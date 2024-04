Monday, 8 April 2024, 13:12 HKT/SGT Share: 天能動力基本面穩健 未來發展機會在哪裡?

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 天能動力作為鉛蓄電池產業的領頭羊,其高端環保動力鉛蓄電池業務的穩健發展令人矚目。 該公司於3月28日發布了其2023年全年業績,公司綜合營業額約為人民幣838.91億元,較上年增長約12.46%;而在基石業務——鉛蓄電池上,收入更加亮眼,營業 金額約為人民幣424.23億元,較上年增長約18.68%;公司擁有人應佔溢利約人民幣18.22億元,較上年增長約1.42%;每股基本盈利增長至約人民幣1.62元,派發末期股息 每股43港仙。 然而,於4月2日,該公司股價出現了一定程度下跌。 有業內人士稱天能動力是一家被低估的公司,這種下跌或許是不理性的。 而短期的股價波動往往受到市場情緒、資金流動等多種複雜因素的影響,而這種股價浮動並未真實反映天能動力的實際價值和長期發展前景。 中金公司在4月2日發表報告並指出,考慮到鋰電高價庫存基本消化、中長期看主業仍有望支撐盈利,維持天能動力跑贏行業評級,當前股價和目標價分別對應2024/2025 年3.4x/2.8x P/E和4.4x/3.7x P/E,有16.0%上行空間。 天能動力未來的基本面依然穩健,其業績和未來發展潛力都值得期待。 回收業務或成新寵? 中國作為全球最大的鉛蓄電池生產和消費國,鉛蓄電池回收產業市場規模整體呈現穩定成長態勢。 根據數據,2023年國內廢舊鉛蓄電池報廢量約600萬噸,較二零二二年增加約20萬噸,增幅約3.44%。 面對如此龐大的鉛蓄電池回收市場,天能動力大力發展回收業務是利國利民的。 2023年全年,天能動力可循環產業取得營業收入約人民幣36.00億元,其中鉛蓄電池循環產業取得對外營業收入約人民幣30.69億元。 此外,在3月28日,國務院召開的推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作會議會上,中共中央政治局常委、國務院召開的推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作會議會上,中共中央政治局常委、國務院總理李強強調,將紮實推動大規模設備更新和消費品以舊換新,以更新換代有力 促進經濟轉型升級及城鄉居民生活品質提升。 自天能動力2009年開始佈置鉛蓄電池回收業務以來,已在全國15個省取得回收試點資質,在22個省市建立蓄電池循環回收試點公司,在全國擁有超50萬家蓄電池回收網點,建設起 規範有效的回收體系。 並已建造了四大綠色循環經濟產業園,具備100萬噸廢棄的鉛蓄電池年處置能力。 政策與市場雙推動 開拓新路徑 同時,根據中金公司預測,預計 24 年公司鉛回收業務預計仍受廢棄電池漲價影響、但獲利或邊際改善,鋰回收業務在碳酸鋰及電池價格穩定後獲利能力可望修復。 隨著環保意識的日益增強,在政策與市場雙重推動的情況下,資源回收和循環利用已成為社會共識。 天能動力的回收業務不僅有助於減少環境污染,還能實現資源的有效利用,推動永續發展。 這項業務的開展,不僅體現了公司的社會責任感,也為其未來成長開闢了新的路徑。 此外,在當前的市場環境下,鋰電產業面臨許多挑戰和不確定性。 根據中金公司分析師預測,鋰電業務在2024年或虧損增大,主要原因或是由於鋰價波動影響儲能交付,公司出貨降低、產能利用率偏低。 從策略規劃分析,天能動力停止在鋰電業務的投資,將更好地調整公司資源配置,也將聚焦發展公司其它核心業務,以確保公司的穩健發展。 因此,對於投資人來說,應該保持理性,關注公司的基本面和長期價值。 股價的短期浮動並不代表其長期發展前景黯淡。 相反,天能動力的技術實力、高端環保動力、鉛蓄電池業務的穩健發展以及回收業務的利國利民性質,都為其未來發展提供了有力支撐。



話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network