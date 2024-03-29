碧瑤綠色2023年度經調整純利增加36.7%

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈截至2023年12月31日止年度（「年內」）之全年業績。

年內，集團收益為約23.3億港元，較去年增加約29.8%。撇除香港特別行政區政府（「政府」）的非經營性補貼*後，集團本年度錄得經調整純利為約46.3百萬港元，較2022年同比增加約36.7%。董事會建議派付本年度的末期股息每股3.4港仙。

業務回顧及展望

經調整純利大幅增長主要由於(i)香港垃圾徵費計劃為集團回收及綠色科技業務帶來增長動力；(ii)成功從政府、半官方機構及私人機構獲得新清潔服務合約；及(iii)規模效應帶來效率提升。截至2024年3月27日，集團手頭合約大增至約51億港元，為日後年度迎來可觀的收益增長。

年內，清潔業務作為集團的核心業務，繼續錄得可觀增長，收益較去年增加37.3%，達至約18.3億港元，佔集團總收益約78.5%。截至2023年年底，集團為政府轄下的街道清潔服務版圖，覆蓋全香港共八區（荃灣區、旺角區、沙田區、元朗區、西區、東區、深水埗區及大埔區），服務人口約300萬。集團為政府轄下的街市清潔服務版圖以及康樂場地清潔服務版圖亦覆蓋全香港多區。集團的其他清潔場地遍及醫院（北大嶼山醫院、明愛醫院及葵涌醫院）、診所（衞生署九龍東及九龍西區診所）、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等眾多不同場景，顯示集團於香港清潔服務市場的領導地位。

廢物管理方面，集團為政府轄下的五區提供廢物收集服務，包括荃灣區、黃大仙區、旺角區、灣仔區及東區，服務人口約160萬。回收方面，集團作為政府環境保護署（「環保署」）服務承辦商，為香港處理約5,000個回收點（包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙及廚餘），為市場領導者之一。2023年，集團獲得環保署批出，為公共場所及學校的回收箱提供收集服務，並於年內繼續為環保署的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。集團亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構，提供回收服務。另外，碧瑤分別為港島、新界及離島提供玻璃容器收集及處理服務。廚餘收集服務方面，作為香港廚餘收集服務市場領導者之一，集團於年內為環保署，於九龍區及新界西提供可回收廚餘收集服務。此外，集團於2024年初，成功贏得兩項合約為大型私人住宅屋苑，提供智能廚餘回收機及其維護服務，助力居民高效回收廚餘，並減少垃圾徵費支出。

經過集團近年的策略部署，綠色科技業務快速增長。集團為政府提供智能回收機及一個大數據分析平台取得驕人進展。智能回收機現已遍及香港不同角落，每日24小時為市民提供便捷的回收體驗，並有助提升香港整體回收量。此外，集團於年內獲得食環署批出一份合約，以飛時測距及物聯網技術驅動的系統，為香港超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算服務，協助政府監測人流並優化服務水平，以及制定公共廁所的未來發展策略。

集團生物科技（黑水虻）轉化技術項目成功「轉廢為材」，既解決香港雞糞問題，又將轉化出來的昆蟲蛋白及有機肥料，於香港漁農業使用。

集團與怡和機器有限公司合作位於香港屯門環保園的生物炭工廠已於年內試營運，通過熱解技術，將園林廢料轉化為高質量生物炭以作各種應用，從而達到「轉廢為材」的目的。

園藝方面，集團現時園藝服務遍及一些大型私人住宅、學校、商場、酒店、香港科學園及香港科技大學等。年內，集團獲得元朗防洪霸及明渠改善工程及屯馬線延線－屯門泳池重新配置項目。蟲害管理方面，集團於年內為黃大仙區、大埔區及油尖區，提供蟲害管理服務。此外，集團分別為古物古蹟辦事處轄下29個古蹟及華人廟宇委員會轄下24間廟宇，提供白蟻防治及監測服務。

為實現《香港資源循環藍圖2035》中有關香港於2035年前達致「零廢堆填」的目標，政府年內公佈「都市固體廢物收費計劃」（「垃圾徵費」）將於2024年8月1日正式推行，預計政策推行後將進一步推動市民積極循環回收，刺激回收量大幅增加。現時全港僅有35%公屋配置了廚餘回收機，政府計劃2024年內擴展至全港所有公共屋邨。私人屋苑方面，目前仍處於起步階段。隨著垃圾徵費即將實施，在政府大力倡導及預計垃圾徵費所創造的市場需求下，相信為集團智能回收機、廚餘回收機以及相關智能科技業務，帶來龐大商機。

除垃圾徵費外，政府同步積極推展「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，預計2-3年內推出。垃圾徵費及此計劃推出後，將直接拉動碧瑤回收服務的業務量，為碧瑤多年來於回收服務建設的投資及競爭壁壘，提供可觀回報。

此外，根據2023年施政報告，北部都會區為香港未來發展的新引擎，全面發展後可提供約50萬個新增房屋單位，相信為本集團多個核心業務帶來契機。

展望未來，碧瑤將繼續提高各業務的市場份額，積極於香港及以外地區擴張。同時尋找合適的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長，為股東締造可觀及長遠回報。

有關集團2023年度業績公告詳情，請瀏覽以下網址：

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices

*香港特別行政區政府非經營性補貼包括但不限於防疫抗疫基金下的「保就業」計劃、車輛補貼計劃及綠色就業計劃等。

碧瑤綠色集團簡介：

碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於 1980 年，為香港最大的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。本集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。本集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進本集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。

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