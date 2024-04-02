滙盈控股公佈2023全年業績

香港, 2024年4月2日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式金融服務機構滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）欣然宣佈其截至2023年12月31日止年度（「報告年度」）之經審核之全年業績。報告年度內，集團新收購的資產管理業務，以及保險經紀業務和數碼資產業務表現均有所改善。同時，集團在進軍前景廣闊的國內天然氣市場方面取得突破性進展。

面對市場動盪，集團於報告年度內在實現業務多元化方面取得進展，加上受惠於資產管理業務、保險經紀業務及數碼資產業務的擴張，集團收益錄得溫和增長。報告年度內，集團的綜合收益按年上升約3.9%至約7,613.8萬港元（2022年：約7,328.1萬港元）。儘管集團已採取嚴格的成本控制措施，惟受累於產生以股份為基礎的一次性付款開支、自有持股價值減少及應收賬款的減值虧損增加，以致集團於報告年內的虧損有所增加。年度虧損為約2.9億港元（2022年：年度虧損約1.8億港元）。每股基本虧損為12.05港仙（2022年：每股基本虧損為8.57港仙）。

滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示：「於2023年，面對加息、數十年來最嚴重的通脹所帶來之前所未有的貨幣收緊政策，以及地緣政治衝突，全球經濟增長勢頭放緩且不平衡。在香港，市場大幅波動，金融環境受壓，股票價格顯著下滑，恒生指數亦史無前例地連續第四年錄得跌幅。近年出現的不利因素持續影響中國內地及香港的資本市場，為兩地市場帶來一系列挑戰，無可避免地影響集團的業務營運。面對動盪的市場環境，為降低經營風險，集團採取嚴格的成本控制措施，並加大力度實現業務多元化，而部分業務分部的發展亦初見成效。」

業務回顧

金融服務業務

報告年度內，隨著集團繼續致力實現業務多元化，傳統經紀及融資業務佔其總收益的貢獻比率進一步下降至約79%。集團繼續透過滙盈證券有限公司（「滙盈證券」）提供各種金融服務，包括本地及海外證券交易、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售、包銷及保證金融資。此外，集團透過滙盈財務有限公司（「滙盈財務」）提供融資服務。集團亦擔任配售代理及包銷商的角色，參與香港上市公司的集資活動。集團為客戶提供一系列金融及策略顧問支援服務，包括透過滙盈融資有限公司（「滙盈融資」）提供企業融資及其他顧問服務如併購顧問等，以及透過滙盈秘書服務有限公司（「滙盈秘書服務」）提供公司秘書服務。由於市場波動，集團的經紀佣金以及包銷、分包銷、配售及分配售佣金，以及企業融資及其他顧問費用均顯著下滑，導致分部收益減少。

繼於2023年4月完成收購滙盈國際資產管理有限公司（「滙盈國際資產管理」；前稱「安里資產管理有限公司」）及Anli Investment Fund SPC（「AIF」）後，集團的資產管理業務開始產生收益，發展令人鼓舞。集團亦繼續透過Experts Management Limited拓展保險經紀服務。Experts Management Limited持有保險經紀公司牌照，並獲准從事長期保險業務。集團的高級管理團隊把握香港與中國內地邊境重開的機遇，積極開拓中國內地客源，而集團的保險經紀業務亦開始錄得收益貢獻。

自營買賣業務

截至2023年12月31日，在股市表現欠佳及投資者看淡股市的背景下，集團持有價值約1.6億港元之持作買賣財務資產（包括香港上市股本證券）。集團持有的股票主要集中於工業，該等股票的價值受累於企業盈利欠佳而驟降。

數碼資產業務

報告年度內，通過擴大數碼資產分部的銷售及推廣力度，集團力求把握市場增長潛力及上升的需求，令銷售額有所增加，帶動數碼資產銷售及推廣業務於報告年度內實現收益增長。

展望

展望未來，2024年全球經濟的前景預期複雜多變，不同因素均影響經濟增長。猶幸，中國政府於2024年初推出了一系列鼓勵機構及散戶投資股票的措施。同時，香港政府亦致力擴大港股通計劃和深化與中東及東盟國家的合作，務求促進金融市場發展。

為進一步鞏固其市場地位，在壯大其保險經紀業務及數碼資產銷售及推廣業務同時，集團亦計劃戰略性地增撥資源發展資產管理業務，並擬於2024年進軍私募股權投資領域。

為進一步豐富集團的投資組合及擴大收入來源，集團於2024年2月宣佈擬以代價3,000萬港元發行可換股債券，收購沾化久泰燃氣有限公司（「沾化久泰燃氣」）24%的股權。作為溢利保證，截至2024年12月31日止年度，沾化久泰燃氣的除稅後淨收入不得低於2,000萬港元。憑藉其於山東省沾化區天然氣市場的地位及資源優勢，以及主營業務受益於國內環保政策，沾化久泰燃氣坐擁龐大商機及亮麗前景，相信未來將進一步實現增長，並為集團提供穩定的收入來源。

符耀文先生補充：「我們相信，集團於天然氣市場的投資可讓其把握重大市場機遇，創造豐厚的經常性收入來源，在其所在的瞬息萬變、競爭激烈市場中，為集團的可持續發展注入新動力。憑藉在各業務領域推動增長的巨大努力、與客戶建立的長期穩固關係，以及穩健平衡的投資組合，我們將繼續推動集團的發展，為股東創造長遠價值。」

有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主機板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋(i)提供金融服務，包括證券、期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；(ii)自營買賣業務；及(iii)數碼資產銷售及推廣業務。

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