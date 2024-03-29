云想科技2023年總賬單再創新高 達人民幣81.37億元

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的一站式短視頻營銷解決方案平台服務供應商――云想科技控股有限公司（「云想科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2131.HK）今天公佈其截至2023年12月31日止年度（「報告期內」）之全年業績，不僅總賬單創歷年新高，而盈利能力也大幅提升。

邁穩高質量發展步伐 鞏固業務同時發掘新機遇

2023年，得益於AI等前沿新技術的開發與應用，及海內外領先社媒內容平台「短視頻化」的明顯趨勢，數字經濟各領域步入內容形態豐富的智慧化轉型階段。報告期內，集團堅定秉持以技術和創意為核心的發展策略，高效滿足廣告主在營銷數字化、渠道多元化、效果精准化等方面提出的更高要求。在「平台化」、「多元化」與「國際化」三大長期發展戰略指引下，集團實現業績規模的進一步鞏固與盈利能力的回升，同時憑藉領先的營銷技術和一站式解決方案優勢，各項業務積極成長、蓄力向上。

報告期內，集團實現了總賬單的穩健增長，達到人民幣81.37億元，創歷年新高，較2022年的人民幣73.61億元，增長10.54%，2018年至2023年的複合年均增長率達到38.25%。隨著集團的市場業務佈局穩定拓展，以及對優質客戶結構的主動調整，集團總收益達到人民幣30.10億元。

通過提高運營效率、優化成本結構以及靈活回應市場需求，集團的盈利能力大幅提升。集團的毛利同比增加722.62%至人民幣250.75百萬元，毛利率達8.33%，同比增加7.41個百分點。經調整淨利潤同比增長112.53%至人民幣24.96百萬元，現金及現金等價物達到人民幣3.61 億元，以充裕資金保證企業運營穩定性以及展開對外投資。

平台化技術迭代升級 驅動業務成長提質增效

短視頻營銷是集團的核心優勢領域之一。報告期內，集團為1,089名廣告主客戶提供了定制化的線上營銷解決方案，業務毛利率同比增長了5.30個百分點至5.70%。集團依託旗下的「天璣」、「連山智投」等平台系統，進一步打通規模化內容生產、程序化精准投放、大數據效果分析和自主式預算管理等各環節，滿足客戶於短視頻營銷全鏈路的精細化需求。

其中，「天璣」平台實現進一步迭代升級。報告期內，「天璣」平台用戶數量同比增長188.24%至490個，平台季度最高流水金額同比繼續增長18.85%至13.24億元。另一方面，在AI技術開發及應用蓬勃發展的當下，集團將更多資源投入於AIGC技術的研發和商業化探索，並將AIGC產品投入使用於短視頻劇本、社交平台圖文內容創作、廣告圖片及視頻素材的自動化生成等領域。年內，集團的人均產生總賬單金額同比增長16.19%至人民幣23.18百萬元。截至報告期末，集團內部視頻製作團隊的人均月產能峰值逾436條，同比增長21.45%，所交付及程式化分發的短視頻歷史累計產生逾13,037億次展示次數，以及逾4,688億次視頻觀看次數。

深化與頭部平台緊密合作 進一步擴大客戶規模

隨著線上營銷市場的內容形態更趨多樣化和個性化，報告期內，集團通過設立高規格的虛擬現實「VR」製作基地，以及與領先的元宇宙及AI技術公司達成戰略合作關係，同時繼續深化與抖音集團、快手、騰訊、小紅書、阿里巴巴集團、京東集團等領先內容平台的合作，並新開拓嗶哩嗶哩、支付寶等平台。集團也進一步擴大客戶規模，截至2023年末，其服務的廣告客戶數量增至1,089名，同比增長21.54%，覆蓋金融服務、網絡服務、網絡遊戲、文化和媒體、電子商務等多個行業，客群結構呈現穩定、均衡而多元發展。

此外，集團以短視頻創意出海等形式持續開拓國際市場，借助AI翻譯、AI虛擬形象合成等技術加持，集團於歐美和東南亞等市場實現創意視頻的本地化製作及衍生能力，賦能企業客戶加快融入海外市場並提升品牌知名度。截至報告期末，集團的業務已經覆蓋英、德、法、意、西、日、韓、泰、葡、越、阿拉伯、印尼語、馬來語等13種外語用戶市場，成為TikTok和Temu的商業化視頻創意合作夥伴。

完善全案電商服務體系 多領域形成垂直優勢

2023年，集團逐步完善覆蓋品牌自播、達人分發、店鋪運營等一體化的全域電商服務體系，為品牌提供基於短視頻生態的「人、貨、場」電商全產業鏈服務，於報告期內實現人民幣1,129.15百萬元的有效商品交易總額（「有效GMV」），同比提升293.13%。借助大數據分析能力與對客戶需求的洞察能力，集團通過面向電商客戶提供短視頻營銷Click ID（「CID」）技術服務，賦能客戶實現廣告投放站內外的全鏈路數據打通。

同時，集團於2023年進一步夯實於3C數碼、美妝個護、家居清潔、寵物糧食、本地生活、大健康等垂類行業的電商服務優勢，深入電商產業鏈上游供應端至下游銷售端等多環節，拓寬集團更具綜合性的電商服務能力覆蓋範圍，增強集團在社媒電商產業鏈中的影響力。

報告期內，集團位於西安的中西部總部正式投入運營，並成為集團業務運營發展的重要基地。該總部融合研發中心、視頻製作中心、直播電商運營基地、短視頻及直播培訓中心等多個定位於一體，進一步優化了集團的業務經營管理模式與成本結構，實現內部資源配置和業務運營效能全方位提升。

展望未來，集團將在穩步推進三大戰略的基礎上，持續研發及應用最新數字科技，深化AIGC技術的賦能，並加強拓寬多元業務矩陣，開拓潛力賽道新業態模式。為進一步擴大市場份額，集團亦會深化電商產業鏈佈局，加強關鍵垂類行業的滲透，以及完善國際化資源，提升海外市場的價值成長空間。此外，集團也將積極尋求戰略合作及投資併購機會，整合上下遊資源發揮龍頭效應，把握與集團全鏈路營銷能力優勢相契合的市場機遇，加速高價值業務生態的佈局及發展。

關於云想科技控股有限公司簡介

創立於2012年，云想科技控股有限公司（「云想科技」，股票代碼: 2131.HK），中國領先的一站式短視頻營銷解決方案平台服務供應商。集團致力於應用前沿營銷科技高效連接全球客戶與中國受眾，為多元及高增長的客戶群提供集移動短視頻營銷的內容創作、程序化及跨平台的精准投放、實時效果跟蹤及數據分析等全產業鏈覆蓋的一體化服務。

憑藉自主研發的雲服務系統，云想科技纍計為277個垂直細分行業的29,643名廣告主提供服務，包括網絡服務、網絡游戲、金融服務和電子商務等。基於領先的技術優勢和豐富的行業經驗，集團同時拓展電商服務、品牌跨境服務及達人經濟等新領域的多元化業務版圖。

如需了解更多關於云想科技控股有限公司的信息，請訪問：www.netjoy.com

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network