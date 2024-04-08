中國中車2023年全年業績推廣會於香港圓滿舉行

香港，2024年4月8日 - (亞太商訊) - 2024年4月8日，中國中車（股份代號：601766.SH、1766.HK）於香港舉行了2023年全年業績投資者及分析師專場推介會，近百位來自各大金融機構的投資者及資深分析師參會。中國中車總裁馬雲雙先生、財務總監李鎮女士、董事會秘書王健先生及相關部門負責人出席此次投資者推介會，與參會者分享了公司2023年業績、面臨的發展機遇以及2024年經營工作思路，並就投資者關注的話題進行了深入交流。

中國中車總裁馬雲雙先生致辭歡迎並感謝參會的投資者和分析師。他表示，中國中車作為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備企業，始終秉承著「連接世界、造福人類」的使命，推動行業進步、服務全球客戶。2023年公司聚焦高質量發展，堅持穩中求進、進中提質，積極構建軌道交通裝備和清潔能源裝備「雙賽道雙集群」產業新格局，全面推進四大業務板塊，實現整體業務的持續增長與高質量發展。

會上，馬雲雙先生特別介紹了過去一年中國中車在科技創新方面取得的豐碩成果。2023年，CR450動車組實現相對交會時速891公里、創造世界紀錄；公司全面啟動混合動力新能源機車系列化平台研制、部分已實現批量交付；全球最大功率20兆瓦半直驅風力發電機成功下線……相關領域技術突破捷報頻傳，創新成為中車品牌的鮮明特色。

與此同時，公司積極優化國際業務商業模式，推動業務全產業鏈「走出去」。雅萬高鐵推動印尼和東南亞邁入高鐵時代；匈塞鐵路高速動車組項目正式簽約；公司獲得阿聯酋內燃動車組批量訂單；出口南美洲首批大功率風力發電機順利裝車發運……中國中車與全球合作伙伴共創價值。

展望未來，馬雲雙先生強調中國中車將全面貫徹落實新發展理念，践行ESG企業責任，努力打造高端裝備製造ESG典範，為促進全球交通發展、開創世界經濟更加繁榮美好未來貢獻中車速度、中車智慧和中車方案。

隨後，中國中車董事會秘書王健先生分別從工作業績、發展面臨機遇、未來經營思路三方面與參會人員分享了公司2023年的經營情況。

2023年，中國中車各項工作取得新成效。在經濟全面恢復形勢下，中國中車堅持「一核兩商一流」的戰略定位，著力構建軌道交通裝備和清潔能源裝備「雙賽道雙集群」產業發展新格局，改革創新經營各項工作取得新成效，業績符合預期。2023年中車品牌價值達1359億元、蟬聯中國機械製造業榜首，公司連續7年獲得中國國家主權級信用評價。

年內，公司績效指標穩中有升，綜合毛利率同比增加。2023年全年實現營業收入2342.62億元，同比增長5.08%；歸屬於上市公司股東的淨利潤和扣非歸母淨利潤分別為117.12億元和91.06億元，比上一年度分別同比增長0.5%和14.24%。基本每股收益保持穩定。綜合毛利率為22.27%，同比增加1.05個百分點。

報告期內，公司主要業務板塊收入穩中有進，鐵路裝備及海外業務收入實現兩位數增長。其中，鐵路裝備業務實現營業收入981.91億元，比上年同期增長18.05%，新產業業務實現營業收入806.24億元，比上年同期增長4.56%；2023年公司海外業務實現營業收入277.33億元，增長13.75%。

研發投入方面，中國中車持續加大投入，投入強度連續多年保持營收占比5%以上。2023年公司全年研發投入為148.13億元，占營業收入比重為6.32%，同比增加0.36個百分點。

同時，2023年，公司統籌推進業務布局，新簽訂訂單和在手訂單均呈現增長態勢，市場拓展成效顯著。公司全年新簽訂訂單約2986億元，其中國際業務新簽訂訂單約584億元；期末在手訂單約2703億元，其中國際業務在手訂單約1127億元。

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，中國中車將繼續堅持以高質量發展為主線，聚焦價值創造、創新引領、改革賦能三大主題，打造具有數智化、高端化、綠色化、國際化、協同化、品牌化「六化」特征的現代化產業體系，抓好「九項重點任務」，致力成為以軌道交通裝備為核心、具有全球競爭力的世界一流高端裝備製造商和系統解決方案提供商，以更好的發展、更優的業績，回饋社會、回報股S東、造福員工。

在推介會問答環節，投資者及分析師十分關注公司在軌道交通裝備和清潔能源裝備「雙賽道雙集群」的發展前景和相關策略，積極向管理層提問交流。管理層結合相關產業政策，耐心地就公司市場拓展、產品研發、財務表現等話題進行了詳細解

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