北角匯法國餐廳Briketenia x 日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki



全球首度聯乘藝術餐單 「扭扭棒藝術」呈獻味覺及視覺饗宴

親手設計兩大升級用餐體驗：私珍藏展出及經典角色突襲現身

The Point會員憑積分可消費換領限定版主題甜品、藝術精品及現金折扣券 香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 為延續藝術月的氛圍，位於北角匯的法國得獎品牌餐廳- Briketenia，特意聯手國際著名時尚藝術集團 - ARTOX GROUP創辦人黃偉傑 (Keith Wong)，引入其全球獨家代理、被譽為「扭扭棒大神」的日本扭扭棒雕塑家Takuma Fujisaki（藤崎琢磨）創意跨界企劃，以Takuma的大膽鮮艷配色、風格前衛童趣的扭扭棒作品為主題，推出全球首度聯乘兼期間限定的藝術餐單「Takuma Ｍenu」！由即日起至4月30日，Briketenia的獨家「Takuma Ｍenu」將以藝術家多個話題之作的經典角色為靈感，包括象徵運動力的MIKE、博學多才的JOG、魔法力量的BLOODY，嚴選多款產地直送的日本及法國食材，融合法式烹調手法，將立體的藝術創作「燴」製成色彩斑爛的視覺盛宴！配合這位「雕塑家」的玩味創作風格，Takuma Fujisaki更帶來兩大升級用餐體驗，不但親手挑選兩件最心愛的作品在餐廳展出，更安排經典角色MIKE以巨大化形象於晚市時段突擊現身餐廳，為這場玩味藝術饗宴引發驚喜彩蛋！ 免費展出「扭扭棒大神」Takuma Fujisaki全人手製作扭扭棒藝術品 呈現充滿色彩的美好世界 來自日本東京的Takuma Fujisaki（藤崎琢磨），被譽為「扭扭棒大神」。一直從事平面設計工作的他，因工作關係於2010年開始探索以「扭扭棒」（Pipe Cleaner）進行藝術創作，自此開啟了以這種色彩鮮艷的生活小工具作為創作媒介的新篇章。Takuma Fujisaki作品以搶眼的色彩聞名，造型設計可愛，冀展出世界充滿色彩，多年來合共扭出逾200個角色。所有作品不但只由人手製成，而且完全沒有使用黏合劑或基座等其他輔助材料，突顯其非凡造詣。藉着三月藝術月，Takuma Fujisaki更首度來港參展國際矚目的藝術盛事ComplexCon，並參與今次與Briketenia全球首度聯乘的藝術饗宴企劃。他認為藝術要成功接觸大眾，必須善用不同媒介融入生活當中，藉此令大眾對藝術作品產生好奇心，從而慢慢了解藝術家，最終對藝術產生興趣，而美食就是其中一個媒介。 Briketenia x Takuma Fujisaki x ARTOX GROUP全球首度聯乘藝術餐單 給合視覺及味覺的日法藝術饗宴 因此，ARTOX GROUP 創辦人黃偉傑 (Keith Wong)、日法餐廳Briketenia與Takuma Fujisaki一拍即合，從他的創作風格、經典創作、餐飲喜好等多方面著手，攜手設計出合共五道菜式的期間限定藝術餐單「Takuma Menu」，主打「當造食材」、「鮮艷顏色」及「創新配搭」三大賣點。全新餐單以多款產地直送的尊貴食材入饌，包括日本海膽、三文魚籽、法國鵝肝及牛柳等，加上由Takuma Fujisaki為每款菜式設計的主色調，呈現出餐廳對新鮮食材的堅持及藝術家的個人創作風格。Takuma Fujisaki鍾情法菜，認為日式及法式菜系同樣追求完美的細節。為了今次合作，他更與Briketenia主廚共同設計合共20道菜式，再從中嚴選５道菜式，每道菜式歷時約一個月才完成創作，突顯心思。由即日起至4月30日，「Takuma Menu」分別以午市套餐（3道菜；$380/位）、晚市套餐（5道菜；$680/位）或單點主題甜品（$98/份）形式供應，將藝術體驗，延續藝術月在本港的風潮！ 日法餐廳Briketenia與Takuma Fujisaki共同設計５道菜式 第一道菜式:

櫻桃之始

Pan-Fried Foie Gras with Cherry Sauce

著名的法國鵝肝，結合了Briketenia日籍主廚的法式烹調手法，以Takuma Fujisaki創作的BLOODY為靈感，配上源自日本的紅菜頭及車厘茄，加入酸甜的櫻桃醬汁，十分開胃，為大家率先打開味覺及視覺盛宴的開端。 第二道菜式:

夢幻魔法

White Asparagus Soup and Japan Salmon Roe

白露筍質感細嫩，口感清脆，具有獨特的風味和豐富的營養價值，不但是今季的當造食材，更是高級餐飲中的常見食材！這碗濃湯以乳白色為主調，將白露筍湯煮食綿密的口感，輔以鮮橙色的日本三文魚籽及高貴黑色的魚子醬作點綴，為大家呈現一幅令人驚艷的藝術作品。 第三道菜式:

彩光繚繞

Japan Uni Spaghetti with Beetroot Sauce

Takuma Fujisaki心水之選！主廚特別以自製的紅菜頭汁製成意粉，再添上鮮味的日本海膽，設計出的震撼的視覺效果，同時帶來極具新鮮感的味覺享受，令人想起Takuma Fujisaki創作的經典角色BLOODY！ 第四道菜式:

古銅雅致

French Beef Tenderloin with Red Cabbages and Butter Nut Cream

同樣貴為Takuma Fujisaki心水之選，菜式受他創作的七彩公仔MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo啟發，以法式牛柳搭配日本的魚子醬，加上鮮艷奪目的南瓜忌廉及紫薯蓉，呈現出作品獨特抽象的設計風格及具有詩意的色彩組合，將這場藝術饗宴布帶向高峰。 第五道菜式:

湛藍詩意

Briketenia Dessert

Takuma Fujisaki的設計造型趣怪可愛，大眼睛更是一眾角色的標記！甜品以經典角色JOG為藍本，湛藍的身軀化身為精緻高雅穿的藍色雪糕蛋糕，加上來自日本的士多啤梨，驚艷得讓人過目不忘，為這場藝術饗宴畫上完美句號。 特設兩大升級用餐驚喜體驗 貫徹「扭扭棒大神」的創作風格 Takuma Fujisaki的作品玩味濃厚，貴為「扭扭棒大神」，又怎會墨守成規，約束大家只能安坐於餐桌上感受味覺及視覺的盛宴？為了令大家有升級的用餐體驗，Takuma更為是次合作帶來兩大驚喜，當中包括： 私珍藏展出： Takuma親自挑選兩款別具意義的袖珍版藏品MOGAL ALIEN Raylene及MOGOL ALIEN cosmo，以及其他一系列精品於推廣期內在餐廳展出，期望大家感受到作品的驚喜，為大家用餐體驗增添藝術玩味。 MIKE驚喜突襲： Takuma更特意安排經典角色MIKE於推廣期內的晚市時段突擊現身！象徵運動力的MIKE身高體1.3米，搶眼的鮮橙色造型極為吸睛！活力十足的MIKE於4月5日至4月28日 (逢星期五、六、日及公眾假期)晚上6時至10時期間將不定時現身與一眾藝術愛好者興奮合照，為精彩的晚餐引發驚喜彩蛋！ The Point會員憑指定積分及消費 免費換領主題甜品、精品及美食折扣券 由4月9日起，The Point會員憑指定積分及惠顧Briketenia滿指定金額，即可享多重優惠及換領精品！ 禮品上架日期：4月9日 (約下午1時，換完即止) Takuma 主題甜品及貼紙套裝 (價值$186) The Point 會員憑1,000積分預留，並於Briketenia晚市惠顧堂食滿HK$500，即可換領期間限定Takuma甜品一客 (參考價：HK $98) 及雲集多個經典角色的Takuma 限量版主題貼紙一張 (參考價：HK$88)。 Takuma 主題Totebag及貼紙套裝 (價值$187) The Point 會員憑1,000積分預留，並於Briketenia晚市惠顧2份Takuma Menu，即可換領Takuma 限量版主題貼紙一張 (參考價：HK$88)與及玩咪十足的Takuma經典角色大Totebag一個 (參考價：HK $99)，Totebag體積達2呎x 2呎，又型又靚又實用！ BriketeniaｘTakuma主題甜品 8折優惠券 The Point 會員憑200積分即可換領BriketeniaｘTakuma主題甜品 8折電子優惠券一張，憑券惠顧該甜品時可獲8折優惠。 BriketeniaｘTakuma Menu 9折優惠券 The Point 會員憑200積分即可換領BriketeniaｘTakuma Menu 晚市堂食9折電子優惠券一張，憑券於晚市惠顧該套餐時可獲9折優惠。 Briketenia餐廳

地址：北角渣華道123號北角匯二期2樓206號舖

電話：5505-1115

營業時間：星期一至星期五︰12:00 – 15:00 及18:00 - 22:00

星期六、日及公眾假期︰12:00 - 22:00

公眾假期: 12:00 - 22:00

社交平台︰Facebook: @Briketenia

Instagram: @briketenia_hk



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