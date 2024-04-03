陽光保險：核心業務經營穩健 2023年業績韌性凸顯

香港, 2024年4月3日 - (亞太商訊) - 2023年，國際政治經濟環境複雜因素增多，國內週期性和結構性矛盾疊加，中國經濟在持續承壓中依舊走出一條回升向好的復蘇曲線。在這背後，保險行業作為社會經濟的「穩定劑」和「減震器」，積極融入國家發展大局，為經濟高質量發展提供有效的風險保障。

上市險企正是行業的一個縮影，以自身的穩健發展與對社會的突出貢獻，交上靚麗答卷。近期，新晉上市險企陽光保險（6963.HK）發佈2023年度業績。報告顯示，於2023年，公司攻堅克難，堅持「好中求進」的價值發展理念，經營業績再創歷史新高，同時積極服務國家戰略與實體經濟，高質量發展開創新局面。

壽財險提質增效 共迎量價齊升

根據業績報告，2023年，陽光保險全年總保費收入1,189.1億元（單位：人民幣，下同），同比增長9.3%；實現保險服務收入599.0億元，同比增長7.5%；歸屬於母公司股東的淨利潤37.4億元；內含價值1,040.6億元，可比口徑較上年末增長6.4%，經營質效再上新台階。

在壽險方面，2023年，陽光人壽業務結構持續優化，新業務價值實現較快增長。實現壽險總保費收入746.0億元，同比增長9.2%；實現新單期繳保費收入181.0億元，同比增長22.7%；新業務價值36.0億元，可比口徑同比增長44.2%。

在財險方面，2023年，陽光財險業務規模快速增長，盈利水平持續提升。實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；實現家用車保費增速10.8%，農險保費增速42.1%，政策性健康險保費增速65.3%；同時，公司強化業務管理和風險控制，承保綜合成本率98.7%，同比優化0.7個百分點。

加強投研能力 穩步穿越宏觀週期

在保持壽險與財險均衡發展的同時，陽光保險秉持長期價值投資理念，不斷提升投研能力，在嚴格管控投資風險的前提下，科學靈活地進行戰術資產配置，持續創造長期、穩定、可持續的投資業績。

截至2023年12月31日，公司總投資資產規模為4,797.5億元，較上年末增長15.5%，全年實現總投資收益146.2億元，總投資收益率3.3%，綜合投資收益率4.8%，在持續波動的市場環境下，能夠取得如此投資收益，實屬難能可貴。

此外，陽光資管在負責受託管理公司內保險資金的投資運用的同時，還大力發展第三方資產管理業務，為其他投資者提供專業化的資產管理、投資顧問及服務，幫助客戶實現資產穩健增值。截至2023年12月31日，其受託管理資產規模8,085.7億元，較上年末增長6.8%，其中受託管理第三方資產規模4,106.7億元。

繪製「知心陽光」全新圖譜 未來成長空間可期

值得一提的是，陽光保險還以「愛與責任」的向善文化積極打造「知心陽光」的新陽光戰略，通過以「縱橫計畫」落地為抓手，創造性推出了真正具有客戶思想的「三張保單保一生、五張保單全家福、七彩陽光滿堂紅」（簡稱「三/五/七」）產品體系，讓客戶明明白白買保險、不花一分冤枉錢；並面向團體客戶風險管理需求，持續推進「夥伴行動」風險管理服務落地，聚焦「保險+服務+科技」模式的創新和實踐，有效助力客戶識別處置安全隱患，真正站在客戶視角共同管理風險。2023年，累計為1.4萬個企業客戶提供科技減災和專業風險諮詢服務。

回首過去的歷程，陽光保險集團創始人、董事長張維功表示，陽光作為本世紀成立的205家內地保險企業中唯一成功上市的傳統險企，能取得今天的成就，關鍵因素在於初心和定力。

而對於未來發展趨勢，張維功認為，中國經濟持續向好的趨勢明朗，保險業在中國前景廣闊，去年召開的中央金融工作會議，為行業進一步指明了方向，增強了責任，強化了動力。2024年是陽光創業的20周年，在服務整個國家的戰略之中，公司將找准自己的定位，明確自己的目標，全面推進高質量發展。

從經濟基本面來看，自去年7月以來，國家利好政策持續出台，多方助力為經濟發展注入強心劑，2023年國內經濟保持了穩定增長。伴隨利率下降、居民健康養老需求釋放等，保險負債端銷售景氣度有望維持高位，疊加前期資產端隱憂和負債端規範政策等壓制因素已充分釋放，保險股存在資產負債共振的修復預期，陽光保險作為一家成長型的優質「中生代」險企，不妨重點關注其底部反轉的高彈性配置機會。

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