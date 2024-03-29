國美金融科技公佈2023年度業績

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 國美金融科技有限公司（香港聯合交易所代號：628.HK，「國美金融科技」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」），公佈其截至2023年12月31日止十二個月(「報告期」)經審計之全年業績。

2023年，全球地緣政治風險頻發，經濟復蘇動能不足、各國分化趨勢擴大等特徵凸顯，全球高息環境下歐美銀行風險外溢亦給全球增長前景蒙上陰影。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中國政府統籌國內國際兩個大局，有效應對超預期因素衝擊，通過加大對實體經濟支持力度，貸款投向結構不斷優化，信貸服務持續提質增效，供應鏈金融亦在國家政策大力支持下實現發展。

報告期內，集團持續以科技金融為戰略主線，進一步探索新興技術產業與供應鏈金融產業的融合與發展路徑，持續加大對實體經濟的支援力度，本集團收入增加2.24%至人民幣8200萬元（2022年：人民幣8020萬元），主要由於商業保理業務收入增加所致。本集團錄得除稅後溢利人民幣3700萬元（2022年：除稅後虧損人民幣560萬元）。

優化資產負債結構 商業保理穩中有進

商業保理業務作為本集團的主營業務，具有良好的風險管理系統，即便外部環境挑戰重重，該業務仍然於2023年穩步增長，貢獻了本集團92%的營業收入。2023年，本集團適時歸還銀行借貸並以本公司自有資金作為營運資金，資產負債率明顯下降，並且營運資金進一步充裕。此外，近年本集團向幾家優質客戶授出更長的貸款期限，以在提高盈利能力的同時將信貸風險維持在低水平。2023年，本集團商業保理業務穩健擴大經營規模，平均貸款結餘淨額增加至人民幣10.1億元（2022年：人民幣8.9億元），收入同比增長8.16%至人民幣7580萬元，板塊溢利增至人民幣6820萬元（2022年：人民幣5840萬元）。

此外，報告期內本集團其他金融服務業務受部分手機應用商店對上架應用程式(App)中內容進行限制影響，轉介服務的服務費減少38.65%至人民幣620萬元，其他金融服務板塊實現溢利260萬元。

收購事項有序推進 多元協同蓄勢待發

報告期內，集團正有序推進建議CashBox收購事項，惟須待獨立股東批准後，方可作實。管理層預期，通過建議CashBox收購事項，將依賴CashBox的龐大及多區域用戶資源，結合本公司的互聯網技術優勢，為集團的業務創造協同效應。管理層相信，建議CashBox收購事項將使本集團業務多元化，擴大其收入來源，並為股東帶來最大回報。

展望未來，美聯儲有望在年中開啟降息週期，在通脹減緩和增長平穩的外部宏觀環境下，全球經濟增長有望實現「軟著陸」。中國繼續堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，聚焦高質量發展，持續發展新質生產力，宏觀政策頻頻發力，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，为经济平稳运行提供有力支撑。在此背景下，相信新的一年行業發展會隨著國家政策迎來更多的利好。

國美金融科技管理層表示：「2024年，宏觀經濟將有所改善，預計較為寬鬆的融資環境會為國民經濟發展注入更多活力，亦會為本集團的發展創造契機。本集團將進一步探索新興技術產業與供應鏈金融產業的融合與發展路徑，持續加大對實體經濟和民營經濟的支持力度，以金融服務助力高質量發展的大局。在鞏固金融主營業務的同時，我們亦會繼續推進建議CashBox收購事項，進行多元化轉型，以綜合性的業務來為股東創造更大效益。」

關於國美金融科技有限公司

國美金融科技有限公司為香港聯交所上市公司(股份代號：628)。公司以「以創新推動科技發展，以科技驅動金融變革」為願景，積極拓展金融科技領域的戰略佈局，不斷豐富金融產品體系，逐步擴展以大數據、人工智能為驅動的風控服務體系，進一步完善綜合金融服務體系，為客戶提供高效、便捷、優質的全方位金融服務。

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