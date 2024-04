天能動力：新能源建設紮實推動 科技創新引領產業升級

香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 2023年,是充滿機會與挑戰的一年,天能動力緊扣國家「雙碳」策略,堅持「實業、科技、資本」三輪驅動 ,統籌抓好發展與安全,迎難而上,逆勢奮進,在高品質發展航道中破浪前行,新能源產業建設紮實推進。 集團秉持綠色永續發展理念,堅持新能源電池全生命週期管理。 業績期間內,綜合營業額約為人民幣838.91億元,較上年增長約12.46%,其中基石業務鉛蓄電池營業額約為人民幣424.23億元,年增約18.68%。 公司擁有人應佔溢利約為人民幣18.22億元,較上年增長約1.42%;每股基本盈利增長至約人民幣1.62元。 公司一直以全球化的眼光參與世界新能源產業發展浪潮中,並充分利用自身優勢抓住機遇,開拓市場。 2023年,在荷蘭、越南、泰國等地設立辦事處,與20餘家海外經銷商簽訂天能品牌合作協議,並同步展開終端門市佈局,成立全球研發中心及全球資源整合中心,攜手全球產業鏈 夥伴駛入海外業務快車道。 主營業務協同並進 成績優異 公司主要業務涵蓋三大板塊,分為高端環保電池、新能源電池以及可循環產業三大類。 高端環保電池作為公司最大主要業務,全年實現營收約為人民幣424.23億元,年增18.68%,其中動力鉛蓄電池實現營收約為人民幣391.52億元,年增約19.32%。 鉛蓄電池在電池產業中已有長期的應用歷史,它的穩定性和可靠性也在電動輕型車及其他多個應用領域得到了驗證。 天能作為鉛蓄電池產業龍頭,引領鉛蓄電池全生命週期關鍵技術,打造了業界首家全產業鏈智慧工廠,致力於成為鉛蓄電池產業生態模式的創領者和實踐者。 此外,公司也大力發展新能源電池業務,以鋰離子電池、氫燃料電池、鈉離子電池等下一代電池產品的研發、生產和銷售為主,全年實現收入約8.82億元。 憑藉著在新能源電池製造產業的深厚積累,進一步完善儲能戰略佈局。 2023年,天能浙江省湖州市長興縣南太湖鋰電池基地第一期計畫6GWh順利投產,儲備產能蓄勢待發。 本公司成功應用兩種鋰電電芯的5款氣冷模組,4款液冷模組,完成相關國標與UL認證。 在加強技術研發的同時,公司不斷加速市場佈局,並努力拓展儲能各級應用領域客戶。 年內,大唐魯北200MWh儲能電站成功併網、甘肅省金昌市新型共享儲能電站系統試點計畫簽訂,與越南BEIN股份有限公司簽署儲能策略合作協議。 中國作為全球最大的鉛蓄電池生產和消費國,鉛蓄電池回收產業市場規模整體呈現穩定成長態勢。 根據數據,2023年國內廢舊鉛蓄電池報廢量約600萬噸,較二零二二年增加約20萬噸,增幅約3.44%。 天能已建立鉛蓄電池、鋰離子電池兩大循環經濟生態圈,積極履行生產者責任延伸制,大力發展循環經濟,建構了集「回收-冶煉-再生產」為一體的電池全生命週期生態產業鏈 ,為龐大的退役動力電池找到一個綠色環保的處理模式。 報告期間內,本集團可循環產業取得營業收入約人民幣36.00億元,其中鉛蓄電池循環產業取得對外營業收入約人民幣30.69億元。 公司自2009年開始佈置鉛蓄電池回收業務以來,已在全國15個省取得回收試點資質,在22個省市建立蓄電池循環回收試點公司,在全國擁有超50萬家蓄電池回收網點,建設起規範有效 的回收體系。 天能已建成了四大綠色循環經濟產業園,具備100萬噸廢舊的鉛蓄電池年處置能力。 持續深化產業佈局 高效率提升營運 2024年,天能將深化產業佈局,強化研發創新,進一步提升核心競爭力,為企業行穩致遠打下堅實基礎。 同時,公司將持續積極回應國家共建「一帶一路」倡議,不斷把全球化策略向縱深推進,加速「走出去」步伐,打造全球製造中心,持續推進海外在地化策略,全力拓展新業務,加強 天能品牌在海外新能源領域的影響力。 新的一年,天能將持續深耕三大主營業務,以高端環保電池作為核心業務,大力發展“鉛鋰氫鈉”多技術路線並舉的儲能解決方案,依托電池循環體系建設和綠色智能 製造升級,傾力構築綠色發展生態圈。 在基石業務鉛蓄電池上,2024年實現營收銷售穩定成長,持續維持市場競爭力與價格優勢,提升市場佔有率。 儲能產業作為公司第二成長曲線,實施差異化競爭路線,力求細分市場的領導者。 全面整合儲能產業各環節,以科技驅動產品,助推儲能方案在更多場景實現應用,增創市場競爭優勢。 在可循環產業版塊,天能將強化產業規劃,圍繞「電池智造、回收、處罝」縱向一體化佈局,進一步完善回收網絡,提高電池綜合處置能力,為資源高效利用探索新路徑,助推 新發展。 在全球能源轉型與堅持「雙碳」目標的背景下,天能將秉持綠色、創新、開放的發展理念,堅持「以客戶為中心,以市場為導向」,成為全球領先的綠色能源解決方案商 。 關於天能動力國際股份有限公司 天能動力國際有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」或「天能」)創始於一九八六年,是中華人民共和國(「中國」)新能源電池產業的 領軍企業,也是中國輕型電動車電池的龍頭企業。 天能於二零七年在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主機板上市(證券代碼00819.HK),經過三十多年的發展,現已成為以電動輕型車動力電池、 儲能電池、可循環產業為主,集汽車起動啟停電池、電動特種工業車輛動力電池等多品類電池的研發、生產、銷售,以及綠色智慧製造、智慧物流平台等為一體的新能源集團。



