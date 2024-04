Friday, 5 April 2024, 13:36 HKT/SGT Share: 家具家居類跨境電商龍頭 傲基科技遞交港股上市申請

香港, 2024年4月5日 - (亞太商訊) - 得益於物流業的風生水起,線上渠道為全球消費者帶來更多選擇和便利。根據CSIL及弗若斯特沙利文分析,全球家具家居類產品市場線上渠道的GMV由2018年的2,030億美元增加至2023年的4,373億美元,複合年增長率為16.6%。行業的高速發展,催生了多個知名家具家居類跨境電商企業。傲基科技股份有限公司(以下簡稱「傲基科技」或「公司」)就是其中之一。 4月2日,傲基科技向港交所遞交A1上市申請,擬赴港上市。公開資料顯示,傲基科技是全球領先的品牌電商,專注於提供高品質家具家居類產品。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年,按GMV計,公司是全球排名第五的家具家居類產品B2C電商,在基於中國賣家的家具家居類產品的B2C海外電商市場中排名第一。 數字化供應鏈能力及高效的倉儲物流体系 傲基科技的供應鏈能力能快速開發多元化產品,同時保持產品質量。截至2023年12月31日,傲基科技已與810家生產合作夥伴合作。使公司能夠有效應對不斷變化的市場需求,並提供各行各業的多樣化產品。傲基科技的數字化供應鏈管理系統確保在嚴格的質量控制下標準化生產。因此,根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年,傲基科技在所有第三方電商平臺平均有3.5%的退貨率,處於行業最低水準範圍。 持續的產品創新是傲基科技發展的動力。截至最後實際可行日期,傲基科技擁有630項專利、180項專利申請及171項軟件著作權。在強大產品開發能力的支持下,公司能夠快速回應市場需求,進行針對性的產品選擇、設計和營銷,不斷優化消費者體驗,豐富產品組合。目前,傲基科技擁有多個備受全球認可的品牌,於2023年,有11個品牌的GMV超過人民幣1億元。 同時,為解決中大件物流解決方案中成本高、配送時效長等行業痛點,傲基科技通過深圳西郵智倉建立專為中大件產品而設的全球多層級倉儲及物流網絡,為客戶提供一站式物流解決方案,覆蓋國內集運、頭程國際貨運服務、海外轉運、海外倉儲及訂單派送整個流程,不但有效控制交付成本,亦優化消費者體驗。此外,公司還開發了專有的物流解決方案管理系統,以提升其物流管理效率。於2023年,傲基科技的庫存準確率達99.9%以上,處於行業領先水平。 基於全球物流能力、第三方物流解決方案及電商平台物流服務,傲基科技可以根據不同的運輸需求,使用不同的交付方式,在家具家居類產品實現業務擴張的同時,大幅降低物流成本。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年採用海外倉模式的B2C出口電商物流解決方案產生的收入計,傲基科技在所有專注於中大件的中國B2C出口電商物流解決方案提供商中排名第一。 財務表現穩健 行業線上滲透率提升下增長可期 在產品受到認可的同時,傲基科技的營收亦隨之增長。2023年,公司實現營收人民幣8,683.0百萬元,較2022年增長22.3%。淨利率由2021年的-6.4%,轉為2022年的3.1%,並進一步增至2023年的6.0%,盈利能力持續提升。2023年,公司的淨利潤達到人民幣520.1百萬元,較2022年大幅增長133.1%。 從行業方面看,隨著倉儲、物流及支付等配設產業發展,家具家居類產品線上渠道的滲透率有望進一步提升,為相關企業提供發展機遇。根據弗若斯特沙利文的資料,就GMV而言,家具家居類產品的全球B2C電商市場規模預計將從2023年的3,258億美元增至2028年的5,885億美元,複合年增長率為12.6%,同期,基於中國賣家的家具家居類產品的B2C海外電商市場的GMV預計將從7,738億美元增至16,048億美元,複合年增長率為15.7%。 傲基科技作為家具家居類跨境電商市場的領先企業,已經在線上家具家居市場建立強大的影響力。未來,憑藉其持續創新、強大的供應鏈管理等優勢,公司有望在行業的增長中充分受益,實現長期可持續發展。



