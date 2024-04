Friday, 5 April 2024, 12:42 HKT/SGT Share: 好中求進,陽光保險高品質發展亮眼 陽光保險用增長詮釋價值

香港, 2024年4月5日 - (亞太商訊) - 18歲的陽光保險(6963.HK)公佈了一份穩健的2023年業績,將“好中求進”的價值發展理念繼續落到了實處: 2023年,該集團全年總保費收入同比增長9.3%,至1,189.1億元(單位人民幣,下同);實現保險服務收入599.0億元,同比增長7.5%,歸母淨利潤達到37.4億元;內含價值亦達到1,040.6億元,可比口徑較上年末增長6.4%,整體業務和業績表現穩中有進。 壽險業務:新業務價值同比增長44.2% 2023年,該集團的壽險總保費收入同比增長9.2%,至746億元,其中一年新業務價值達到36億元,可比口徑同比增長44.2%,顯示出強勁的增長勢頭,截至2023年末,其有效客戶數為1,307萬。 值得留意的是,個險管道於2023年實現總保費收入186.7億元,同比增長18.1%,其中新單期繳保費收入為43億元,同比增長46.5%,表現十分理想,反映出陽光壽險業務強勁的發展動能。 其個險管道人均產能達到2.1萬元,同比增長44.4%,達到MDRT標準的人數達到519人,同比增長84.7%;月均活動率按年提升了0.8個百分點,達到17.4%。 期內,該集團基於區域市場、機構特徵、隊伍特點,持續推進並深化差異化經營管理,精准挖掘差異化的客戶需求,實現了業務發展的提質增效,從以上的業績資料可以看出,成果不俗。 在客戶經營方面,陽光人壽不斷豐富“保險+服務”產品供給體系,優化客戶服務體驗,中高端客戶經營持續突破。該集團還圍繞客戶家庭全生命週期需求,從客戶家庭視角構建滿足全生命週期需求的產品體系及配套增值服務體系。此外,陽光人壽從心出發,從客戶視角穿越服務體驗全流程,持續升級客戶增值服務,提升客戶的多產品配置率、複購率和用戶黏性,進一步釋放每用戶價值。 在產品經營方面,該集團不斷根據使用者體驗豐富產品,持續升級產品和服務,推進整體業務品質的優化,圍繞客戶家庭全生命週期需求,推廣萬級人群大規模調研,基於對客戶的深刻理解和認知,創造性地推出“三張保單保一生,五張保單全家福,七彩陽光滿堂紅”的產品配置理念,從家庭視角構建滿足全生命週期需求的產品體系及配套增值服務體系。 在此帶動下,陽光保險於截至2023年12月31日止年度的13個月保費繼續率按年提升3.4個百分點,達到93.9%;25個月保費繼續率更按年提升8.1個百分點,至86.6%,顯示出該集團的業務發展優勢。 另外,陽光人壽還通過數位化轉型,聚焦深化智慧技術應用,來提升客戶服務的能力,同時通過數智化賦能銷售支持和風險管理,提高效率和效果,實現成本效益的提升。 2023年,其壽險分部的保險服務費用按年下降9.9%,保險服務利潤同比大增129.3%,達到23.48億元,顯示出成本效益優化對利潤的大幅提升作用。 財險業務:收入保持增長,成本率持續改善 2023年,陽光財險實現原保險保費收入442.4億元,同比增長9.6%,其中機動車輛險原保險保費收入同比增長6.1%,至261.43億元;非機動車輛險更按年增長14.9%,至180.95億元,反映出業務發展均衡、結構持續優化的高品質發展態勢。 期內,陽光財險的承保綜合成本率按年改善0.7個百分點,至98.7%,其中承保綜合費用率按年改善2個百分點,抵消了賠付率上升的影響。機動車輛險和非機動車輛險的承保綜合成本率分別控制在98.9%和98.6%的水準。 財險以“車險智慧生命表”“非車資料生命表”和“信用保險生命表”三張生命表為根本抓手,全面打造風險定價和資源配置的核心能力,將車險真正打造成財險穩定盈利的基礎,同時實現非車業務的平衡發展。 在業務均衡發展,承保成本率持續優化,利用科技應用對銷售支援、客戶服務和管理賦能等的帶動下,陽光財險的承保利潤同比增長142.4%,達到5.72億元。截至2023年12月31日,陽光財險的有效客戶數達到1,920萬。 投資管理:淨投資收益保持雙位數增長 在A股市場仍整體承壓,國債利率波段下行,信用利差有所收窄等不利環境下,陽光保險展現出優秀的投資定力和穿越週期的眼光,淨投資收益(包括利息和股息收入、投資性房地產的經營租賃收入、聯營和合營企業應占業績)同比上升15.9%,至176.96億元,淨投資收益率更按年提升0.1個百分點,至4.0%。截至2023年12月31日,其總投資資產規模為4,797.5億元,較上年末增長15.5%。 在受託管理資產方面,陽光資管的受託管理資產規模持續擴大,於2023年12月31日達到8,085.7億元,同比增長6.8%,其中受託管理協力廠商資產規模超過一半,達到4,106.7億元,顯示出市場對其資產管理服務的認可。 創業基因助力陽光高品質發展 2004年5月,張維功辭去公職,帶領創業團隊從零開始艱難的創業之路,是中國5200多家金融機構中唯一經歷原始創業里程的企業,也是唯一一家由創業而來的金融企業。正是這種不同凡響的創業經歷,構建了陽光科學而獨特的公司治理,形成了“敢於挑戰、堅忍不拔”的創業精神,也因此不論順境、逆境,陽光都能腳踏實地脫穎而出。 從創業起,陽光就形成自己的文化體系,訂立“五十字箴言”:“集眾家之長,取自我之道。聚業內人才,納業外賢士。高起點組建,遠戰略發展。風雨中做事,陽光下做人。走精英之路,創陽光品牌”。 陽光還形成系統的、具有願景指引意義和戰略統攝價值的《陽光之道》給每位員工,通過文化的建設和引領,讓一批認可並堅持價值發展理念的陽光人聚集在一起形成一股團結的力量,這也是在2023年行內仍處於復蘇期的背景下,陽光的人均產值持續保持強勁增長的秘訣。 陽光一直以來堅守主業發展定力,堅持以實業的心態做金融,以價值發展為主線,扎扎實實地積累打造企業核心競爭力,實實在在地履行社會責任,在市場和人民心中樹立陽光口碑與形象。這種務實的態度讓陽光始終保持卓越的業務實力。 償付能力充足、價值持續提升,估值卻處於低窪 除了業務穩步增長,業務和業績均保持理想表現外,陽光保險的償付能力也十分充足。截至2023年12月31日,該集團的核心償付能力充足率進一步提升7個百分點,至152%;綜合償付能力充足率提升23個百分點,至221%,均顯著高於監管要求,資本狀況充足穩健。 展望未來,隨著該集團個險隊伍產能和效率的持續提升和優化,財險業務成本效益的進一步改善,投資盤履行長期投資戰略陸續釋放的價值,將可進一步鞏固陽光保險的基本面。截至2023年12月31日,陽光人壽的內含價值為786. 6億元,較上年同期提升3.61%;陽光保險集團內含價值達到1,040.6億元,較上年同期提升2.75%。然而,陽光保險當前的市值只有333.54億港元(按股價2.90港元計算),約合人民幣308.4億元(按人民幣/港元匯率1.0816計算),較其內含價值具有重大折讓,顯示出資本市場並未將其價值反映在股價中,極具投資性價比。 吳言



