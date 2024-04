Tuesday, 2 April 2024, 14:56 HKT/SGT Share: 金嗓子宣佈2023年度業績 新品研發與渠道拓展協同並進 高質量發展成效顯著

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 金嗓子控股集團有限公司(「金嗓子」或「公司」,連同其附屬公司稱為「集團」);股份代號:6896.HK)宣佈截至2023年12月31日止年度(「回顧期」)的經審核綜合全年業績。 2023年,集團持續加大新品研發,同時加快銷售渠道拓展,經營業績穩健向好。回顧期內,集團實現收入約人民幣961.4百萬元;毛利潤約人民幣697.7百萬元;公司權益持有人應占溢利約人民幣250.2百萬元。此外,為回報股東,集團擬派息每股0.6港元,派息力度明顯加大,彰顯了集團的高質量發展成效。股價表現來看,金嗓子從2023年3月27日每股2.62港幣上升到2024年3月27日每股3.90港幣。 業務發展勢頭良好 穩步推進大健康業務佈局 後疫情時代,人們健康意識不斷增強,市場對各類藥品、保健藥品的需求量持續增加。自金嗓子喉片被列入新冠病毒感染者用藥目錄推薦用藥後,市場對其的需求保持增長態勢。 與此同時,集團積極把握大健康產業的發展機遇,加強對新品的研發投入,針對無糖類、腸胃類等細分市場研發推出多款大健康產品,如糖尿病人可食用的多種口味「金嗓子喉寶無糖含片」系列產品,增加腸道益生菌、促進腸道健康的「金嗓子腸寶」產品,以及採用國際領先的三層包埋技術、360度熱輻射冷凍乾燥技術的「金嗓子復合益生菌含片」等,受到消費者的廣泛好評。值得一提的是,2024年3月,金嗓子腸寶益生元通過香港相關部門檢測合格,已經成功進入香港市場。 值得一提的是,2023年10月,集團研發產業化基地二期工程正式開工建設。該工程的開工,不僅有助於打造金嗓子博士工作站、金嗓子教授工作站、金嗓子咽喉研究院、金嗓子腸胃研究院、金嗓子心腦研究院等技術平台的核心引領地位,還有利於集團開發基因藥物、中藥名方、特色醫療器械、特色健康食品等新產品,建成後將引入高科技研發團隊和智能製造、智能銷售,開發更多大健康產品,從而提高集團綜合競爭力,帶動集團經濟結構調整和優化,將集團的大健康佈局推向一個新的高度。截至2024年3月底,集團二期工程已經完成地下建築部分,開始地上建築建設。 不斷完善國內外渠道佈局 品牌美譽度持續提升 集團已經形成一個高效完善的分銷體系,覆蓋零售藥店和線上銷售網絡。於回顧期內,集團發力銷售渠道拓展,讓產品觸達更多的潛在客戶。在維持原有分銷網絡的同時,集團於2023年正式入駐小紅書APP,通過與小紅書的合作,集團希望借助小紅書的渠道和資源,將產品或服務迅速推廣至新的受眾群體,從而加快覆蓋市場及提高品牌知名度。 在海外市場方面,集團積極響應國家「一帶一路」倡議,成功與全部東盟十國簽訂代理協議,並於2024年初新增出口國家印度。截至目前,金嗓子已出口全世界56個國家和地區,培養了一大批海外金嗓子消費群體,為「中國製造」揚名海外奠定了廣泛的群眾基礎。 憑藉領先的產品力,金嗓子獲得市場的廣泛認可。在2023年度中國非處方藥產品中成藥綜合統計排名中,金嗓子喉片位列咽喉類第一名,同時入選2023年度中國非處方藥中成藥「黃金大單品」;集團被全國工商聯評選為2022-2023年度中華民族醫藥優秀品牌企業;集團旗下主打產品「都樂」品牌榮獲第三批中華老字號品牌;集團榮獲2023柳州民營企業納稅10強。 未來擴展及升級計劃 展望未來,集團將繼續以消費者需求為導向,逐步優化豐富產品體系,圍繞顧客運營、數字化營銷等方面持續發力,不斷鞏固集團於潤喉片市場的領先地位,擴大集團於中國藥品及食品市場的市場份額,促進集團實現良性健康發展,為股東和投資者創造更多的價值。 在基地建設方面,集團將以新基地為基礎,成長為一家打造博士工作站、教授工作站、咽喉工作站、腸胃研究院、心腦研究院等綜合大健康平台的產業集群。在打造集團大健康「一核三極」創新研發生產水平及領先全國的營銷平台的同時,進一步樹立金嗓子國際級的品牌地位,提升企業核心競爭力,為廣大消費者提供更多更好的健康服務。 關於金嗓子控股集團有限公司 金嗓子控股集團股份有限公司乃中國領先的潤喉片製造商。集團的歷史可追溯至1956年,廣西金嗓子有限責任公司(公司的間接全資附屬公司)的前身柳州市糖果二廠在當時成立。現今,集團已發展為一家現代綜合集團,主要從事生產及銷售潤喉片以及其他藥品及食品。公司的旗艦產品為金嗓子喉片(OTC), 其為一種主要用於緩解急性咽炎所致的喉痛、喉幹及聲音嘶啞症狀的潤喉片。憑藉家喻戶曉的品牌及現有產品組合,以及強大的市場推廣能力及分銷網絡,金嗓子喉片已成為獲高度認可的品牌,是中國潤喉片市場的領軍者。 本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表金嗓子控股集團有限公司發佈。



