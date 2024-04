Wednesday, 3 April 2024, 10:35 HKT/SGT Share: 光大環境以創新驅動轉型高質量發展

香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)(以下簡稱「光大環境」或「公司」)日前發佈2023全年業績公告,顯示公司持續轉型升級,加大創新投入力度,以「創新引領發展」,堅持自主科研創新之路,積極提升企業數字化管理水平,進一步向科技型環保企業轉型。 科研創新與成果轉化收穫豐碩 光大環境在轉型升級上繼續投入科研創新,研發及相關投入近人民幣3億元,提高對一線科研人員的激勵與支持,有序推進各項科研工作、推動科研成果轉化。據業績公告,2023年,公司新增獲得授權專利250項(包括實用新型專利167項、發明專利57項、軟件專利20項、外觀設計專利6項),截至2023年12月31日,公司持有授權專利近1,800項。 2023年,光大環境堅持立足市場、創新發展,有序推進多項研發課題工作,通過旗下裝備製造及環境研究院兩大業務板塊實現多項成果轉化,賦能業務發展佈局,包括自主研發設計的首台小型生活垃圾焚燒爐樣機成功下線;集團自主研發的水力清灰技術及產品於山東鄒城、浙江海鹽等地的環保項目進行成果轉化等。 同時,多項科技成果經權威鑒定達到國際先進水平,摘得國家、省級榮譽認可,例如垃圾焚燒中溫超高壓母管制再熱技術的研發與工程應用技術獲中華環保聯合會頒發「二零二三年中華環保聯合會科技進步獎」;多源高熱值固廢能源化利用水冷爐排爐成套裝備科技成果獲中國環保機械行業協會頒發「二零二三年度環保裝備技術創新獎」一等獎等。 機制創新方面,光大環境推動科技創新「拆門破牆」;強化數字思維,提升業務管理數智化水平;推出課題研發「揭榜掛帥」機制、「大課題」制度等,加大科技研發與成果轉化應用,加快裝備製造轉型升級,聚焦固廢、泛水、清潔能源做好存量優化,推動焚燒氣化與節能增效、煙氣淨化、固廢資源化利用、智能優化控制、數據治理低碳儲能等領域的科技創新與成果轉化。 落實創新業務模式,突破連連 光大環境圍繞固廢、泛水和清潔能源三大主業積極探索業務與商業模式,以新業務模式在國內外市場落實項目。公告顯示,公司首次以EPCO輕資產業務模式承接落實多個環保項目與新業務,先後於江蘇漣水、江陰高新區、常州鄭陸等地承接水務項目,對外輸出運營管理相關經驗與優勢,豐富業務模式組合;開啟「零碳園區」業務模式,與江蘇今世緣酒業股份有限公司簽署項目合作協議,共同打造「零碳園區」,涵蓋屋頂光伏發電、用戶側儲能、虛擬電廠等領域,佈局智慧能源產業;簽署多個餐廚及廚餘垃圾處理、環衛一體化、再生資源利用、建築垃圾、供熱供汽等垃圾發電協同類項目,進一步鞏固集團於當地市場的垃圾發電產業鏈佈局——公司向「輕重並舉」轉變的發展戰略逐步顯效。 以科技賦能運營管理,促進降本增效 年內,光大環境持續提升企業管理數字化水平,推進業財一體化系統、智慧管理平台、檔案數字化管理平台建設工作,依託大數據、人工智能、雲計算等新型數字技術開展智慧工廠實踐,「智慧水廠」運營管理系統年內實現運營項目全覆蓋,同時繼續有序推進「廠內光伏」項目,更多光伏發電設施投入使用,助力運營降本增效。數據顯示,截至2023年12月31日,已有4個項目的光伏發電設施投入運營,回顧年度內產生綠色電力逾1,000萬千瓦時,另有10個項目的相關設施正在推進中。 管理層在業績發佈會上提到,環保行業屬於技術服務型行業,必須積極發展「新質生產力」。接下來,光大環境將繼續圍繞三大主業,以科技研發為引領,提高技術含量,激活「新質生產力」,提高處理能力,面向需求、面向市場、面向未來,以新科技驅動轉型,帶領光大環境向高質量發展進一步穩步推進。



