6000多家，股權投資企業70余家，其中15家被投企業成功IPO上市或過會，還有10余家被投企業正在或計劃一年內申報IPO，投資金額IPO率已達40%。
2023年4月，正奇控股在馬鞍山投資建設年產20GW高效電池片智能製造產業化項目，成立正奇光能科技有限公司，邁出從產業投資向產業運營的關鍵一步，也是踐行綠色投資社會責任的重大戰略舉措。項目分三期建設，一期年產5GW高效光伏電池片，已於2023年12月投產。
話題 Press release summary
部門 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Mar 29, 2024, 17:10 HKT/SGT
|直面企業發展轉型挑戰 聯想控股如何發展新質生產力
|Mar 29, 2024, 17:01 HKT/SGT
|聯想控股2023年收入4360億元
|Mar 11, 2024, 16:22 HKT/SGT
|市況不佳聯控業績承壓 持續佈局科創 蓄力AI可關注
|Jan 15, 2024, 14:40 HKT/SGT
|央視報道「民營企業家看信心和底氣」 聯控寧旻：聚焦科技「硬賽道」 堅定信心「預見」未來
|Dec 11, 2023, 17:16 HKT/SGT
|兼顧企業發展及社會責任 聯控走出良性發展路徑
|Nov 21, 2023, 17:13 HKT/SGT
|聯控體系下的雙鏈佈局 重視科技創新 助力「專精特新」 實現多元增長
|Sept 25, 2023, 14:27 HKT/SGT
|“雙碳”下的綠色實踐 看聯控如何攜成員企業走出自身特色
|Sept 1, 2023, 20:43 HKT/SGT
|聯控佈局科創、雙鏈、綠色三大領域 有望企穩向好
|Aug 31, 2023, 20:38 HKT/SGT
|聯想控股發佈中期業績 科創投入力度進一步增強
|Aug 31, 2023, 19:56 HKT/SGT
|聯想控股公佈2023年中期業績 創新投入積蓄高質量發展動能
|July 24, 2023, 11:07 HKT/SGT
|研發製造-產業鏈服務-醫療數智化 聯控體系有序拓展生物醫療佈局
|June 20, 2023, 10:53 HKT/SGT
|從智能化、動力電池到綠電+儲能，一窺聯控新能源領域的前瞻佈局
|June 15, 2023, 15:08 HKT/SGT
|服務國家「雙碳」戰略 聯想控股落子敦華綠碳 完善碳中和產業鏈佈局
|May 23, 2023, 17:16 HKT/SGT
|佈局數字經濟雙賽道 聯控釋放引擎新動力
|Apr 25, 2023, 18:18 HKT/SGT
|雙向賦能專精特新 顯科技底色 聯控價值可期
|Apr 3, 2023, 17:38 HKT/SGT
|聯控2022年三大關鍵詞：科技創新、以實賦實、綠色發展
|Mar 31, 2023, 19:21 HKT/SGT
|聯控2022年收入4,837億 穩健經營 蓄力科創
|Mar 31, 2023, 19:12 HKT/SGT
|加大科技投入 賦能產業發展 聯想控股2022年實現收入4837億元
|Mar 3, 2023, 08:43 HKT/SGT
|ChatGPT背後的人工智能 一窺聯控如何為智能轉型賦能
|Mar 2, 2023, 08:40 HKT/SGT
|碳中和行動報告發佈 聯控成員企業積極踐行ESG綠色發展