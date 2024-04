Wednesday, 3 April 2024, 15:55 HKT/SGT Share: 價值增長表現亮眼 陽光保險成長性突出可吼

香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 近期港股市場有所回暖。國內方面,宏觀經濟資料邊際向好,國內經濟有望繼續溫和復蘇;海外方面,美聯儲6月第一次降息預期深化,有利於港股流動性改善。Wind資料顯示,截至3月末,2月以來恒生指數已上漲6.8%。板塊方面,保險板塊復蘇處於進行時。4月2日,港股保險板塊集體拉升,帶來市場更多信心。後續,隨著市場環境趨於好轉,作為可選消費的保險產品銷售有望持續恢復增長,保險股進入配置時間。 剛剛披露業績的陽光保險(6963.HK)在昨日領漲市場,收盤上漲9.29%。這背後離不開其業績整體表現優異,值得關注。2023年,陽光保險全年總保費收入同比增長9.3%;內含價值按可比口徑較上年末增長6.4%,繼續維持有質增長。 公司壽險NBV表現亮眼,2023年新業務價值按可比口徑同比增長44.2%,價值創造能力同業領先。2023年,陽光人壽個險渠道持續推進並深化差異化經營管理模式,隊伍產能與績優人員數量大幅提升。個險渠道人均產能同比增長44.4%,達到MDRT標準人數同比增長84.7%。同時,陽光人壽持續推進「縱橫計劃」,中高端客戶經營持續突破,有效保單累計首年標準保費15萬元及以上的客戶數增長25.2%,有效保單累計首年標準保費5萬元及以上的客戶數增長17.5%。 財產險方面,車險智能生命表工程突破「最後一公里」,實現行業領先的風險定價能力、風險成本剛性管理和最優資源配置全智能化,有望成為陽光保險的車險核心競爭力。非車險方面,該公司持續優化業務結構,非車數據生命表與信用保險生命表也取得實質性進展,並逐步應用至經營端,助力盈利能力持續提升。2023年陽光財險承保綜合成本率98.7%,同比優化了0.7個百分點。 同時,陽光保險積極推進數字化轉型賦能主業發展,AI智能產品逐步成型並開始在機構業務端實驗測試,有效提高運營效率。如2023年,該公司通過大數據整合和客戶畫像應用,客戶轉化率同比增長99.5%。 在陽光保險的業績發表會上,董事長張維功先生向我們展示了一幅樂觀的經濟前景圖。他談到了中國經濟積極向好的不可逆轉趨勢,特別是隨著公眾對健康管理意識的顯著提高,這為保險業注入了前所未有的生機與發展空間。尤其去年召開的中央金融工作會議,明確了科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融的五篇大文章,提出了建設金融強國的任務,為金融保險業進一步發展明確了方向,增強了責任,強化了動力。 總的來看,陽光保險價值創造能力突出,伴隨著價值工程的有序推進以及數字化轉型的持續賦能,有望延續快速成長,為其股價提供長期支撐。今年以來,國泰君安、申萬宏源、中金等多家機構發佈研報,給予陽光保險正面評價。其中,申萬宏源表示持續看好公司壽險價值的長期成長性以及財險承保盈利能力的改善趨勢,給予公司「買入」評級,目標價5.74港元。目前該股跟隨板塊調整處於築底之中,安全邊際充足,投資者可於當前位置分批介入,等待中長期收穫。



