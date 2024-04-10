產業化轉型與高股息分紅齊頭並進 海通恒信2023年質效雙增

香港, 2024年4月9日 - (亞太商訊) - 融資租賃行業是現代經濟體系中不可或缺的一部分，在支援實體經濟、促進產業升級及服務小微企業等方面發揮著重要作用。近年來，隨著政策的不斷完善，融資租賃行業經歷了顯著的增長和轉型，行業未來面臨挑戰，同時也存在著巨大的發展潛力。

海通恒信（01905.HK）是一家穩健發展的中國大型融資租賃公司，2023年，海通恒信緊跟國家產業政策導向，不斷加大產業化轉型發展力度，持續深耕區域化佈局，經營成效再上新臺階，淨利潤首次突破人民幣16億元，同時保持穩定的高股息分紅，品牌影響力進一步擴大。

真金白銀回報投資者 轉型構建全新產業生態圈

在保持高速發展的基礎上，海通恒信堅持回饋股東，以真金白銀回報投資者。數據顯示，2023年，公司派發中期股息每10股人民幣0.48元，同時還計劃派發年度股息每10股人民幣0.42元，全年累計派發現金股息每10股人民幣0.90元，按4月3日收盤價1.01港元計算，整體股息率約9%左右。

自2019年上市起，海通恒信保持了連續且高水平的分紅派息，一方面體現出海通恒信穩健的財務狀況和盈利能力，另一方面，亦展示出與投資者共享發展成果、給予投資者穩定的現金流回報的決心。此舉增強了投資者對公司的信心和忠誠度，同時亦可以促進資本市場的健康發展。

產業化轉型是當今金融領域的重要趨勢，也是企業獲取競爭優勢、實現快速增長的重要戰略。2023年，海通恒信持續優化資產配置，大力促進業務產業化轉型，成功構建先進製造、綠色出行、新型能源、節能環保、IDC/算力、數智物流、小微普惠等重點產業生態圈。同時，立足上海、服務全國，海通恒信有效發揮遍佈全國的分公司屬地資源優勢，加快分公司產業化轉型，持續深化分公司改革，整體提升海通恒信集團的業務資源配置和經營效率。2023年，公司新成立山西、新疆、河北3家分公司，至此，分公司總數達21家，區域版圖更加完善。

持續拓寬融資渠道 科技賦能提升ESG水平

拓寬融資渠道、降低融資成本是融資租賃企業穩健運營的重要保障，對企業的高質量發展起到重要的支撐作用。2023年，海通恒信持續拓寬融資渠道，深化與銀行等金融機構的合作，優化授信條件，流動性保持穩健，融資成本持續下降。

數據顯示，截至2023年12月31日，海通恒信與73家金融機構建立授信合作關係，累計獲得授信額度約為人民幣1,165億元，其中未使用的授信餘額約為人民幣595億元；同時，直接融資餘額占比49%，間接融資餘額占比51%，二者比例相對合理，融資結構穩定，有效降低了融資成本，2023年計息負債平均付息率為3.63%，較上年下降0.10個百分點。

此外，2023年，海通恒信全面推動科技賦能業務發展，完善公司治理，推進公益品牌建設，提升ESG管理水平。公司出席了2023福布斯中國融資租賃高峰論壇，憑藉良好的經營業績和管理成效，榮獲「2022福布斯中國融資租賃機構50強」和「2022福布斯中國融資租賃最佳ESG實踐案例」。

總體而言，2023年，海通恒信在全球經濟增長仍顯乏力的大背景下，緊跟國家產業發展戰略，積極開拓創新佈局，構築產業化發展新格局，在盈利提升、規模穩健、科技賦能、融資優化等方面取得了可喜的成績。

未來，海通恒信將繼續把握傳統產業升級、數字經濟發展、綠色轉型發展的機遇，深耕產業生態圈建設，加速應用金融科技手段，不斷夯實資產品質，保持領先地位和競爭優勢，推動公司專業化、高質量、可持續發展。

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