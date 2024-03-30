國美零售瘦身聚焦主業



香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司（香港聯合交易所代號：493.HK，「國美零售」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」），今天公佈其截至2023年12月31日止十二個月(「報告期」)經審計之全年業績。 瘦身轉型聚焦主业 多舉措化解債務 2023全年，全球經濟低迷，外部政治地緣環境仍處於不穩定狀態，與此同時，國內經濟面臨周期性和結構性雙重調整，內需消費復甦緩慢。行業方面，房地產等相關上游行业仍未擺脫低谷，零售方面整體復甦不及預期，家電產業需求也隨之降低。2023年全年集團錄得收入約為人民幣647百萬元；母公司擁有者應占虧損約為人民幣10,057百萬元。 2023年，在宏觀情況以及行業復甦緩慢情況下，國美零售继续落實瘦身轉型，正式推出類加盟合作合資模式，最大限度實現低成本高效率的業務拓展，與此同時聚焦家電零售主業，並以垂类模式繼續提供優質家電及消費電子產品零售服務。此外，在過去的一年，國美零售積極與各位債權人解決問題，並成功在2023年12月達成協議，成功引入京東作為投資者，同時也為其他債務化解提供了成功參考。 直播類加盟助力企業優化轉型，持續強化運營手段 國美為了企業優化轉型順利實施，主力推進直播、短視頻和類加盟等業務模型，投入更多精力和資源，不斷提升品質。不僅繼續深耕自有的國美APP平台，而且積極探索并打通抖音、快手和微信短視頻等外域平台，加速本地生活布局。於2023年7月正式入住快手生活服務平台，是首個大型3C家電連鎖品牌。同時，與MCN公司、網紅KOL開展深度合作，擴大影響力，吸引更多的商家與用戶，在直播短視頻齊發力。國美在引流、場景塑造等方面已經積累了非常豐富的經驗。 類加盟模式的正式開展強化了國美運營手段，助力企業優化轉型，即通过品牌赋能等方式与加盟商携手合资开办公司，在开放商业平台、品牌资源、供应链等领域实现共建共赢。自2023年5月推出類加盟合資合作模式以來，國美零售在全國範圍內迅速推進了相關洽談和合作。在瀋陽、吉林、哈爾濱、大連、天津等地區，已經進入了實質化運營階段，並實現快速發展，銷售火爆。同時，上海、西安、成都、重慶等地的類加盟公司也根據當地情況，在抖音、快手、微信短視頻等外部渠道上加強推廣和直播活動，取得了良好的市場拓展效果，助力國美轉型升級。 積極拓展新業務 搭建全新國美生態圈 報告期内，在聚焦主業的同時，集團還積極拓展汽車展廳、無人零售和家電出海三類新方向，新業務與原有電器業務保持獨立性，構建全新國美生態圈。汽車展廳包含國美已有的三個體系，構建兩大數字化系統，上下遊全面貫通，實現全國車輛的快速支付、交付和落地。目前無人零售逐步向規模化發展，其市場的快速發展將為國美零售帶來了新的業務機會，也為國美帶來了零售生態圈的重要補充。除此之外，國美考慮將家電產品推向國際市場，抓住「一帶一路」倡議帶來的新機遇，利用其零售平台的資源和優勢，將優質供應鏈拓展至新興市場，並有助於國內優質商品觸達全球市場，創造新增長機遇。 展望未來，內部環境正在逐漸好轉，房地產行業逐步穩定，國家相關政策也應比去年更加積極落實，在剛剛過去的「兩會」中再次強調加大宏觀調控力度，並提出「鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費」，相信新的一年行業發展會隨著國家政策扶持迎來更多的利好。 國美零售管理層表示：「未來，零售行業還將面臨更多新的機遇和挑戰，國美從未忘記自己服務人民美好生活的初心和作為上市企業的責任擔當，公司管理層仍將積極拼搏，進行結構性改革，通過劃分電器業務和成立新的管理體系來積極化解债务，在戰略方面加快創新業態如家居家裝、汽車體驗館和租賃業務的發展，並專注於無人零售的布局和擴張。此外，國美將推動無人零售與現有業務板塊的融合，共同開發城市區域三倉，提升物流效率和消費者體驗，滿足中國家庭對美好生活的追求。」 關於國美零售控股有限公司 國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號：493)。國美集團1987年於中國成立，致力於打造中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商，秉持「家·生活」戰略，以電器及消費電子產品零售為主營業務，構建全品類閉環生態。 更多詳情請流覽公司網站：www.gome.com.hk



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