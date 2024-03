尚晉國際公布2023年全年業績

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 具創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團尚晉(國際)控股有限公司(「尚晉集團」或「集團」;股份代號:2528)公佈截至2023年12月31日止全年業績。受惠於訪澳旅客人數增加及澳門零售市場改善,集團收益錄得1,007.8百萬港元,較去年同期上升5.0%。 期內,集團自多品牌店舖所得的收益增至190.3百萬港元,單一品牌店舖產生的收益為685.0百萬港元,按年分別增長2.5%及44.3%。店舖管理及寄售服務按年增加110.5%至65.0百萬港元。毛利較去年增加3.0%至467.8百萬港元;毛利率由去年同期的47.3%下降至期內的46.4%。集團虧損收窄至19.8百萬港元,去年同期為虧損36.5百萬港元,主要由於供應商補貼增加。 年內,澳門零售店铺產生的收益增加至481.6百萬港元,較去年同期上升9.9%,主要受惠於2023年訪澳旅客數量按年增加394.9%,旅客消費總額按年增加292.2%;內地產生的收益錄得426.1百萬港元,按年減少5.3%;香港及台灣產生的銷售收益按年分別增加31.6%及283.7%。 業務升級的里程碑:藝術、時尚和生活品味的創新綜合體 過去一年,集團在業務升級方面取得了重要的里程碑,鞏固了其作為藝術、時尚和生活品味綜合運營集團的領先地位。尚晉集團旗下的多維體驗藝術空間Artelli擴充業務範圍至香港、上海和台北,透過舉辦市場矚目的展覽和展示獨家創新藝術項目提升於業內的地位,包括在香港呈獻萬眾期待的「BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3」展覽,又於澳門與日本藝術家天野健合作舉辦了「克隆维纳斯奇襲意境」首展,在上海與藝術新星朱晨維合作,並在台北舉辦了大受歡迎的《Artelli獨家呈獻:小泉悟快閃台灣站 - 迪士尼米奇系列全球首發》展覽。此外,尚晉集團於2023年在香港和澳門開設了集團首個多元IP藝術探索場ASCE(Art Space for Contemporary Expression),與Artelli的高端路線形成互補,ASCE提供更大眾化,更貼近潮流藝術,以新鮮感及潮流為主打的收藏。 這些舉措不僅豐富了各地的藝術和文化景觀,更鞏固了集團作為澳門重要的年度國際藝術活動「藝文薈澳」聯合主辦、協辦及策展的地位。通過與澳門主要綜合度假村運營商的合作,尚晉集團提供高品質藝術內容,創造了多樣化和沉浸式的藝術和文化體驗,助力文化藝術的發展和推廣,進一步推動澳門成為具吸引力的旅遊目的地。 此外,年內的亮點之一是備受期待的澳門老佛爺百貨於澳門金銀島名勝世界購物廣場的盛大開幕,此舉印證尚晉集團在融匯藝術、時尚和生活品味方面取得的重大成就。澳門老佛爺百貨迅速成為時尚和藝術的地標,提供奢華購物和藝術體驗的無縫融合,也進一步體現集團為時尚愛好者提供多樣化和高端購物體驗的承諾。 尚晉(國際)控股有限公司之創辦人、董事會主席兼執行董事范榮庭先生表示:「集團去年在業務及營運上進行了一系列的調整及措施,我們相信這些舉措將會為集團帶來新的希望及機遇。展望未來,尚晉集團將積極把握市場逐漸復甦以及消費者消費意願增強的趨勢。隨著澳門遊客人數的增加、遊客支出的增加以及内地的GDP增長,市場回暖跡象將更為明顯。集團將繼續秉持謹慎原則對新項目進行評估及投資,以維持積極的業務發展,進一步為集團和股東的利益增值。」 關於尚晉(國際)控股有限公司 尚晉(國際)控股有限公司為一家具創造力,融合時尚、藝術及生活品味三大業務板塊之綜合運營集團。集團致力開創新零售業務模式,擁有管理超過100個品牌的經驗,積極為大中華地區引進品牌首店。近年,集團銳意作業務提升,並積極發展自營品牌,如Artelli、ASCE 、UMJ、WF Fashion,進一步豐富品牌組合,並充份利用其豐富的零售經驗、IP資源,透過品牌與文化藝術跨界合作,引進獨家、首發聯乘項目,開拓國際市場。 尚晉國際創始人、主席兼執行董事范榮庭先生自於2005年在香港創立集團首家運營公司以來,集團在大中華地區的時裝零售業務日益擴張。2020年在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市後,尚晉國際注重開拓線上銷售平台發展的同時,為迎合年青市場的喜好與需求,持續引進國內外不同潮流藝術品牌,為大中華地區帶來更多前瞻性的國際藝術項目,推動集團業務的多元化發展。 傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 電話:+852 2864 4812

鄭松雪 電話:+852 2864 4857

歐陽蔚雯 電話:+852 2114 4913

sprg_forwardfashion@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 时尚服装, Design & Art

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network