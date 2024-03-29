Avance Clinical將在世界疫苗大會上分享最新的疫苗臨床試驗新聞，包括HIV-1研究

Adelaide, AU & North Carolina, USA, 2024年3月29日 - (亞太商訊) - Avance Clinical，作為屢獲殊榮的澳大利亞和北美市場領先的生物技術CRO，將參加於2024年4月1日至 4日在華盛頓特區舉行的世界疫苗大會，並分享最新的臨床試驗客戶新聞，包括Uvax Bio的公告。 （展位號267）

Avance Clinical 執行長Yvonne Lungershausen表示，世界疫苗大會對公司的美國和澳洲團隊來說是一個重要的事件，因為他們在生物技術疫苗CRO服務方面持續取得優異成績。

Lungershausen表示，Avance Clinical是一家中等規模、敏捷且反應迅速的CRO，擁有快速推進高品質臨床專案的良好記錄。 「這使我們成為專注於疫苗的生物技術公司的理想CRO合作夥伴，」她說。 Lungershausen表示，該公司在傳染性疾病，包括COVID-19和RSV，以及其他疾病如高血壓和乾癬方面取得了重大的疫苗客戶成功。

她表示，Avance Clinical很自豪能與許多創新的疫苗生物技術公司合作，包括Uvax Bio，他們剛剛宣布了其HIV階段I研究的另一個里程碑。 Uvax Bio的臨床營運總監Mary Giffear報告說，“我們已經完成了公司HIV-1疫苗候選者UVAX-1107和UVAX-1197的階段I研究的招募工作，澳大利亞的試驗進度正如期進行。”

Lungershausen表示，Avance Clinical致力於加速其生技客戶的藥物開發，從臨床前階段到第III期。

她說，「這是我們的GlobalReady計劃，我們有90多家生物技術客戶利用這一獨特的、簡化的多區域流程。透過全球化的策略，我們確保每一步都高效進行」。

「生技公司正在尋找一個能夠無縫幫助他們過渡的合作夥伴，能夠快速開始，提供高品質的數據，並得到美國食品藥物管理局（FDA）和其他監管機構的認可。我們內部的全球註冊 事務團隊幫助生物技術公司以信心應對監管複雜性，並努力支持我們的客戶與FDA、EMA和TGA提交申請，」她說。

「此外，我們在美國擁有超過1,250個高度合格的GlobalReady試驗站點合作夥伴網絡，確保我們生物技術臨床試驗的最大效率和有效性，」她說。

對於疫苗生物技術公司的另一個關鍵優勢是，Avance Clinical被認定為基因技術CRO，這使其能夠管理疫苗和基因改造治療的臨床前和臨床試驗。

基因技術監管機構（OGTR）制定了符合全球標準的法規和認證，符合國際指南。

Avance Clinical的首席科學官Gabriel Kremmidiotis博士表示：「這意味著作為OGTR認可的CRO，我們可以為我們的國際生物技術客戶提供豐富的OGTR知識和經驗，加速其臨床研究。事實上，我們認為OGTR法規 的清晰性使得澳洲成為細胞和基因技術研究最具吸引力的目的地之一，」他說。

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媒體聯絡方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com

關於Avance Clinical

Avance Clinical是澳洲和紐西蘭地區最大的一站式CRO公司。 我們為客戶提供高品質的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。 我們的客戶主要是處於早期研發階段的生技公司，他們需要快速且靈活的臨床研究服務。 www.avancecro.com

Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有26年歷史的CRO公司在過去三年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。

臨床前到臨床一期及二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。 澳洲政府的研發稅務補助政策，讓我們更經濟，精準且靈活的幫助客戶完成臨床一期和第二期的專案。 客戶有機會享有43.5%的政府現金補助，同時快速的監管審批政策使其能更早更快的進行臨床研究。 我們的解決方案以及客戶為本，靈活多變，經手的臨床研究涵蓋超過120個適應症。 我們的數據品質被國際監管機構廣泛認可，包括美國FDA以及歐洲EMA。

科技

我們使用的系統多元化且功能豐富，有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我們的系統長期供應商。

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