AEON信貸財務：二零二三財年收入上升31.8%至16.2億港元 銷售額及應收款項健康增長



香港, 2024年4月5日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；股份代號：00900）今天公布截至二零二四年二月二十九日止年度之全年業績（「二零二三財年」或「報告年度」）。 於報告年度，集團的信用卡及私人貸款應收款項穩步增長，儘管資金成本和銀行借款金額增加，淨利息收入仍顯著上升，收入按年增加31.8%至1,623,300,000港元。由於營運收入增加和營運效率提高，成本收入比率由上一年度的53.8%下降至46.9%，集團於報告年度的營運溢利為807,900,000港元，較上一年度增加45.1%。集團稅後溢利在二零二三財年上升5.0%至392,300,000港元，每股盈利為93.67港仙（二零二二財年：89.22港仙）。 董事會建議派末期股息每股24.0港仙，截至二零二四年二月二十九日止年度全年股息為每股48.0港仙，派付股息比率為51.2%。 集團在報告年度適時採取了多項措施，推動銷售額和應收賬款健康增長，以打造優質的信貸組合，同時提供收入、增長和韌性。與截至二零二三年二月二十八日止年度（「二零二二財年」或「上一年度」）相比，集團整體銷售額增長12.4%。截至二零二四年二月二十九日的貸款及應收賬款餘額總額較二零二三年二月二十八日錄得19.3%的升幅。 為加快數碼轉型，集團於報告年度成功推出全新的信用卡及貸款系統、改造AEON Net-member網站及「AEON HK」手機應用程式（「手機應用程式」），為創建及提供新的支付解決方案和產品優惠，提供了一個靈活和綜合的平台。隨著數據湖的推出，集團已發展出更有效利用數據分析來進行營銷活動的能力。 在客戶體驗方面，集團於第一季度推出了新的手機應用程式，當中包括以生物認證和一次性密碼進行網上交易的功能，及後進一步於AEON銀聯卡上增設「二維碼支付」及「二維碼現金」功能，並引入Apple Pay及Google Pay，讓客戶可透過手機應用程式更安全、私密及便捷地進行支付及提取現金。此外，集團亦繼續改造分行，增設專門的保險諮詢櫃檯，並擴展分行網絡，將分行網絡轉型為一站式的金融中心，提供面對面的財務及顧問服務。 集團的信用卡收單業務於二零二三財年向前邁進了一大步，通過與支付網關合作，為規模較大的商戶處理了更多交易，拓展了商戶收單渠道，這也促進了其信用卡分期付款計劃業務的增長。對於保險中介業務而言，集團通過在分行以及網站和手機應用程式上開發的銷售渠道，使客戶可以更便利地接觸和購買各種保險產品。 除業務增長外，集團亦非常重視將可持續發展融入到業務營運中。集團在第一季度推出了由環保物料製成的新公司制服，而自第三季度起，集團已逐步淘汰使用傳統PVC塑膠的信用卡，轉為使用經全球回收標準認證的回收聚氯乙烯（“rPVC”）塑膠。於報告年度內，公司總部亦進行了翻新，採用了節能環保的設計，如員工交流中心、感測控制和廢物回收設施，建造了一個可持續和健康的工作環境。 展望未來，集團將努力加快銷售及應收款項的增長勢頭，同時改進信貸評估及監控技術，以維持穩定的資產質素。在營銷方面，集團將繼續為其信用卡和私人貸款業務推出大規模的推廣計劃。此外，集團將繼續優化其信貸評估政策，通過個性化及可持續的形式向客戶提供信貸服務，以充份提高盈利能力。 由於免觸式手機支付解決方案預計在香港日將成熟為大眾採用，集團將繼續投入更多資源，專注開發虛擬卡和電子錢包領域的相關產品。隨著信貸評估和提取功能的先進技術發展，手機應用程式有望發展成為信用卡和私人貸款服務的主要渠道。 為進一步發展周邊業務，集團將繼續提升收單及保險中介業務的營運模式。集團將從新的支付網關獲得收單牌照，進一步擴展支付服務及商戶網絡。在保險中介業務方面，集團將轉變業務模式，以客戶為中心，擴大聯絡中心網絡，增加更多種類的保險產品，以滿足客戶需求。 AEON信貸財務董事總經理魏愛國先生表示: 「儘管身處不確定的經營環境，我們再一年實現理想的增長，對此感到十分高興。我們將繼續致力滿足客戶不斷變化的需求，並以更創新和度身定製的產品擴大客戶群。憑藉我們的應變能力和與合作夥伴牢固的業務關係，以及穩健的流動性和資產負債表，加上久經驗證的管理能力，集團已做好充分準備，抓緊不斷增長的消費金融市場所帶來的巨大機遇，實現可持續增長。」 關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900） AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。 詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。 新聞垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 李惠兒 / 張嘉璐 / 賴嘉敏 電話：(852) 2864 4834 / 2114 2200 / 2864 4873 電郵：sprg_acsa@sprg.com.hk



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