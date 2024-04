Tuesday, 2 April 2024, 11:33 HKT/SGT Share: 光大環境固本拓新成效顯著 積極佈局豐富業態

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)(以下簡稱「光大環境」或「公司」)日前發佈2023全年業績公告,顯示該公司依託精準的「固本拓新」策略、顯著的品牌優勢以及強大的生態圈打造能力,產業鏈進一步延伸,業務佈局進一步豐富,行業龍頭地位穩固。 綜觀2023年,光大環境顯示了較高的戰略定力,繼續圍繞固廢、泛水、清潔能源三大主業,於國內外市場積極拓展,協同業務發展態勢良好,輕、重資產業務組合更加平衡。據公告,2023年公司共投資落實40個新項目,簽署2份現有項目的補充協議,總投資約人民幣48億元。輕資產業務方面,公司新簽合同總額約人民幣32億元,較去年同期的24億元明顯增長,涵蓋環境修復、EPCO、EPC、O&M、設備供貨、技術服務等各類業務。 2023年,光大環境旗下收入佔比最大的環保能源板塊繼續著力發展垃圾發電協同業務,同時繼續將垃圾焚燒發電業務向縣域和農村市場滲透。先後於貴州大方及開陽、河北廣宗、雲南昭通等地落實垃圾發電項目,並簽署多個垃圾發電協同類項目,進一步鞏固垃圾發電產業鏈佈局。數據顯示,光大環境當年生活垃圾及協同業務在運日產能和在建產能方面均遠超同業,保持了市佔率的領先。其中,生活垃圾處理新增每日設計規模(含O&M處理規模)3,700噸,餐廚及廚餘垃圾每日新增775噸。同時,上網電量持續攀高,於2023年增至15,828,000兆瓦時。 旗下第二大業務板塊環保水務堅持以「水」為基色,鞏固提升傳統業務優勢,積極探索輕資產業務機遇,更好推動拓展工作「輕重並舉」協同發展,並在地域市場、業務範疇、業務模式等方面實現新突破,例如取得廣東南雄畜禽糞污資源化利用項目,標誌著集團由畜禽糞污資源化利用領域切入,將水環境綜合治理業務佈局延伸至面源污染治理、農村環境治理等領域,進一步豐富「泛水」業務內涵。此外,公司以EPCO模式發力,先後於江蘇漣水、江陰高新區、常州鄭陸等地承接水務項目,依託EPCO輕資產業務模式對外輸出運營管理相關經驗與優勢。2023年,公司水處理及水供應規模每日新增22萬立方米。 清潔能源方面,年內,光大環境成功開啟「零碳園區」模式,與江蘇今世緣酒業股份有限公司簽署零碳園區項目合作協議,共同打造「零碳園區」,涵蓋屋頂光伏發電、用戶側儲能、智慧充電樁及虛擬電廠項目等,延伸公司相關業務範圍,進一步回應國家「雙碳」戰略相關政策。同時,公司整合於生物質綜合利用項目所在園區相關資源,進一步拓展供熱供汽、光伏儲能、綠電交易等輕資產業務機遇。2023年,光伏設施裝機容量新增約100兆瓦。 公司在深挖國內市場的同時,也積極佈局拓展海外新市場,持續向海外市場輸出技術、經驗與裝備,簽署越南後江生活垃圾焚燒發電項目焚燒爐訂單,標誌著裝備製造首次與海外業務單位直接簽署供貨服務訂單;環保水務板塊在非洲和中東市場實現輕資產業務突破,簽署坦桑尼亞油田廢水處理項目供貨服務協議,以提供技術和設備供貨服務;以及簽署阿聯酋阿布扎比造紙廠廢水回用項目工藝包服務協議,提供技術及設備等工藝包服務。 業績發佈會上公司管理層坦言,更為均衡、豐富的產業鏈條佈局可以減輕重資產項目投入及市場趨於飽和帶來的壓力,確保公司運營的持續穩定。光大環境也將繼續聚焦三大主業,不斷深化產業鏈,豐富業務版圖,積極穩健「走出去」,向高質量發展堅定推進。



話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network