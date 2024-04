Tuesday, 9 April 2024, 14:50 HKT/SGT Share: 陽光保險:以科技推進數智化轉型,以擔當踐行社會責任

香港, 2024年4月9日 - (亞太商訊) - 金融作為實體經濟血脈,是實現中國式現代化不可或缺的關鍵力量。對於金融的重要組成部分,中國中央金融工作會議已明確保險業功能定位,要求發揮保險業的經濟減震器和社會穩定器功能。 為充分有效踐行保險業職責,近年來保險業持續深化改革,提高自身科技水平、加強保險對實體經濟發展的支持力度,推動行業發展進一步融入我國經濟社會發展。 陽光保險(6963.HK)作為21世紀成立的205家內地保險企業中唯一一家上市的傳統保險企業,始終立足主業優勢與戰略定力,找准高質量發展著力點,全面佈局並有效推進「科技陽光、價值陽光、知心陽光」的新陽光戰略扎實落地,以高質量的金融服務助益金融強國建設。 打造「科技陽光」 數智轉型驅動公司高質量發展 2023年,陽光保險緊繞中央金融工作會議提出的「科技金融」「數字金融」大文章,全面升級以数据智能為核心的「科技陽光3.0」的新戰略,沿著科技戰略執行路徑圖,實現多項創新突破。 公司積極把握AI發展機遇,發力人工智能,率先建設保險垂直領域陽光正言GPT大模型,推動銷售智能化、服務智能化、管理智能化落地,著力應用於客戶服務、銷售支持、智能理賠、員工辦公等現實場景。 比如在銷售端,陽光人壽銷售機器人基於用戶群體差異化研究,持續打磨核心功能體驗,以虛擬數字人形態實現與客戶面對面全程語音互動,初步實現“會介紹產品、會給出意見、會回答問題、會打動客戶”的“四會”能力輸出,為一線業務場景智能化升級提供強大支援。 在服務端,陽光持續擴大服務機器人的應用管道與場景,升級業務辦理私人助理式服務指導功能,借助靈犀體驗計畫及時回應客戶需求,實現諮詢與辦理的無縫銜接,大幅提高服務時效及客戶滿意度,客戶服務一次完成率持續優化。 同時,持續深化數字化轉型,加快數字化客戶洞察、數字化營銷、數字化風控、數字化產品創新、數字化運營五大核心能力建設,以數字化智能化轉型推動公司高質量發展。 踐行為民宗旨 支持實體經濟高質量發展 為實體經濟服務是金融的天職。陽光保險充分發揮保險保障作用,積極推進金融產品服務創新,提升金融服務效率和水平。 聚焦國家「一帶一路」戰略發展需求,陽光保險不斷以保險力量為「一帶一路」共建國家客戶提供支持,賦能實體經濟發展。2023年,陽光保險為「一帶一路」的402個項目提供保險保障人民幣981.6億元,助力高質量共建「一帶一路」走深走實。 在助力鄉村振興方面,陽光保險積極發揮農險作用,不斷發展三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險,因地制宜研發地方優勢特色農產品保險,助力減少自然災害等風險給農戶帶來的損失,為農業穩產和農民增收保駕護航。2023年,公司累計為91.7萬農戶提供農業保險風險保障逾人民幣286.0億元,支付理賠款人民幣4.6億元,惠及農戶36.8萬戶。 在服務社會民生方面,陽光保險堅持以人民為中心的宗旨,在普惠金融政策的引導下,多年來主動加強服務對接、精准支持小微企業市場主體。近年來,公司還針對不同行業小微企業實際需求,通過提供量身定制的保險產品和優質、高效、便捷的保險服務,不斷滿足小微企業各類保險需求。2023年,為約2.6萬家中小微企業提供風險保障人民幣3,040.2億元,幫助約6.8萬家中小微企業獲得融資金額人民幣113.0億元。 值得一提的是,陽光保險還積極構建「保險+科技+服務」的形式,為企業客戶打造形成行業化專屬風險管理解決方案,助力實體經濟風險減量,為經濟社會高質量發展不懈努力。2023年,公司累計為1.4萬個企業客戶提供科技減災和專業風險諮詢服務。 在公益事業方面,陽光保險積極組織參與教育、助老、鄉村振興等各類公益活動。截至2023年12月末,公司在全國24個省份累計援建73所博愛學校;累計培訓鄉村醫生19,478人次。 未來,陽光保險將始終堅持以人民為中心的服務理念,在以「愛與責任」的向善文化打造「知心陽光」的新戰略引領下,繼續把人民群眾對美好生活的嚮往作為工作推動力,滿足人民的多元金融服務需求;繼續把服務實體經濟放在要位,為推動金融高質量發展、助力金融強國建設貢獻陽光力量。



