達勢股份（達美樂中國）：營收強勁增長 2024年有望邁入千店俱樂部

香港, 2024年4月9日 - (亞太商訊) - 2023年以來,隨著促消費政策的發力顯效,餐飲消費市場持續復蘇。中國居民人均可支配收入不斷提升,社會消費品零售總額保持上漲姿態,消費已成為拉動中國經濟增長的重要力量之一。 由於中國年輕消費者更多地接觸到西方生活方式及文化,推動了西餐普及率的提升,中國比薩消費人次整體呈增長態勢。據弗若斯特沙利文報告,2022年中國比薩市場規模為375億元,預計到2027年將增長一倍至689億元,5年複合增長率達15.5%。 達勢股份有限公司(下稱“達美樂中國”或“公司”,股份代號:01405.HK)是達美樂比薩在中國大陸、中國香港特別行政區和中國澳門特別行政區的獨家總特許經營商。達美樂比薩是全球人氣比薩品牌,據達美樂比薩2023財年第四季度財報顯示,達美樂比薩在全球90多個國家和地區擁有超過20500多家餐廳。 3月27日,公司公佈了截至2023年12月31日止首個經審計的財政年度業績公告(以下簡稱“財報”)。2023財年,公司實現收入人民幣30.5億元,較2022年增長51.0%,遠超國家統計局公佈的全國餐飲行業20.4%增長率;公司實現經調整EBITDA人民幣3.0億元,較2022財年增長117.7%;公司經調整淨利潤扭虧為盈,實現經調整淨利潤近880萬元。公司核心管理層自2017年年中加入公司後,實現連續26個季度同店銷售正增長。 加速擴張門店規模 新店表現優異 受益于中國消費者接受度的持續提升、比薩消費場景的多元化以及本土化創新,中國比薩市場保持增長之勢。為把握行業增長機遇,達美樂中國通過實施“走深走廣”的戰略,擴大在中國比薩市場的業務版圖。 截至2023年12月31日,達美樂中國在中國29個城市擁有768家門店。2023年,達美樂中國淨增180家門店,新進駐13個城市。除在發展相對成熟的北京及上海市場進一步提升門店密度外,公司還積極向其他一線、新一線及二線城市擴張,進軍潛力空白市場。 去年至今,公司陸續在唐山、西安、長沙、廈門、揚州和合肥等地開設門店,其中西安、長沙、廈門和合肥四家分別代表華北、華中和華西、華南、華東四個地區的新店,首30天銷售額均突破人民幣500萬元,攀升至達美樂比薩全球首30天銷售額榜的前4名。根據財報顯示,截至2024年3月22日,達美樂中國佔據了達美樂全球門店首30天銷售額榜的前19名。 新開門店的強勁市場表現,向市場傳遞了一個明確的信號:達美樂中國以優質的產品和卓越的服務贏得了市場的認可和消費者的信賴,在中國比薩市場建立了良好的品牌聲譽。高速增長的會員人數就是強有力的證明之一。截至2023年12月31日,公司會員人數達到1,460萬,較2022年底的860萬增長69.8%。預計在未來,伴隨門店的拓展及品牌勢能的持續提升,達美樂中國將延續高速擴張態勢。 根據財報中披露的計劃,達美樂中國預計在2024年開設約240家門店,並計劃在2024年第四季度達到1,000家門店的里程碑。自2024年初至2024年3月22日,公司新增了55家門店,另有35家門店正在建設中,88家門店已簽約或獲得批准,已實現全年開店計劃總數的74%以上。 此外,公司還計劃在2025年及2026年每年新開設超300家門店。可以預見,在加速擴張的支援下,達美樂中國有望延續強勁增長態勢。 不斷提升運營效率 門店盈利能力有效增強 在實現強勁收入增長的同時,2023年,達美樂中國持續加強成本管理,提升門店運營效率,門店層面的盈利能力明顯提升。 2023年,公司門店層面EBITDA為人民幣5.8億元,較2022財年增長80.1%;門店層面EBITDA利潤率為18.9%,較2022財年的15.8%提升了3.1個百分點;門店層面的經營利潤為人民幣4.2億元,較2022財年增長105.1%;門店層面的經營利潤率為13.8%,較2022財年的10.1%提升了3.7個百分點。 與此同時,達美樂中國同店銷售增長也保持穩健,2023年同店銷售增長為8.9%;每家門店的平均日銷售額為12,580元,同比增長9.9%,多項財務指標和經營指標的持續提升,反映了達美樂中國運營管理的成效。 此外,門店盈利能力的提升,又能進一步縮短公司新開門店投資回報期,從而減少公司的資金沉澱、保證門店的持續良性運營和價值最大化,為達美樂中國快速擴大門店網絡提供堅實的支撐。 “外送30分鐘必達,超時送免費比薩券”打造核心競爭優勢 會員數持續增長 高效穩定的外送服務是達美樂中國核心的競爭優勢之一,憑藉其“外送30分鐘必達,超時送免費比薩券”的口號和服務,公司在中國比薩外賣市場獲得了消費者的信任。達美樂中國提供的專業外送服務,同時還積極利用數字化等先進技術,優化外賣配送路線,提升外送時效。2023年,達美樂中國外送收入占比達到59.2%,其中在上海和北京的門店超76%的收入來自外送訂單。 此外,為了更加適應中國消費者的口味,達美樂中國每6至8周更新功能表,不斷進行產品本土化創新,為客戶提供更多的選擇和體驗。在高效的外送服務以及美味產品的支援下,達美樂中國會員數快速增長。 展望未來,受益於中國經濟復蘇以及促進消費等支持性政策推動,中國餐飲業將逐步回暖,為達美樂中國等餐飲企業提供發展機遇。達美樂中國穩步推進其門店擴張計劃,在門店運營效率持續提升的支持下,有望迎來利潤的加速釋放。



