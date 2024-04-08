2024諾貝爾英雄論道中新廣州知識城　與諾貝爾獎得主近距離面對面交流

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 4月28至30日，一場以“科技發展與人類的未來”為主題的諾貝爾英雄活動將在中新廣州知識城舉行，多位諾貝爾獎得主將到臨與企業家、專家學者、青年科學家和學生對話。全球首座“諾獎群英肖像館”亦將正式揭幕，展示由德國著名攝影藝術家Peter Badge為歷年諾貝爾獎得主拍攝的照片，給參觀人士一睹諾獎得主的風采及瞭解其研究發明。主辦單位期望活動有助促進國際平臺及科學家，走進大灣區。

諾獎群英肖像館展出Peter Badge拍攝的一系列諾貝爾獎得主的個人肖像，通過文化傳播的方式普及科學教育。

“諾貝爾英雄日‧香港峰會”曾於2018年在香港舉行，時任特首林鄭月娥亦有親臨主禮。林道諾貝爾獎得主大會（下稱林道大會）香港區及大灣區大使、廣州科獎星城投資發展有限公司董事長王萬寶（Michael Ong）透露，當年活動旨在發掘人才，幫助人才進入大灣區發展，但受到疫情及種種因素影響未能繼續進行。“2024諾貝爾英雄論道中新廣州知識城”將聚焦大灣區，規模更為盛大，預計有6位諾貝爾獎得主，以及約400名青年學生參與。他強調，他們目的是作為橋樑，將國際科學平臺與中國連系起來，促進國際人才彙聚大灣區，推動科研專案的合作發展。

知識創造新高地、國際人才自由港

中新廣州知識城位於廣州市黃埔區北部，是中國與新加坡國家級雙邊合作專案，規劃總面積達到232平方公里，規劃總人口 100 萬。2020 年 8 月 28 日，中國國務院批復同意《中新廣州知識城總體發展規劃（2020—2035 年）》，明確知識城作為“知識創造新高地、國際人才自由港、灣區創新策源地、開放合作示範區”的戰略定位，未來知識城將努力打造具有全球影響力的國家知識中心、粵港澳大灣區高品質發展重要引擎。目前，中新廣州知識城正以知識經濟為創新模式，彙聚高端產業與人才，打造成為一座經濟、人文與生態高度和諧及可持續發展的宜居之城。

中新廣州知識城作為中國與新加坡國家級雙邊合作項目，致力於打造國家知識中心，為人才培養搭建一流平臺。 （圖片來源：知識城合資公司）

2019年，中新廣州知識城投資開發有限公司（知識城合資公司）與林道大會、科獎城控股有限公司和Science.now GmbH簽署合作意向書，建立戰略合作關係。致力彙聚全球頂尖科學資源，立足知識城、輻射大灣區，打造知識城成為獨特的科獎得主創新基地。

“每個地方都希望能夠讓諾貝爾獎得主聚集在一起進行科學交流和合作，但要實現這個目標並不容易。”王萬寶表示，科學研發需要有不同科學領域的科學家互相溝通，才能夠實現創新發明，因此希望將諾貝爾獎得主聚集一起，推動合作發展。大灣區有足夠資源，不用擔心配套問題，關鍵是如何引進更多國際平臺及人才到大灣區。要聚集科學家，國際平臺是關鍵。只有通過平臺，我們才能聯繫眾多科學家。

推動青年學生參與

林道大會正是王萬寶所說，引入中國的國際平臺。林道大會70多年來以“教育、激勵和連接”為使命，每年在德國林道舉行大會，邀請30-40位諾獎得主和來自全球90多個國家的青年科學家開展深度交流，至今已擁有3.5萬世界頂尖青年科學家會友。王萬寶指，回顧歷史，很多諾貝爾獎得主的導師也是諾貝爾獎得主，他們是以師徒的方式帶動。參加林道大會，就有機會認識數十位元諾貝爾獎得主。

林道大會每年有600多名來自世界各地的青年學生參與，參加者的年齡須在35歲以下，具備一定學術水準，並要經過委員會審批才符合資格，而且一生只能參與一次。自2019年，知識城合資公司與林道大會建立戰略合作關係以來，每年均推薦大灣區青年科學家參加在德國林道舉辦的林道諾貝爾獎得主大會。王萬寶坦言，中國去年有超過30名學生參加，但相對中國人口而言僅屬少數。主因是認識不足，因此會邀請曾經參與林道大會的學生出席廣州活動分享經驗，期望通過活動讓更多有志於從事科學的年輕人認識林道大會。另外，林道大會的參加者都需要得到戰略合作夥伴提名推薦，過去一直有很多外國的家族企業、富豪及總統等贊助支持學生參與。因此他希望通過這次活動，推動更多中國和香港企業支持青年學生參加。

讓公眾認識諾貝爾獎得主

「諾獎群英肖像館」是科獎星城攜手攝影大師Peter Badge和林道大會在中國合作落地的首個項目，也是全球首座彙集諾貝爾獎得主肖像的展館和活動中心。2022年下半年投入試運營後，定期開展諾獎群英主題人物系列活動，通過線上、線下的方式開展專題講座、沙龍、研討會等交流活動，開展科學普及主題教育活動，被授予「新時代科普實踐基地」和「少先隊校外實踐教育基地」的讚譽。

王萬寶指出，全世界有很多諾貝爾相關活動，很多時是大學邀請諾貝爾獎得主參與，並以閉門形式進行。他們希望開放給大眾參與，以最簡單的方式，給年輕人透過諾獎得主肖像，瞭解他們的研究發明，從而激發他們的興趣，將來成為科學家，從事研究工作。

學生透過諾貝爾獎得主的肖像，認識這些科學偉人。（圖片來源：科獎星城公司）

2024年，首批諾貝爾獎得主將于4月28-30日在中新廣州知識城，與你我近距離面對面交流，知識城將搖身成為行業領袖、學術大咖、企業高管、青年才俊、與諾貝爾獎得主互動與交流的殿堂！全球首座諾獎群英肖像館也將隆重揭幕，透過彼得·巴德的藝術鏡頭，讓我們一睹諾貝爾獎得主的精神風采！創新思維交匯、激發知識與智慧的碰撞，探究科技與人類發展的未來我們殷切地期待一次難能可貴的思想盛宴！

活動亮點

- 走進校園

諾貝爾得獎者們走進校園，參觀我們的實驗室、瞭解科研成果，與在場的師生進行互動交流；

- 獨家交流互動

與諾貝爾獎得主近距離交流，分享彼此的智慧與見解，激發創新思維，點燃靈感的火花。

- 跨界主題沙龍

活動中設有精彩的沙龍對話環節，您將洞悉科學界大咖們對科技發展與人類文明的精闢思考，現場思維的碰撞，勢必帶來思想上的又一次昇華。

- 與大咖共進晚餐

在知識的殿堂中，與諾貝爾獎得主們細品美味佳餚、暢所欲言，奢享絕無僅有的一次味蕾與思想的饕餮盛宴！

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