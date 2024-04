Tuesday, 2 April 2024, 11:16 HKT/SGT Share: 中國儒意發佈2023年業績:營收淨利雙暴漲,全產業鏈佈局增長潛能持續釋放

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 3月28日,中國儒意(00136.HK)發佈2023年業績公告。公告顯示,中國儒意在營收和利潤表現均大幅增長,多元業務佈局迎來收穫期。其中,營業收入實現36.3億元,相較2022年增長175%,經調整淨利潤為9.7億元,相較2022年增長276%。 近年來,中國儒意通過縱深佈局影視產業,加強上下游業務經營協同,不斷提高的核心競爭優勢以及長期創造優質內容的能力,未來發展潛力步入加速釋放的快車道。同時,該公司積極擁抱AI新時代,切實進入AI領域探索,抬升其成長天花板,為中長期價值迎來爆發成長,做好十足準備。 全產業佈局帶來成長確定性,多元業務發展加速釋放潛能 中國儒意堅持長期主義,一直着力深耕內容,旗下儒意影業作為業內頭部影視公司,實行製片人中心制,聚焦優質內容創作,持續且穩定地產出頭部作品。 從2006年成立至今,儒意影業孵化了百餘部影視作品,憑藉極富創意的劇本內容、精准的市場定位,專業的資源整合、標準化的製片管理和宣發資源,成功打造出品《北平無戰事》、《琅琊榜》、《老酒館》、《你好,李煥英》、《獨行月球》、《送你一朵小紅花》、《致我們終將逝去的青春》等一系列影視精品,多次獲得飛天獎、金鷹獎、白玉蘭獎等重要獎項。 根據貓眼專業版統計,2023年中國儒意出品了《熱烈》《保你平安》《交換人生》《溫柔殼》等電影;還以精准的眼光聯合出品了《消失的她》《志願軍:雄兵出擊》《年會不能停!》《我本是高山》等電影,總票房達75.54億元。 在2024年春節檔,中國儒意參與的《第二十條》《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》四部電影,佔據春節檔排名TOP4。根據貓眼專業版統計,這四部電影最終票房加起來超過110億元。 在電視劇領域,2023年,儒意出品的《情滿九道彎》和《我的人間煙火》兩部作品均取得了不俗的收視成績;在2024年競爭激烈的春節檔市場中播出的《大唐狄公案》成為奈飛首部購入的中國古裝懸疑劇。 儒意影業儲備了多部重磅作品,有望成為新的爆款,電影有戰爭史詩大片《援軍明日到達》、由徐崢擔任導演和主演《逆行人生》、攜手追光共同出品的動畫電影《白蛇:浮生》等。電視劇方面則有《檢察官與少年》《黑夜告白》等作品陸續開機。 中國儒意還通過佈局流媒體、進軍遊戲領域,探索影遊聯動、IP衍生品探索等,持續提升公司IP變現能力。 中國儒意旗下流媒體平台南瓜電影,其在選片、薦片、反哺製片方面,形成了自己獨特的用戶價值,目前已經是國內最大的垂直類影視流媒體。 在大股東騰訊的支持下,中國儒意在2022年開始了影遊聯動的探索之路。 2023年2月22日,公司旗下景秀遊戲與騰訊旗下騰訊電腦繼續簽訂遊戲合作協議,進一步擴展遊戲代理發行合作、遊戲共同運營合作及行銷服務等多元化合作。截至2023年10月,景秀遊戲就已經完成34個上述額外行銷服務專案。遊戲業務在2023年營收4.46億,同比增加703%。 此外,中國儒意還積極探索IP生態運營,通過與海昌海洋公園、歐樺文娛的戰略合作,致力於進一步打通IP變現全環節。目前公司還已就2024年暑期檔動畫片《白蛇:浮生》與萬達電影展開合作,全力打造該動畫片衍生品線,以期通過IP運營、衍生品的研發生產和銷售,擴大公司品牌影響力和IP盈利能力。 2023年,中國儒意戰略投資萬達電影,完成年度影視行業最大並購案,實現上下游業務協同。 萬達電影是名副其實的全國第一大院線。截至2023年12月31日,在國內擁有已開業影院905家,7546塊銀幕,累計市場份額約17%。國泰君安證券認為,萬達電影擁有全國最大的影院資產,是發行已製作電影的可靠途徑,將為中國儒意在電影製作和發行業務上打造出強大的護城河和競爭優勢。 AIGC開啟內容創作新篇,擁抱AI保持領先優勢 中國儒意2023年業績報告的一大亮點即是旗下流媒體平台南瓜電影已經成立一年的AI科技實驗室。 經過一年的內部研發,南瓜電影實現了用AI對劇本創作、角色塑造、場景設計、特效生成、音樂創作等多個方面的技術革新,將有效地降低電影製作成本。目前該技術已經在中國儒意內部投入了試運行,好幾部AI 電影正在籌備中,預計未來很快會推向市場。 此前,中國儒意官宣打造《西遊記之真假美猴王》等動畫電影的計畫。相比真人電影1-2年的生產週期,動畫電影耗時更長,工程更複雜,產能限制更加明顯。而生成式 AI 技術有望賦能動畫電影的前期劇本創作、中期作畫、最後視頻剪輯/配音/視頻輸出等多個環節,打破動畫電影產能瓶頸。 此外,生成式AI技術,還將提高影視IP後續變現效率,如加快開發系列衍生品、挖掘影視角色衍生價值、製作遊戲等形式內容進行變現等。 很顯然,積極擁抱AI新技術、並已切實落地構建出更加高效生產方式和成本控制的體系的中國儒意,在AI時代繼續保持領先優勢,增長空間將持續抬升,高價值成長性不言而喻。 儲備豐富、出海增收,遊戲增長新曲線驚人 2022年以來,中國儒意上線多款新遊,在上線後迅速贏得了市場的認可和玩家的熱烈追捧。 一方面,中國儒意的遊戲產品線日益豐富,一系列新遊戲即將上線,將成為推動公司業績增長的強大動力。目前,《亂世逐鹿》、《傳奇天下》以及3月26日新上線的基於知名 IP《仙境傳說》推出的新作《仙境傳說:愛如初見》等多款代理發行遊戲,市場反響良好,明星代言與知名IP改編持續提升知名度。 由中國儒意代理發行的,由騰訊北極光工作室研發的《世界啟元》也將於2024年內上線,該遊戲獲得了全球知名遊戲公司2KGames的IP《Civilization文明》授權合作。另外中國儒意還儲備了兩款策略類手遊《戰道》和《荒野國度》,目前均已經獲得版號,也預期將於今年內上線。 同時,中國儒意獲得中文線上旗下知名IP《萬古第一神》遊戲改編權,並考慮配合該專案的動畫播映時間推出遊戲;亦正在與一家全球知名的體育品牌集團洽談多款遊戲的改編權。 其中一大亮點,中國儒意的遊戲業務還將與公司自身的影視業務合作,計畫今年推出一部或更多結合真人影視的敘事互動類影遊,並使用AI技術創作產生部分內容,通過互動影遊產品將遊戲、影業、人工智慧進行協同創作。 影遊聯動和AI技術的賦能,這將讓玩家在個性化表達和交互體驗上有了更多的選擇,進一步加強玩家的粘度。 另一方面,中國儒意謀劃遊戲出海,深化全球化佈局,致力於將遊戲商業價值最大化,從而實現更大的利潤增長。 互愛互動作為萬達電影旗下的遊戲發行公司,2023年全年海外收入實現較大增長,收入占比提升至的30%以上。其中,《聖鬥士星矢:正義傳說》於2024年1月在日本上線後,在App Store暢銷榜、Google Play暢銷榜迅速攀升至TOP3、TOP4。而和萬達電影協同發展的中國儒意則部分代理及研發的新產品,後續會考慮與互愛互動進行全球合作發行,進一步降低成本及提高利潤率。 總體而言,在影視市場回升向好態勢不斷鞏固的背景下,中國儒意的豐富影視作品儲備持續上映、新遊上線貢獻業績增量且全球市場的穩步拓展、IP全產業鏈的深化、AI技術賦能等多重因素持續共振,未來或許仍有更多驚喜等待發掘。 背靠巨大行業藍海的中國儒意,核心競爭力和成長性突出,在AI技術的加持下,將持續釋放IP影響力,煥發可持續發展活力,有望開啟全新的價值生長之路。



