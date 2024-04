Monday, 8 April 2024, 16:30 HKT/SGT Share: 選擇村屋上網服務小貼士

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 近年丁屋申請數字回升,村屋數字持續向上。村屋居民對於更快、更穩定的上網服務的需求越來越多。市面上一般有光纖上網及5G寬頻兩種選擇。光纖上網是利用地下鋪設的光纖傳送數據直達用戶家中。而5G寬頻的用戶只需在家中安放5G無線路由器,數據經流動電話網絡傳送,無需拉線。 以往村屋只有銅線,但自2017年開始,鄉村電話公司(VTL)開始在全港鄉村鋪設光纖網絡,並且與HGC寬頻和香港寬頻合作,滿足偏遠地區用家的上網需求。這意味著,村屋居民都有機會享受與市區相同的高速寬頻服務,大大提升村屋居民在工作、學習或娛樂的網絡使用體驗。對於正惆悵應該申請5G上網,還是選用光纖寬頻服務的用戶,以下有幾個考慮點。 1. 上網穩定性 光纖寬頻是以光纖傳輸,所以較不受天氣和環境因素的干擾,即使遇上香港夏天常見的打風、暴雨,亦能提供更穩定的上網質素。相比之下,5G寬頻是以無線傳輸數據,所以較為容易受到天氣干擾,導致連接不穩定或中斷。對於家庭用戶來說,特別是在進行視訊會議、線上學習和遠程工作等,光纖上網無疑會較爲穩定。 2. 上網速度 光纖寬頻用戶一般可享高達1000M上網速度,而5G寬頻一般速度介乎100M至600M,具體可享速度要視乎用戶家的無線訊號接收質素而有很大的分別。 對於家中擁有多個電訊設備、或多位家庭成員需要同時上網,頻寬需求較高,光纖上網比較能夠滿足其需求。順帶一提,個別5G寬頻服務供應商設有公平使用原則,即是當數據用量達到指定的用量(一般為200GB至300GB)後,上網速度有機會大幅減慢。所以能提供真正無限數據的固網寬頻會較優勝。 3. 覆蓋範圍 無線路由器需要放置近窗位置,以達到最佳接收效果,有機會局限了室内接收範圍,較容易出現死角。 總括而言,5G寬頻的確為偏遠地區用戶帶來便利。但光纖寬頻服務在傳輸速度、穩定性、可靠性都有較大優勢。 一站式村屋光纖寬頻服務 現時全香港900條村當中,鄉村電話 (VTL)在全港超過500條村已經鋪設光纖網絡,是全港最大的村屋光纖網絡供應商。VTL是光控海外基礎設施基金旗下的全資附屬公司。 VTL夥拍HGC寬頻和香港寬頻,為村屋居民提供高達 1000M的光纖寬頻服務。用戶可先向VTL查詢光纖覆蓋地區,如有需要,VTL會進行實地視察環境,並可以為客人登記HGC寬頻及香港寬頻服務。對於擁有全棟村屋自住的用戶,如要得到更佳的Wi-Fi接收,VTL更可以為用戶安排室内鋪設光纖到各樓層。



