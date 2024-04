Monday, 8 April 2024, 10:20 HKT/SGT Share: 光大環境積極踐行企業公民之責,服務國家、產業與民生

香港, 2024年4月8日 - (亞太商訊) - 日前,中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)公佈了2023全年業績。作為一站式、全方位的環境綜合治理服務商,光大環境於2023年保持戰略定力,深耕主責主業,細作創新轉型,經營業績保持平穩,高質量發展穩步推進。作為行業龍頭,公司緊跟國家政策,堅守環境保護與社會責任理念,積極推動節能減排、減污降碳,持續促進社會、經濟和環境效益的同步提升。 在環境方面,光大環境在2023年累計處理生活垃圾、危廢及固廢、農林廢棄物,合共提供綠色電力約260億千瓦時,可滿足2,100多萬個家庭一年的用電需求,相當於節約標煤1,000多萬噸,避免二氧化碳排放約1,400萬噸,相當於大約7.7億棵樹一年吸收的二氧化碳量(根據人民網科普,一棵樹一年可吸收二氧化碳約18千克)。通過處理污水和垃圾發電廠滲濾液,減少化學需氧量排放85萬噸。此外,公司旗下生物質綜合利用項目通過生物質燃料收儲運體系,支付燃料款近人民幣24億元,惠及500多萬農民,助力國家鄉村振興戰略。 在社會層面,光大環境通過相關制度流程優化、工程建設技術、工藝提升等措施,持續壓降項目建設成本,並先後打造了多個精品項目,為國內環保產業發展再添成功案例,為各地打造精品標竿。黑龍江哈爾濱玉泉垃圾發電項目為公司新添第五座中國建築工程魯班獎獎杯;作為國內唯一、全球第二的半地下垃圾綜合處理項目,雄安垃圾綜合處理設施項目建成投運,以優質環境服務助力京津冀區域發展;博鰲零碳示範區項目多個子項目的工程建設完工交付,助力中國展示「零碳」理念與成果,為可持續發展的「中國樣板」貢獻力量;越南順化垃圾發電項目以出色的安全管理獲得英國安全委員會授予「國際安全獎優異獎」。 作為企業公民,光大環境致力於提供優質、穩定的環境綜合治理服務,守護自然和人居環境;參與各類公益慈善活動,宣揚生態環保與可持續發展理念。2023年,公司依託旗下各類運營環保項目,不僅圍繞「世界水日」、「世界地球日」、「世界讀書日」等環保主題日開展生動活潑的系列環保科普教育活動,在日常亦通過策劃並組織主題形式多樣的公益活動,深入當地社區,與民眾互利共融。其中,遼寧瀋陽垃圾發電項目與天津西青垃圾發電項目獲批國家AAA級旅遊景區,標誌著光大環境在公眾開放、環境示範等方面再次自我突破,打造行業新標竿;支持香港特區政府「共創明『TEEN』計劃」,面向香港青少年開展環保講座、環保項目研學等活動,助力香港綠色低碳發展。公告顯示,2023年,光大環境已有216個環保項目參與到公眾開放工作中,旗下多個環保項目先後獲得十餘項國家及省級公眾開放單位、環保科普基地等相關稱號。 2023年,國家「碳達峰、碳中和」(「雙碳」)目標行動進一步賦能環保行業。中國在防治污染、實現「雙碳」目標和綠色低碳發展方面始終步伐堅定,環保行業向好的長期趨勢不變。在「雙碳」目標引領及產業升級的趨勢下,光大環境緊貼中國式現代化要求,以高品質生態環境支撐高質量發展,加快推進人與自然和諧共生的現代化。光大環境指出:集團將堅持「穩中求進、以進促穩」的工作總基調,圍繞打造成為「具有中國特色的世界一流環境綜合服務商」的目標,構建「一體兩翼」發展格局,聚焦高質量發展重點工作,持續鞏固向好發展態勢。 今天的中國正加快推進經濟社會發展全面綠色低碳轉型,期待光大環境這樣有實力有擔當的行業龍頭,發揮更大力量,助力譜寫中國式現代化綠色發展新篇章。



