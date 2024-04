Tuesday, 2 April 2024, 11:23 HKT/SGT Share: 中国再保举行2023年度业绩发布会 承保利润历史新高 市场地位持续稳固

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 3月28日,中国再保召开2023年度业绩发布会,董事长和春雷,副总裁、董事会秘书朱晓云,总裁助理、总精算师田美攀,以及中再产险副总经理王忠曜、中国大地保险拟任总裁李晓民、中再资产总经理李巍出席会议,详细介绍公司2023年经营业绩、战略落地成果和未来发展方向。本次发布会由朱晓云主持,以“香港线下会议+电话会议+视频直播”形式召开,通过与投资者、分析师及境内外媒体充分交流互动,进一步增进资本市场对公司中长期投资价值的理解。 2023年,面对复杂多变的市场环境,中国再保围绕建设“世界一流综合性再保险集团”战略目标和“三步走”战略安排,坚持“稳中求进、价值提升”工作总基调,保费收入稳健增长,承保利润再创新高,投资收益稳健增长,服务国家战略质效全面提升,数字化转型提档加速,风险管控稳健有效,经营韧性和发展质量明显增强,世界一流建设迈出坚实步伐,走稳走实了高质量发展新征程的第一步。 和春雷董事长介绍业绩情况和未来展望 经营业绩显著增长 2023年,中国再保保费收入稳健增长,市场地位持续稳固。集团合并总保费收入1768.49亿元,同比增长4.2%;集团合并保险服务收入997.55亿元,同比增长11.8%。财产再保险境内业务市场份额实现“六连增”,境外业务总保费收入同比增长18.7%;人身再保险不断优化业务结构,市场份额稳居行业之首;财产险直保原保费收入增速超越市场平均水平。 中国再保不断优化盈利结构,承保效益显著改善。集团合并承保利润创历史新高,同比增长超过900%。各业务板块综合成本率均同比下降。其中,财产再保险境内业务综合成本率99.53%,同比下降0.23个百分点;财产再保险境外业务综合成本率85.74%,同比下降8.29个百分点;人身再保险保障型业务综合成本率97.12%,同比下降0.55个百分点;财产险直保业务综合成本率100.78%,同比下降2.28个百分点。 中国再保坚持长期投资、价值投资理念,深入推进资产负债管理协同互动,审慎优化资产配置结构,集团净投资收益率4.28%,同比提升0.62个百分点,长期收益持续巩固增强;总投资收益率2.77%,精细管理取得稳健提升。资产管理规模持续增长,第三方业务发展呈现新发展动能。 在承保、投资两端发力下,中国再保经营效益显著提升,实现集团合并归属于母公司股东净利润56.52亿元,同比增加59.77亿元。加权平均净资产收益率(ROE)为6.22%,同比增加6.58个百分点。每股分红0.042元,近期股价对应股息率达8%以上。 中国再保风险管控稳健有效,各经营主体综合偿付能力充足,中再产险为246%,中再寿险为215%,大地保险为257%,集团合并为191%。公司继续保持标普全球评级“A”、贝氏评级“A(优秀)”,评级展望稳定。 服务国家战略质效全面提升 中国再保持续践行可持续发展理念,聚焦主责主业,充分发挥经济减震器和社会稳定器作用,将公司经营发展有效融入国家战略发展全局,挖掘新的业务场景和增长点,以创新驱动业务发展。2023年,公司服务国家战略重点领域风险保额达67万亿元,增长11.3%;助力健康中国服务人群2.1亿人次,增长78.5%;服务中小微企业372万家,增长150.8%。 服务科技自立自强方面,公司落地国内首个“专精特新”再保险专属合约,积极落地推广网络安全保险,为国产大飞机C919首次商飞、国家重点卫星发射等提供再保险保障。服务绿色转型发展方面,公司保障全球首座第四代核电站商业运行,为风电、光伏等绿色能源项目提供全生命周期风险保障近4000亿元。服务社会治理现代化方面,公司创新推出指数型巨灾保险产品,承担国内地震、洪水和台风风险责任25.8万亿元,在八成以上巨灾试点项目中担任主要再保人。服务乡村全面振兴方面,公司落地全国首个乡村振兴、渔船渔业等再保险专属合约,实现三大粮食作物完全成本保险和收入保险在全国产粮大县再保险全覆盖,服务保障全国16个省高标准农田建设,市场份额超过50%。服务共建“一带一路”方面,公司为数百个共建“一带一路”项目提供超千亿元风险保障,承保的卡洛特水电站项目入选第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。 数字化转型提档加速 2023年,中国再保迭代优化“数字中再”战略,形成“一体两翼”新发展格局,为高质量发展注入强劲动能。进一步完善顶层设计,成立数字化转型委员会和数字化转型办公室,正式发布数字化转型拓扑图和路线图,完成中再巨灾提级管理和中再数科正式运营。持续加速数字智能化,加快集团数据中台和业务平台建设,以数据驱动集团管控;加速数据标准和数据治理体系建设,提升数据资产价值;加快数字底座和信息安全体系建设,不断夯实数字基础;迭代巨灾组合风险管理平台,做到实时巨灾定价和量化管理;投产运行集团系统新会计准则实施项目,提升业务精细化管理水平。同时,公司持续深耕平台赋能,迭代升级具有自主知识产权的中国巨灾模型,牵头推进科技部“重大自然灾害防控与公共安全”国家重点研发计划,发布行业首个综合性农险科技平台“再·耘”,升级新能源车险定价风控模型“再·途”,协同直保客户拓宽区块链交易平台应用场景,推动IDI、安责险平台建设和推广,技术先发优势正在转化为市场竞争优势。 展望未来,面对新的机遇和挑战,中国再保将继续坚持“稳中求进、价值提升”工作总基调,坚持“发展有规模、承保增效益、投资要稳健”的经营理念,加快改革创新、强化提质增效,全力推动高质量发展迈出新步伐,全力推动服务国家战略彰显新作为,全力推动数字化转型成为新引擎,全力推动风控合规管理取得新成效,加快世界一流综合性再保险集团建设,努力为股东持续创造稳定的投资回报。



