和泓服務：深耕西南區域，業績穩健增長

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 22年前，和泓服務在北京悄然落地生根，經過18年的發展，於2019年7月正式登陸港交所，成為全國第14家、華北區域第1家進入香港資本市場的物業服務企業。

之後兩三年，借助在資本市場的募資及多年品牌口碑的積澱，和泓服務大步快走，以“小而精”的收購與優質標的競奪雙線並進，佈局全國跑馬圈地，進而在西南地區形成了自身的重點區域競爭力，實現業績的快速增長。

在地產行業下行週期，和泓服務在堅持三年發展規劃不動搖、堅持服務品質根基不動搖、堅持全委發展路線不動搖、堅持利益共用原則不動搖的“四個堅持不動搖”戰略方針指引下，打好“品質、拓展、增值”三大戰役，在2023年取得不俗的成績，營業收入、盈利水準、管理規模實現持續穩健增長。

財報顯示，截至2023年12月31日，和泓服務實現總營收約13.13億元，同比增長26.1%；同期，錄得毛利約3.36億元，同比增長13.9%；淨利潤約1.14億元，同比增長10.1%；股東應占淨利約0.78億元，同比增長13.4%。

規模方面，截至2023年12月31日，和泓服務在管專案數量335個，總在管建築面積約5580萬平方米，同比增長8.6%；訂約項目數量359個，總訂約建築面積約6470萬平方米，同比增長3.7%。

扎實進取，業績穩步提升

2023年，和泓服務物業管理服務與社區增值服務實現收入分別為9.87億元、2.54億元，在總收入中的貢獻比分別約為75.2%、19.3%。值得一提的是，在地產下行的大週期，作為關聯行業的物企深受影響。但過去一年，和泓服務物業管理服務、社區增值服務收入同比增幅分別為26.7%、43.7%。

物業管理服務方面，2023年和泓服務通過完善「五享服務體系」，強化品質巡檢落地等方式，提升業主體驗感；結合數位科技手段，通過大資料和人工智慧分析業主需求，提供精准服務；同時採用智慧安防系統加強社區管理安全性，提升業主滿意度和歸屬感。

社區增值服務方面，和泓服務已圍繞業主及住戶需求建立多樣的社區增值服務體系，2023年實現跨越式增長。 業績期內，和泓服務明確了以“房、車”業務為增值服務核心，打造以房為主題，圍繞業主房屋置換、租賃、裝修、家居換新等需求的房管家服務體系；以及以車為主題，圍繞車的洗護、車務、維修等需求的車管家服務體系。

深耕西南市場，獨立性穩步增強

和泓服務的業務範圍涵蓋華北、東北、華東、華中、西南及華南六個地區。截至2023年12月31日，其物業管理項目地域覆蓋範圍已擴展至中國17個省及直轄市的42個城市。

在和泓服務的版圖中，西南區域占比最高，截至2023年底分佈在西南區域的在管建築面積約為2956.1萬平方米，占總在管建築面積的53.0%；年內貢獻的物管收入約為5.46億元，占物管總收入的55.2%。

2019年上市之後，和泓服務多宗優質標的的收購都落子貴州、四川及重慶。去年集團在成都設立新的運營總部，和泓服務佈局西南核心戰略更進一步。依託西南省份殷實的經濟基礎與巨大潛力的物業市場，重點開展市場拓展業務。

通過資本合作、協力廠商市場招投標、品牌輸出、戰略聯盟等多種方式，和泓服務正在進一步強化西南區域優勢、提升西南區域密度。2023年，和泓服務優化業務流程和激勵體系，完善市場拓展拓後評估體系，簽約60餘個新專案，訂約項目飽和收入約2億元。

服務業態方面，和泓服務以住宅社區為主，近年正在不斷探索新的領域和業務模式，提高細分賽道的專業化服務能力，打造多元業態。2023年，和泓服務住宅物業、非住宅物業的在管建築面積分別約為5227.5萬平方米、349.0萬平方米，各自貢獻的物管收入分別約為8.73億元、1.14億元。

獨立性方面，截至2023年12月31日，和泓服務來自其他物業開發商與關聯方的在管建築面積分別為4695.5萬平方米、881.0萬平方米，占比分別為84.2%、15.8%；同期，它們各自貢獻的物業管理服務收入分別為7.76億元、2.11億元，分別占物管板塊收入的78.6%、21.4%。超八成在管建築面積來自協力廠商，貢獻的物管收入也接近八成，和泓服務獨立性進一步提升。

業績四連跳，優質屬性凸顯

在房地產持續承壓的背景下，物企受關聯地產的影響，一部分物企營收開倒車，盈利也成為問題，甚至過往取得亮眼業績的企業，近年也陸續交出一張張淨利腰斬甚至虧損的成績單。而上市物企中和泓服務保持盈利持續增長，上市以來實現業績四連跳，取得殊為不易的成績。

2019年上市之初，和泓服務的營收約為2.48億元，2023年營收達到13.13億元，四年連續增長，增長率429.0%；淨利潤從2019年的0.14億元 增長至2023年的1.14億元，增長727.5%。

盈利方面，2023年，和泓服務整體毛利率約為25.6%，淨利率約為8.7%。具體到物業管理服務、社區增值服務的去年的毛利率分別約為22.1%、38.9%。

2024年，地產行業持續深調，物管行業變革將繼續，而和泓服務在2023年取得的不俗成績，已經為未來的增長和發展打下了良好的基礎。面向未來，和泓服務通過持續發力“品質，拓展、增值”三大戰役，相信會有更多佳績呈現。

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