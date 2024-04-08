選擇村屋上網服務小貼士

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|Monday, 8 April 2024, 16:30 HKT/SGT
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香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 近年丁屋申請數字回升，村屋數字持續向上。村屋居民對於更快、更穩定的上網服務的需求越來越多。市面上一般有光纖上網及5G寬頻兩種選擇。光纖上網是利用地下鋪設的光纖傳送數據直達用戶家中。而5G寬頻的用戶只需在家中安放5G無線路由器，數據經流動電話網絡傳送，無需拉線。
以往村屋只有銅線，但自2017年開始，鄉村電話公司（VTL）開始在全港鄉村鋪設光纖網絡，並且與HGC寬頻和香港寬頻合作，滿足偏遠地區用家的上網需求。這意味著，村屋居民都有機會享受與市區相同的高速寬頻服務，大大提升村屋居民在工作、學習或娛樂的網絡使用體驗。對於正惆悵應該申請5G上網，還是選用光纖寬頻服務的用戶，以下有幾個考慮點。
1. 上網穩定性
光纖寬頻是以光纖傳輸，所以較不受天氣和環境因素的干擾，即使遇上香港夏天常見的打風、暴雨，亦能提供更穩定的上網質素。相比之下，5G寬頻是以無線傳輸數據，所以較為容易受到天氣干擾，導致連接不穩定或中斷。對於家庭用戶來說，特別是在進行視訊會議、線上學習和遠程工作等，光纖上網無疑會較爲穩定。
2. 上網速度
光纖寬頻用戶一般可享高達1000M上網速度，而5G寬頻一般速度介乎100M至600M，具體可享速度要視乎用戶家的無線訊號接收質素而有很大的分別。
對於家中擁有多個電訊設備、或多位家庭成員需要同時上網，頻寬需求較高，光纖上網比較能夠滿足其需求。順帶一提，個別5G寬頻服務供應商設有公平使用原則，即是當數據用量達到指定的用量（一般為200GB至300GB）後，上網速度有機會大幅減慢。所以能提供真正無限數據的固網寬頻會較優勝。
3. 覆蓋範圍
無線路由器需要放置近窗位置，以達到最佳接收效果，有機會局限了室内接收範圍，較容易出現死角。
總括而言，5G寬頻的確為偏遠地區用戶帶來便利。但光纖寬頻服務在傳輸速度、穩定性、可靠性都有較大優勢。
一站式村屋光纖寬頻服務
現時全香港900條村當中，鄉村電話 (VTL)在全港超過500條村已經鋪設光纖網絡，是全港最大的村屋光纖網絡供應商。VTL是光控海外基礎設施基金旗下的全資附屬公司。
VTL夥拍HGC寬頻和香港寬頻，為村屋居民提供高達 1000M的光纖寬頻服務。用戶可先向VTL查詢光纖覆蓋地區，如有需要，VTL會進行實地視察環境，並可以為客人登記HGC寬頻及香港寬頻服務。對於擁有全棟村屋自住的用戶，如要得到更佳的Wi-Fi接收，VTL更可以為用戶安排室内鋪設光纖到各樓層。
話題 Press release summary
部門 金融, Funds & Equities
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