天能動力基本面穩健 未來發展機會在哪裡？

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 天能動力作為鉛蓄電池產業的領頭羊，其高端環保動力鉛蓄電池業務的穩健發展令人矚目。 該公司於3月28日發布了其2023年全年業績，公司綜合營業額約為人民幣838.91億元，較上年增長約12.46%；而在基石業務——鉛蓄電池上，收入更加亮眼，營業 金額約為人民幣424.23億元，較上年增長約18.68%；公司擁有人應佔溢利約人民幣18.22億元，較上年增長約1.42%；每股基本盈利增長至約人民幣1.62元，派發末期股息 每股43港仙。

然而，於4月2日，該公司股價出現了一定程度下跌。 有業內人士稱天能動力是一家被低估的公司，這種下跌或許是不理性的。 而短期的股價波動往往受到市場情緒、資金流動等多種複雜因素的影響，而這種股價浮動並未真實反映天能動力的實際價值和長期發展前景。

中金公司在4月2日發表報告並指出，考慮到鋰電高價庫存基本消化、中長期看主業仍有望支撐盈利，維持天能動力跑贏行業評級，當前股價和目標價分別對應2024/2025 年3.4x/2.8x P/E和4.4x/3.7x P/E，有16.0%上行空間。 天能動力未來的基本面依然穩健，其業績和未來發展潛力都值得期待。

回收業務或成新寵？

中國作為全球最大的鉛蓄電池生產和消費國，鉛蓄電池回收產業市場規模整體呈現穩定成長態勢。 根據數據，2023年國內廢舊鉛蓄電池報廢量約600萬噸，較二零二二年增加約20萬噸，增幅約3.44%。 面對如此龐大的鉛蓄電池回收市場，天能動力大力發展回收業務是利國利民的。 2023年全年，天能動力可循環產業取得營業收入約人民幣36.00億元，其中鉛蓄電池循環產業取得對外營業收入約人民幣30.69億元。

此外，在3月28日，國務院召開的推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作會議會上，中共中央政治局常委、國務院召開的推動大規模設備更新和消費品以舊換新工作會議會上，中共中央政治局常委、國務院總理李強強調，將紮實推動大規模設備更新和消費品以舊換新，以更新換代有力 促進經濟轉型升級及城鄉居民生活品質提升。 自天能動力2009年開始佈置鉛蓄電池回收業務以來，已在全國15個省取得回收試點資質，在22個省市建立蓄電池循環回收試點公司，在全國擁有超50萬家蓄電池回收網點，建設起 規範有效的回收體系。 並已建造了四大綠色循環經濟產業園，具備100萬噸廢棄的鉛蓄電池年處置能力。

政策與市場雙推動 開拓新路徑

同時，根據中金公司預測，預計 24 年公司鉛回收業務預計仍受廢棄電池漲價影響、但獲利或邊際改善，鋰回收業務在碳酸鋰及電池價格穩定後獲利能力可望修復。 隨著環保意識的日益增強，在政策與市場雙重推動的情況下，資源回收和循環利用已成為社會共識。 天能動力的回收業務不僅有助於減少環境污染，還能實現資源的有效利用，推動永續發展。 這項業務的開展，不僅體現了公司的社會責任感，也為其未來成長開闢了新的路徑。

此外，在當前的市場環境下，鋰電產業面臨許多挑戰和不確定性。 根據中金公司分析師預測，鋰電業務在2024年或虧損增大，主要原因或是由於鋰價波動影響儲能交付，公司出貨降低、產能利用率偏低。 從策略規劃分析，天能動力停止在鋰電業務的投資，將更好地調整公司資源配置，也將聚焦發展公司其它核心業務，以確保公司的穩健發展。

因此，對於投資人來說，應該保持理性，關注公司的基本面和長期價值。 股價的短期浮動並不代表其長期發展前景黯淡。 相反，天能動力的技術實力、高端環保動力、鉛蓄電池業務的穩健發展以及回收業務的利國利民性質，都為其未來發展提供了有力支撐。

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