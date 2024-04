Tuesday, 2 April 2024, 15:05 HKT/SGT Share: 海通恒信公佈2023年業績:堅定產業化轉型發展路徑 業績持續增長

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 金融是實體經濟的血脈,融資租賃作為最貼近實體經濟的金融工具之一,是促進資本市場和實體經濟良性迴圈的重要紐帶,也是促進產業轉型升級的重要力量。2023年,海通恒信(1905.HK)立足租賃本源,堅定產業化轉型發展路徑,高品質發展穩步推進。 3月28日,海通恒信公佈2023年業績。截至2023年12月31日,公司資產總額為人民幣1,233.51億元;權益總額為人民幣202.45億元,較上年末增長7.5%。2023年,海通恒信實現收入總額人民幣84.12億元,實現年度溢利人民幣16.07億元,同比增長4.9%,再創歷史新高。 不斷優化資產佈局 生息資產規模擴大 近年來,監管機構持續引導金融租賃公司立足主責主業,主動對接新發展格局需要,不斷提升服務實體經濟質效。海通恒信積極回應國家政策引導,在服務製造業轉型升級、踐行綠色發展目標、緩解小微企業融資困難等方面發揮出「加速器」作用,為提升服務實體經濟質效、推動經濟高品質發展助力。 2023年,海通恒信生息資產平均餘額達到人民幣1,061.18億元,較2022年增長5.6%。海通恒信緊跟國家產業政策,保持對先進製造、能源環保等行業投放力度。2023年先進製造業務投放約人民幣160億元,投放占比超28%;綠色租賃相關業務投放超人民幣130億元, 投放占比約23%;數字經濟業務全年投放約人民幣31億元,投放占比超過5%。 得益於資產佈局的持續優化,海通恒信盈利能力持續增強。2023年,公司生息資產平均收益率為6.86%,較2022年進一步上升0.05個百分點;淨利差3.22%,較2022年提升0.14個百分點。 加強風險管控 資產品質保持穩定 行業轉型階段,租賃機構面臨的風險愈發複雜,融資租賃行業的風險管理難度也陡然上升。海通恒信持續夯實自身內功,做好全部風險管理環節的完善與優化。 海通恒信秉持謹慎的風險管理理念,發揮全流程風險管控合力,優化風險定價模型,完善客戶評級體系,加強集中度管理,修訂ESG風險管理制度,優化ESG風險管理工具,進一步提高全面風險管理水準。與此同時,公司恪守合規底線,深入貫徹「合規內控文化鞏固年」工作要求,強化制度管理體系,鞏固整體合規治理基礎,保障公司合規健康經營,推動實現穩增長和防風險的長期均衡發展。 憑藉出色的風險合規管理能力,海通恒信於2023年榮獲由復旦大學中國反洗錢研究中心和陸家嘴金融安全研究院等聯合頒發的「2023開茅合規文化建設獎」。 通過持續完善全面風險管理體系,提升合規內控水準,海通恒信的資產品質總體保持穩定,風險抵禦能力維持在較強水準,為公司長遠健康發展奠定了基石。於2023年12月31日,海通恒信的不良資產率為1.12%,不良資產撥備覆蓋率為265.82%。 今年兩會上新質生產力成為熱議話題。對融資租賃公司而言,金融支持高品質發展的關鍵著力點就在於服務新質生產力,圍繞新質生產力所涉及的領域,如綠色環保、高端裝備製造等重點戰略性新興領域將成為融資租賃業務板塊的重點發力點。海通恒信將繼續秉承初心使命,以防風險、穩發展、促改革為目標,回歸租賃本源,積極提高戰略新興領域投放占比, 進一步加大產業化發展力度,持續深耕區域化佈局,塑造發展新動能、新優勢。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network