鍋圈：持續擴大業務規模  盈利能力持續增強

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 鍋圈食品(上海)股份有限公司(「鍋圈」或「公司」,股份代號:2517.HK)欣然宣佈公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度(「報告期」)的綜合業績。 2023年,中國經濟總體呈現持續復甦、穩中向好的態勢。面對充滿挑戰及不確定性的經濟環境,鍋圈通過高效管理供應鏈以及提升運營效率,盈利能力持續增強。報告期內,鍋圈實現收入人民幣6,094.1百萬元;毛利約為人民幣1,350.9百萬元,同比增長8.2%;毛利率約為22.2%,較2022年同期的17.4%提升4.8個百分點;淨利潤約為人民幣263.4百萬元,較2022年同期增加約9.3%。经调整净利润约为人民币318.0百万元,同比增加约23.8%。經營性現金流同比增長137.7%,達到人民幣678.3百萬元。 於2023年11月2日,鍋圈在香港交易所主板掛牌上市,迎來新的發展里程碑。2024年3月4日起,鍋圈正式進入港股通,將有助於公司股票的流動性提升,投資價值有望逐步凸顯。另外,為更好地回報廣大股東,董事會提議派發末期現金股息每股人民幣0.0521元(含稅),預計總派發金額將達到人民幣1.43億元,彰顯鍋圈對股東利益的重視。 線下門店有序擴張 線上渠道加速拓展 在渠道方面,鍋圈建立了一個遍佈全國的門店網絡,以搶佔市場份額。報告期內,鍋圈門店網絡逆勢擴張。截至2023年底,鍋圈的零售門店數達到了10,307家,覆蓋全國31個省、自治區及直轄市,較2022年底净增加了1,086家,市場影響力進一步擴大。 與此同時,為賦能加盟商並促進其銷售增長,以及進一步擴大消費者範圍並提供更靈活的購物體驗,鍋圈继续布局多种線上渠道拓展,包括鍋圈APP、微信小程式、第三方外賣平台以及抖音等流行社交商務平台。2023年度,通过多层级的抖音帳號進行鍋圈產品的直播或發佈相關短視頻,總曝光量超過60億次。 通過與消費者建立緊密的線上及線下聯繫和互動,鍋圈會員數創出歷史新高,會員充值金额進一步按年增長18%,达到约人民币7.2亿元。截至2023年底,鍋圈的註冊會員數量達到約27.9百萬。 持續豐富品類矩陣,數智化驅動產品創新 鍋圈為各種用餐場景的消費者提供好吃方便還不貴且提供多樣化的一站式在家吃飯餐食產品。憑借深刻的消費者洞察力及研發努力,鍋圈通過與供應商及研發中心緊密合作,不斷豐富產品組合,以滿足不斷變化的消費者需求及偏好。 在產品開發方面,鍋圈利用數字化工具深入分析消費者行為,實現對消費者的深入洞察以及對市場趨勢的準確研判,并据此推出新產品及升級現有產品。鍋圈還定期針對當地市場推出產品,以滿足不同地域的不同消費者偏好。於2023年度,鍋圈共推出339個新SKU。 截至2023年12月31日,鍋圈的產品組合包括火鍋產品、燒烤產品、飲品、一人食、即烹餐包、生鮮、西餐及零食八大品類,可全面覆蓋消費者的多樣化用餐需求。 2023年,鍋圈毛利率約為22.2%,較2022年同期的17.4%提升4.8個百分點,主要是由於規模優勢所帶來的更好的成本控制能力,伴隨新產品的開發及原有產品的升級,以及收購工廠後自產比例的提升所產生的額外毛利。 穩步推進「三位一體」發展战略,不斷巩固市场领导地位 未來,鍋圈將繼續圍繞品牌、產品、渠道三位一體的發展戰略,持續擴展產品品類,深化全渠道銷售網絡,加大品牌建設及營銷投入,以及探索更多的消費場景,提升消費者價值,以進一步鞏固鍋圈的市場領導地位。同時,通過數字化賦能上游供應鏈以及下游加盟商,實現多場景、全渠道為廣大消費者提供好吃方便還不貴的餐食產品。 具體而言,在渠道建設方面,鍋圈將繼續擴大及深化全渠道銷售網絡,以進一步直接觸達消費者。線下提升已覆蓋地區的市場滲透率及將門店網絡擴展至新地區,並通過更豐富的店型,以加強線下門店網絡的深度和廣度。線上進一步發展線上銷售平台,實現線下線上的相互賦能,推動銷售收入增加。此外,將通過鼓勵現有加盟商開設更多加盟店,繼續培養更多事業型加盟商以及通過增加更多品類,不斷升級產品組合及開發更多線上渠道,來推動加盟商的銷售增長並培養事業型加盟商。 鍋圈在產品類別及其服務的消費場景方面均創建了多元化的產品組合,未來將繼續繼續探索露營這一新消費場景,探尋面向企業客戶的銷售渠道及強化在家吃飯餐食產品的區域化供應鏈,以提供更多的區域化餐食產品,迎合消費者需要。 在產品方面,鍋圈將持續加強研發能力,並持續與上游供應商合作,提升研發及創新能力。同時,通過投資或合作的方式,聯合具備市場潛力、能與鍋圈實現協同效應的海內外優質食品供應商,進一步整合鍋圈的上游資源及引進優質食材,以鞏固鍋圈產品的核心競爭優勢。 在數字化方面,鍋圈將持續提升數字化水平,通過進一步完善採購及履約管理平台、推動會員體系建設等舉措,提升整體運營效率,促進銷售收入的增長。 在品牌建設方面,鍋圈將加大品牌建設及營銷上的投入,通過加大在知名電視廣告、線下廣告、社區團購及社交電商平台的營銷力度,進一步加深消費者觸達,增強消費者粘性,進而增強品牌認可度、提高品牌知名度、美譽度及消費者忠誠度。



