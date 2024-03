中國生物製藥（1177.HK）公布2023全年業績

香港, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)公布截至2023年12月31日止12個月之經審核財務業績。 年內,集團錄得收入約262.0億元(人民幣,下同),按年增長約0.7%。歸屬於母公司持有者應佔盈利約23.3億元。基於歸屬於母公司持有者應佔盈利計算之每股盈利約12.59分,按年減少約7.8%,該減少主要由於一聯營公司財務表現低於去年所致。扣除已終止經營業務之歸屬於母公司持有者應佔盈利、應佔聯營公司及一家合營公司盈利及虧損(扣除相關稅項及非控制權益)、若干資產及負債之公允價值變動及一次性調整之減值(扣除相關稅項及非控制權益),流動權益投資之公允價值(利潤)╱ 虧損、股權激勵費用(扣除相關非控制權益)、註銷部份可轉換債券之虧損、可轉換債券嵌入衍生部份之公允價值變動收益、可轉換債券債務部份之利息費用、匯兌收益及與外匯遠期合約有關的衍生金融工具之公允價值虧損之影響後,經調整非《香港財務報告準則》歸母淨利潤約25.9億元,按年增長約1.5%。集團流動資金保持充裕,資金儲備總額約211.3億元(計入流動資產之現金及銀行結餘約94.5億元、計入非流動資產之銀行存款約73.1億元、理財管理產品總額約43.7億元)。 董事會建議派發末期股息每股3港仙(2022年:6港仙),連同已派發中期股息每股2港仙,全年合共派發股息每股5港仙(2022年:12港仙)。 銷售:强大銷售體系繼續發揮效用,創新產品銷售進一步收入攀升 集團以仿製為基石,向創新全面轉型,創新產品驅動增長,收入佔比逐年提升。年內,創新產品收入達到98.9億元,按年增長13.3%,佔集團總收入比例達到37.8%。 年內,抗腫瘤用藥之收入達約88.0億元,佔集團收入約33.6%。外科╱鎮痛用藥和肝病用藥之收入分別約37.5億元和38.2億元,各佔集團收入約14.3%和14.6%。此外,呼吸系統、心腦血管用藥和其他等不同領域產品的銷售貢獻齊頭並進。其中,呼吸系統及心腦血管用藥之收入分別佔集團收入的約11.3%和10.5%。 研發:不遺餘力進行創新產品研發,積極申報各項專利 集團繼續專注抗腫瘤、肝病、呼吸系統和外科/鎮痛四大治療領域的新產品研發。截至報告期日,集團有在研產品145個,其中抗腫瘤用藥60個、肝病用藥9個、呼吸系統用藥31個、外科/鎮痛用藥15個,共涉及I類創新產品67個。 集團亦十分重視保護知識產權,鼓勵成員企業積極申報各種專利,以提高核心競爭能力。年內,集團提交專利申請841項及獲得專利發明授權264項。截至報告期日,集團累計有效專利及專利申請4,311項,累計獲得專利發明授權1,595項。 展望:提升四大治療領域研發效率,積極推進「雙路徑」發展戰略 隨著新冠疫情逐步消退,經濟社會秩序逐步恢復常態,醫藥行業亦步入復蘇軌道。集團將持續跟踪國家、社會以及行業發展動態,適時調整發展策略,深入聚焦核心資産運營,力爭實現集團業務快速發展,業績穩步提升。 集團秉承「專注創新、服務病患,成爲全球領先的製藥企業」的願景,通過持續加大藥品研發投入,打造了雄厚的自主研發能力。同時,集團大力推進商務拓展和戰略合作,力爭成爲全球製藥與生物科技公司的最佳合作夥伴。目前,集團創新轉型已進入收穫期,未來三年預計將推出十餘款創新産品,另有三十餘款在研創新產品有機會在2030年或之前上市,進一步推動高質量發展,强化集團在四大治療領域的優勢地位,爲未來可持續發展注入强大動力。同時,集團采用「雙路徑」國際化發展戰略,致力于成爲全球創新的重要平台。一方面,集團通過引進全球醫藥創新成果到中國,造福中國病患;另一方面,集團走出國門,開拓新市場,加速解决全球尚未滿足的臨床需求。 未來,集團將進一步聚焦核心業務和創新,持續提升四大治療領域的研發效率和質量,並積極推進國際化佈局,有望在2024年實現加速增長。 有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177) 中國生物製藥,連同其附屬公司,是中國領先的創新研究和研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥研發平台、智慧化生産和強大銷售體系全産業鏈。産品包括多種生物藥和化學藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛四大治療領域處於優勢地位。公司於2000年在香港聯交所上市,2013年入選MSCI全球標準指數之中國指數成分股;2018年入選恒生指數成分股;2019年入選恒生中國企業指數成分股;2020年入選恒生滬深港通生物科技50指數成分股、恒生中國(香港上市)25指數。中國生物製藥連續五年榮登美國權威雜志《製藥經理人》發布的「全球製藥企業TOP50」,連續三年獲評《福布斯》(亞洲) 「亞太最佳公司50強」。 有關中國生物製藥的進一步資料,請瀏覽: www.sinobiopharm.com



話題 Press release summary



部門 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network