聯控旗下正奇控股投資企業中瑞股份成功上市

香港, 2024年4月9日 - (亞太商訊) - 據正奇控股微信公號報道，4月8日，聯想控股（3396.hk）旗下正奇控股投資企業常州武進中瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱「中瑞股份」）在深交所創業板成功上市，股票代碼為「301587」。這是正奇控股2024年收穫的第2個IPO，也是公司累計收穫的第14個IPO企業。

中瑞股份成立於2001年5月，是全球領先的鋰電池安全結構件一體化解決方案提供商。在圓柱型鋰電池蓋帽領域，中瑞股份處於國內第一、全球龍頭的地位，也是國內領先的鋰電池零部件製造企業，此外，還是目前國際上少數幾傢具備4680鋰電池結構件生產能力的企業之一。公司產品定位中高端，下游應用包括新能源汽車、電動工具、電動自行車、智能家居等。目前已與 LG 新能源、能元科技、比克電池等國內外行業領先鋰電池廠商建立了長期穩定的合作關係，具備較強的市場競爭力。

本次IPO，中瑞股份擬募集資金8.95億元，主要用於動力鋰電池精密結構件項目、研發中心建設項目。

基於對新能源及新能源汽車產業的看好，以及中瑞股份的行業領先地位，正奇控股先後於2018年、2021年投資了中瑞股份，助力其進一步快速發展。正奇控股董事長兼總裁李德和表示，中瑞股份在鋰電池結構件領域深耕多年，具備突出的技術實力，祝賀中瑞股份成功上市，也期待中瑞股份借力資本市場，加強技術創新研發、產品技術升級以及產能提升，在鋰電池結構件領域實現更大的突破。

新能源汽車是正奇控股聚焦的產業之一。近年來，正奇控股已經佈局了新能源汽車產業鏈中的固態電池、設備、材料、電池結構件等多個細分賽道，通過投貸聯動、資源整合等舉措賦能產業，所投企業不斷發展壯大。未來，正奇控股將繼續秉承聯想控股產業報國的理念，深化「金融+投資+產業」業務模式，助力科創企業，服務新質生產力。

正奇控股股份有限公司（以下簡稱「正奇控股」）是一家專注於科創企業的創新型投資控股集團。成立於2012年10月，由聯想控股股份有限公司在安徽省合肥市設立，現由聯控控股，註冊資本33.23億元。目前在長三角、粵港澳大灣區、京津冀地區、長江經濟帶這四大增長極都實現了戰略布點，業務範圍覆蓋全國。

秉承聯想控股產業報國的理念，在「生態賦能、產融共創、投貸聯動、正合奇勝」的總體思路指引下，正奇控股打造「金融+投資+產業」的業務模式，充分發揮投貸聯動優勢，圍繞國家戰略性新興產業進行深耕。正奇控股從為產業提供金融服務，到通過投資切入核心產業，最終進入實體產業，堅持產業之心，為產業賦能。

截至2023年底，正奇控股累計服務產業客戶6000多家，股權投資企業70余家，其中15家被投企業成功IPO上市或過會，還有10余家被投企業正在或計劃一年內申報IPO，投資金額IPO率已達40%。

2023年4月，正奇控股在馬鞍山投資建設年產20GW高效電池片智能製造產業化項目，成立正奇光能科技有限公司，邁出從產業投資向產業運營的關鍵一步，也是踐行綠色投資社會責任的重大戰略舉措。項目分三期建設，一期年產5GW高效光伏電池片，已於2023年12月投產。

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