海通恒信業績出爐：切實服務實體經濟發展 經營質效穩步提升

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 近年來,在宏觀經濟下行壓力疊加監管趨嚴的背景下,融資租賃行業發展放緩。在此背景下,我國融資租賃行業積極調整發展思路,努力優化資產結構,行業開始邁入提質增效、轉型發展的新階段。 其中,海通恒信(1905.HK)立足租賃本源,秉承服務實體經濟的初心使命,緊抓傳統產業轉型升級、現代化產業體系加速建設的機遇,在盈利提升、規模穩健、 風險管控、融資優化等方面取得了較好成績,向社會交出了一份高品質答卷。2023年度,公司實現收入總額人民幣84.12億元,實現年度溢利人民幣16.07億元,年度溢利同比增長4.9%,創出歷史新高。 海通恒信持續優化資產負債配置,各業務板塊均衡發展,生息資產平均收益率有所提升。同時,通過優化負債結構,不斷引導優質、低成本資金支援業務發展,計息負債平均付息率持續下降,盈利能力持續提升。2023年,本集團淨利差為3.22%,較上年增加了0.14個百分點。 著力推動新興領域投放 夯實產業生態圈 在「產融結合」的戰略思想下,海通恒信前瞻性調整重點業務佈局,遵循服務國家戰略和實體經濟主線,持續加大對先進製造、能源環保等領域的投放力度,著力推動業務結構優化和產業化轉型發展。 2023年,海通恒信大力推動先進製造、綠色租賃、數字經濟等戰略新興領域業務拓展,引導直租業務占比穩步提升。同時,公司運用綜合金融服務手段,打造產融結合特色,主動促進業務產業化轉型,積極構建先進製造、綠色出行、新型能源、節能環保、IDC/算力、小微普惠等產業生態圈,進一步優化資產配置。 2023年,海通恒信先進製造業務投放約人民幣160億元,投放占比超28%; 綠色租賃業務投放超人民幣130億元,投放占比約23%;數字經濟業務全年投放約人民幣31億元,投放占比超過5%。 在普惠金融方面,海通恒信把握數位化時代普惠金融客戶需求變化,不斷反覆運算金融產品,深耕產業鏈核心企業總對總戰略合作,挖掘具有核心競爭力的優質小微企業,啟動小微企業發展新動能。 在綠色出行方面,海通恒信積極回應國家「雙碳」戰略目標,發揮交通物流資源優勢,與國內各大主機廠商、共用出行及貨運流量平臺、優質物流企業等建立長期合作關係,圍繞光、儲、充、換場景深化綠色出行佈局。 持續拓寬融資管道 融資成本有效降低 融資租賃作為一個資金密集型行業,於2023年,海通恒信以支持公司各項業務發展為導向,不斷拓寬多元穩定的融資管道,為公司長期可持續發展夯實基礎。 2023年,海通恒信進一步創新融資方式,不斷豐富綠色融資品種,多次探索推出行業首單創新融資工具,引導優質資金支援先進製造、綠色租賃、數字經濟等重點領域業務開展。公司于年內發行行業首單「數字經濟」科技創新公司債及行業首單「長江經濟帶」資產支持證券,榮獲「金泉獎」之「年度最佳交易所融資字創新獎」和「年度最佳ESG融資獎」、「金桂獎」之「最具行業影響產品獎」和「最佳綠色金融產品獎」等獎項。 得益於融資管道的持續拓寬,海通恒信融資能力不斷增強,融資成本有效降低。2023年,海通恒信計息負債平均付息率為3.63%,同比下降0.10個百分點。 加大金融科技投入力度 做好數字金融大文章 2023年中央金融工作會議明確提出,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」,為深入推進金融高品質發展,走中國特色金融發展之路指明了方向。 圍繞著「科技金融」「數字金融」發展要求,海通恒信持續加大金融科技投入力度,將金融科技層層嵌入公司各個經營管理環節,以數位化手段重塑、催化、創新業務場景與商業模式,聚焦提升業務全流程線上管理水準,推動公司數字化、智慧化不斷升級,全面賦能業務高效發展,打造高品質發展新格局。 目前,海通恒信的互聯網獲客小程式保障線上展業順利推進,視頻盡調與電子簽約平臺提升異地場景下的項目推進效率,風控引擎通過接入海量外部資料實現系統輔助決策,物聯網監控平臺與E視通保障租後資產安全,資金管理和費用管控智慧資料模型提高資金使用效率、優化費用管控,自研開發移動辦公用戶端提升日常經營管理便捷性,金融科技進一步提升前、中、後臺的整體效能。 在外部實體經濟承壓和內部競爭加劇的推動下,融資租賃行業優勝劣汰加速,為專業合規的頭部公司創造了良好的發展機遇。未來,海通恒信將繼續聚焦產融結合,秉承「服務地方經濟、服務實體企業、服務區域特色」的宗旨,利用自身資源以及專業化優勢,將金融服務深度融入產業場景,助力實體經濟高品質發展,為經濟社會發展作出更大貢獻。



