北角匯法國餐廳Briketenia x 日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki

Wednesday, 3 April 2024, 10:58 HKT/SGT

全球首度聯乘藝術餐單 「扭扭棒藝術」呈獻味覺及視覺饗宴

親手設計兩大升級用餐體驗:私珍藏展出及經典角色突襲現身

The Point會員憑積分可消費換領限定版主題甜品、藝術精品及現金折扣券 香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 為延續藝術月的氛圍,位於北角匯的法國得獎品牌餐廳- Briketenia,特意聯手國際著名時尚藝術集團 - ARTOX GROUP創辦人黃偉傑 (Keith Wong),引入其全球獨家代理、被譽為「扭扭棒大神」的日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki(藤崎琢磨)創意跨界企劃,以Takuma的大膽鮮艷配色、風格前衛童趣的扭扭棒作品為主題,推出全球首度聯乘兼期間限定的藝術餐單「Takuma Menu」!由即日起至4月30日,Briketenia的獨家「Takuma Menu」將以藝術家多個話題之作的經典角色為靈感,包括象徵運動力的MIKE、博學多才的JOG、魔法力量的BLOODY,嚴選多款產地直送的日本及法國食材,融合法式烹調手法,將立體的藝術創作「燴」製成色彩斑爛的視覺盛宴!配合這位「雕塑家」的玩味創作風格,Takuma Fujisaki更帶來兩大升級用餐體驗,不但親手挑選兩件最心愛的作品在餐廳展出,更安排經典角色MIKE以巨大化形象於晚市時段突擊現身餐廳,為這場玩味藝術饗宴引發驚喜彩蛋! 免費展出「扭扭棒大神」Takuma Fujisaki全人手製作扭扭棒藝術品 呈現充滿色彩的美好世界 來自日本東京的Takuma Fujisaki(藤崎琢磨),被譽為「扭扭棒大神」。一直從事平面設計工作的他,因工作關係於2010年開始探索以「扭扭棒」(Pipe Cleaner)進行藝術創作,自此開啟了以這種色彩鮮艷的生活小工具作為創作媒介的新篇章。Takuma Fujisaki作品以搶眼的色彩聞名,造型設計可愛,冀展出世界充滿色彩,多年來合共扭出逾200個角色。所有作品不但只由人手製成,而且完全沒有使用黏合劑或基座等其他輔助材料,突顯其非凡造詣。藉着三月藝術月,Takuma Fujisaki更首度來港參展國際矚目的藝術盛事ComplexCon,並參與今次與Briketenia全球首度聯乘的藝術饗宴企劃。他認為藝術要成功接觸大眾,必須善用不同媒介融入生活當中,藉此令大眾對藝術作品產生好奇心,從而慢慢了解藝術家,最終對藝術產生興趣,而美食就是其中一個媒介。 Briketenia x Takuma Fujisaki x ARTOX GROUP全球首度聯乘藝術餐單 給合視覺及味覺的日法藝術饗宴 因此,ARTOX GROUP 創辦人黃偉傑 (Keith Wong)、日法餐廳Briketenia與Takuma Fujisaki一拍即合,從他的創作風格、經典創作、餐飲喜好等多方面著手,攜手設計出合共五道菜式的期間限定藝術餐單「Takuma Menu」,主打「當造食材」、「鮮艷顏色」及「創新配搭」三大賣點。全新餐單以多款產地直送的尊貴食材入饌,包括日本海膽、三文魚籽、法國鵝肝及牛柳等,加上由Takuma Fujisaki為每款菜式設計的主色調,呈現出餐廳對新鮮食材的堅持及藝術家的個人創作風格。Takuma Fujisaki鍾情法菜,認為日式及法式菜系同樣追求完美的細節。為了今次合作,他更與Briketenia主廚共同設計合共20道菜式,再從中嚴選5道菜式,每道菜式歷時約一個月才完成創作,突顯心思。由即日起至4月30日,「Takuma Menu」分別以午市套餐(3道菜;$380/位)、晚市套餐(5道菜;$680/位)或單點主題甜品($98/份)形式供應,將藝術體驗,延續藝術月在本港的風潮! 日法餐廳Briketenia與Takuma Fujisaki共同設計5道菜式 第一道菜式:

櫻桃之始

Pan-Fried Foie Gras with Cherry Sauce

著名的法國鵝肝,結合了Briketenia日籍主廚的法式烹調手法,以Takuma Fujisaki創作的BLOODY為靈感,配上源自日本的紅菜頭及車厘茄,加入酸甜的櫻桃醬汁,十分開胃,為大家率先打開味覺及視覺盛宴的開端。 第二道菜式:

夢幻魔法

White Asparagus Soup and Japan Salmon Roe

白露筍質感細嫩,口感清脆,具有獨特的風味和豐富的營養價值,不但是今季的當造食材,更是高級餐飲中的常見食材!這碗濃湯以乳白色為主調,將白露筍湯煮食綿密的口感,輔以鮮橙色的日本三文魚籽及高貴黑色的魚子醬作點綴,為大家呈現一幅令人驚艷的藝術作品。 第三道菜式:

彩光繚繞

Japan Uni Spaghetti with Beetroot Sauce

Takuma Fujisaki心水之選!主廚特別以自製的紅菜頭汁製成意粉,再添上鮮味的日本海膽,設計出的震撼的視覺效果,同時帶來極具新鮮感的味覺享受,令人想起Takuma Fujisaki創作的經典角色BLOODY! 第四道菜式:

古銅雅致

French Beef Tenderloin with Red Cabbages and Butter Nut Cream

同樣貴為Takuma Fujisaki心水之選,菜式受他創作的七彩公仔MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo啟發,以法式牛柳搭配日本的魚子醬,加上鮮艷奪目的南瓜忌廉及紫薯蓉,呈現出作品獨特抽象的設計風格及具有詩意的色彩組合,將這場藝術饗宴布帶向高峰。 第五道菜式:

湛藍詩意

Briketenia Dessert

Takuma Fujisaki的設計造型趣怪可愛,大眼睛更是一眾角色的標記!甜品以經典角色JOG為藍本,湛藍的身軀化身為精緻高雅穿的藍色雪糕蛋糕,加上來自日本的士多啤梨,驚艷得讓人過目不忘,為這場藝術饗宴畫上完美句號。 特設兩大升級用餐驚喜體驗 貫徹「扭扭棒大神」的創作風格 Takuma Fujisaki的作品玩味濃厚,貴為「扭扭棒大神」,又怎會墨守成規,約束大家只能安坐於餐桌上感受味覺及視覺的盛宴?為了令大家有升級的用餐體驗,Takuma更為是次合作帶來兩大驚喜,當中包括: 私珍藏展出: Takuma親自挑選兩款別具意義的袖珍版藏品MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo,以及其他一系列精品於推廣期內在餐廳展出,期望大家感受到作品的驚喜,為大家用餐體驗增添藝術玩味。 MIKE驚喜突襲: Takuma更特意安排經典角色MIKE於推廣期內的晚市時段突擊現身!象徵運動力的MIKE身高體1.3米,搶眼的鮮橙色造型極為吸睛!活力十足的MIKE於4月5日至4月28日 (逢星期五、六、日及公眾假期)晚上6時至10時期間將不定時現身與一眾藝術愛好者興奮合照,為精彩的晚餐引發驚喜彩蛋! The Point會員憑指定積分及消費 免費換領主題甜品、精品及美食折扣券 由4月9日起,The Point會員憑指定積分及惠顧Briketenia滿指定金額,即可享多重優惠及換領精品! 禮品上架日期:4月9日 (約下午1時,換完即止) Takuma 主題甜品及貼紙套裝 (價值$186) The Point 會員憑1,000積分預留,並於Briketenia晚市惠顧堂食滿HK$500,即可換領期間限定Takuma甜品一客 (參考價:HK $98) 及雲集多個經典角色的Takuma 限量版主題貼紙一張 (參考價:HK$88)。 Takuma 主題Totebag及貼紙套裝 (價值$187) The Point 會員憑1,000積分預留,並於Briketenia晚市惠顧2份Takuma Menu,即可換領Takuma 限量版主題貼紙一張 (參考價:HK$88)與及玩咪十足的Takuma經典角色大Totebag一個 (參考價:HK $99),Totebag體積達2呎x 2呎,又型又靚又實用! BriketeniaxTakuma主題甜品 8折優惠券 The Point 會員憑200積分即可換領BriketeniaxTakuma主題甜品 8折電子優惠券一張,憑券惠顧該甜品時可獲8折優惠。 BriketeniaxTakuma Menu 9折優惠券 The Point 會員憑200積分即可換領BriketeniaxTakuma Menu 晚市堂食9折電子優惠券一張,憑券於晚市惠顧該套餐時可獲9折優惠。 Briketenia餐廳

地址:北角渣華道123號北角匯二期2樓206號舖

電話:5505-1115

營業時間:星期一至星期五︰12:00 – 15:00 及18:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期︰12:00 - 22:00

公眾假期: 12:00 - 22:00

社交平台︰Facebook: @Briketenia

Instagram: @briketenia_hk



