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Friday, 29 March 2024, 18:52 HKT/SGT
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來源 Haitong UniTrust International Leasing Co., Ltd.
海通恒信業績出爐：切實服務實體經濟發展 經營質效穩步提升

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 近年來，在宏觀經濟下行壓力疊加監管趨嚴的背景下，融資租賃行業發展放緩。在此背景下，我國融資租賃行業積極調整發展思路，努力優化資產結構，行業開始邁入提質增效、轉型發展的新階段。

其中，海通恒信（1905.HK）立足租賃本源，秉承服務實體經濟的初心使命，緊抓傳統產業轉型升級、現代化產業體系加速建設的機遇，在盈利提升、規模穩健、 風險管控、融資優化等方面取得了較好成績，向社會交出了一份高品質答卷。2023年度，公司實現收入總額人民幣84.12億元，實現年度溢利人民幣16.07億元，年度溢利同比增長4.9%，創出歷史新高。

海通恒信持續優化資產負債配置，各業務板塊均衡發展，生息資產平均收益率有所提升。同時，通過優化負債結構，不斷引導優質、低成本資金支援業務發展，計息負債平均付息率持續下降，盈利能力持續提升。2023年，本集團淨利差為3.22%，較上年增加了0.14個百分點。

著力推動新興領域投放  夯實產業生態圈

在「產融結合」的戰略思想下，海通恒信前瞻性調整重點業務佈局，遵循服務國家戰略和實體經濟主線，持續加大對先進製造、能源環保等領域的投放力度，著力推動業務結構優化和產業化轉型發展。

2023年，海通恒信大力推動先進製造、綠色租賃、數字經濟等戰略新興領域業務拓展，引導直租業務占比穩步提升。同時，公司運用綜合金融服務手段，打造產融結合特色，主動促進業務產業化轉型，積極構建先進製造、綠色出行、新型能源、節能環保、IDC/算力、小微普惠等產業生態圈，進一步優化資產配置。

2023年，海通恒信先進製造業務投放約人民幣160億元，投放占比超28%； 綠色租賃業務投放超人民幣130億元，投放占比約23%；數字經濟業務全年投放約人民幣31億元，投放占比超過5%。

在普惠金融方面，海通恒信把握數位化時代普惠金融客戶需求變化，不斷反覆運算金融產品，深耕產業鏈核心企業總對總戰略合作，挖掘具有核心競爭力的優質小微企業，啟動小微企業發展新動能。

在綠色出行方面，海通恒信積極回應國家「雙碳」戰略目標，發揮交通物流資源優勢，與國內各大主機廠商、共用出行及貨運流量平臺、優質物流企業等建立長期合作關係，圍繞光、儲、充、換場景深化綠色出行佈局。

持續拓寬融資管道  融資成本有效降低

融資租賃作為一個資金密集型行業，於2023年，海通恒信以支持公司各項業務發展為導向，不斷拓寬多元穩定的融資管道，為公司長期可持續發展夯實基礎。

2023年，海通恒信進一步創新融資方式，不斷豐富綠色融資品種，多次探索推出行業首單創新融資工具，引導優質資金支援先進製造、綠色租賃、數字經濟等重點領域業務開展。公司于年內發行行業首單「數字經濟」科技創新公司債及行業首單「長江經濟帶」資產支持證券，榮獲「金泉獎」之「年度最佳交易所融資字創新獎」和「年度最佳ESG融資獎」、「金桂獎」之「最具行業影響產品獎」和「最佳綠色金融產品獎」等獎項。

得益於融資管道的持續拓寬，海通恒信融資能力不斷增強，融資成本有效降低。2023年，海通恒信計息負債平均付息率為3.63%，同比下降0.10個百分點。

加大金融科技投入力度  做好數字金融大文章

2023年中央金融工作會議明確提出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，為深入推進金融高品質發展，走中國特色金融發展之路指明了方向。

圍繞著「科技金融」「數字金融」發展要求，海通恒信持續加大金融科技投入力度，將金融科技層層嵌入公司各個經營管理環節，以數位化手段重塑、催化、創新業務場景與商業模式，聚焦提升業務全流程線上管理水準，推動公司數字化、智慧化不斷升級，全面賦能業務高效發展，打造高品質發展新格局。

目前，海通恒信的互聯網獲客小程式保障線上展業順利推進，視頻盡調與電子簽約平臺提升異地場景下的項目推進效率，風控引擎通過接入海量外部資料實現系統輔助決策，物聯網監控平臺與E視通保障租後資產安全，資金管理和費用管控智慧資料模型提高資金使用效率、優化費用管控，自研開發移動辦公用戶端提升日常經營管理便捷性，金融科技進一步提升前、中、後臺的整體效能。

在外部實體經濟承壓和內部競爭加劇的推動下，融資租賃行業優勝劣汰加速，為專業合規的頭部公司創造了良好的發展機遇。未來，海通恒信將繼續聚焦產融結合，秉承「服務地方經濟、服務實體企業、服務區域特色」的宗旨，利用自身資源以及專業化優勢，將金融服務深度融入產業場景，助力實體經濟高品質發展，為經濟社會發展作出更大貢獻。



話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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