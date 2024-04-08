海通恒信：產業化轉型、盈利創新高 高股息率的投資標的

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 融資租賃是目前國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式之一，近年來，隨著監管體系的不斷完善，該行業的發展愈發健康。海通恒信（1905.HK）作為一家穩健發展的中國大型融資租賃公司，多年來圍繞金融服務實體經濟的主線，持續推進「專業化、集團化、國際化、數字化」的長遠目標建設，為大中型企業客戶、小微企業及個人等廣泛客戶提供定制化的服務。

3月28日，海通恒信發佈2023年度業績。公告顯示，全年公司各項經營指標穩中向好，實現收入總額人民幣84.12億元，淨利潤人民幣16.07億元，盈利首次突破人民幣16億元，創公司歷史新高。

產業化轉型效果顯著 風險抵禦能力不斷增強

現代工業社會，產業轉型升級是提升企業競爭力，推進企業高品質發展的強勁動能。2023年，海通恒信持續完善資產配置方案，加強戰略新興板塊業務投入及資產品質跟蹤分析，細化管理產業化轉型達成效果，確保公司各項業務健康發展。

數據顯示，2023年，海通恒信于先進製造業務全年投放約人民幣160億元，投放占比超過28%，截至2023年末，先進製造資產規模約為人民幣226億元。同時，公司持續探索融資租賃支持綠色「雙碳」發展，助力綠色環保產業轉型升級，綠色租賃業務全年投放超人民幣130億元，投放占比約23%，截至2023年末，綠色租賃資產規模約為人民幣237億元。此外，大力推進數字經濟領域業務佈局，數字經濟業務全年投放約人民幣31億元，投放占比超過5%。

隨著企業風險管控重要性的日益提高，眾多企業對風險管控給予了前所未有的重視。長期以來，海通恒信通過主動管理資產配置、加強資產監測和巡視、拓展多元化資產處置方式、加大資產處置力度等舉措，增強了風險防範和資產處置能力。於2023年，公司資產品質總體穩定，年末不良資產率為1.12%，各項資產品質指標均保持在安全可控水準，年末不良資產撥備覆蓋率為265.82%，較上一年末增加了13.80 個百分點，風險抵禦能力進一步增強。

持續鞏固合規內控文化建設 積極派息回報投資者

2023年，海通恒信深入貫徹「合規內控文化鞏固年」工作要求，持續鞏固合規內控文化建設活動成果，為公司高品質發展保駕護航。

憑藉合規內控文化建設上的成果，海通恒信榮獲國內智庫型獨立第三方在金融安全與反洗錢領域設立的「2023開茅合規文化建設獎」，此獎由復旦大學中國反洗錢研究中心和陸家嘴金融安全研究院等聯合頒發。

值得一提的是，2023年7月，海通恒信已完成派發2023年中期股息每10股人民幣0.48元。同時，海通恒信在3月28日的公告中顯示，公司還計劃派發2023年度股息每10股人民幣0.42元（尚待股東大會批准）。至此，2023年全年將累計派發現金股息高達每10股人民幣0.90元，按4月2日收盤價1.00港元計算，股息率為9%，處於行業前列水準。

尤其需要注意的是，海通恒信自2019年6月上市以來，保持每半年一次的分紅派息頻率，而在資本市場中，能夠在維持固定半年的派息頻率的同時，保證較高的股息率，彰顯公司強勁的盈利能力與對自身長期穩健發展的充足信心。

從行業角度來看，融資租賃市場未來集中度有很大的提升空間，且風險與機遇並存，行業龍頭優勢愈加凸顯。海通恒信聚焦產業與金融融合共生，以推進高品質發展為主題，持續挖掘產業上下游合作契機，加速構建產業生態圈，築牢產業化轉型基礎。未來，公司將繼續立足租賃本源，利用先天具備的投行基因，助推實體經濟高品質發展，為經濟社會發展作出更大貢獻。

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